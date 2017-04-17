Uống 2 muỗng này mỗi ngày để 'vĩnh biệt' chứng đau khớp

Sống khỏe 17/04/2017 14:47

Biện pháp điều trị tại nhà được giới thiệu sau đây sẽ giúp bạn nhanh chóng ‘tạm biệt’ các cơn đau cho đau khớp, xương, đầu gối.

Càng lớn tuổi, cơ thể ngày càng già yếu đi và có nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tuổi tác như đau nhức khớp, xương. Đầu gối, xương, khớp là bộ phận dễ bị ảnh hưởng nhất vì thường xuyên phải chống đỡ 80% trọng lượng cơ thể mỗi khi chúng ta di chuyển. Ngoài ra, một số tác nhân khác cũng có thể làm tổn hại đến khớp như hoạt động thể chất quá sức hoặc thường xuyên vận động sai tư thế.

Để điều trị hiệu quả trình trạng này, người bệnh cần phải có chế độ ăn hợp lí, bổ sung dưỡng chất cho xương khớp. Đồng thời, họ có thể tham khảo phương pháp điều trị tại nhà bằng các bài thuốc tự nhiên. Những bài thuốc này có chứa thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên và rất an toàn cho sức khỏe để điều trị tình trạng đau khớp.

Uống 2 muỗng này mỗi ngày chữa chứng đau khớp hiệu quả
Những bài thuốc từ nguyên liệu thiên nhiên rất an toàn và hiệu quả. Ảnh: Internet.

Đặc biệt, điều quan trọng nhất mà người bệnh cần lưu ý là phải gấp rút chữa trị ngay trong giai đoạn đầu để tránh cơn đau trở nên trầm trọng hơn, làm tình trạng bệnh trở nên xấu đi. Đau khớp là một bệnh có thể tiến triển rất nhanh chóng nên càng để lâu sẽ càng khó để phục hồi sức khỏe.

Biện pháp điều trị tại nhà được giới thiệu sau đây sẽ giúp bạn nhanh chóng ‘tạm biệt’ các cơn đau cho đau khớp, xương, đầu gối bằng các nguyên liệu rất dễ tìm.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

40 gr hạt bí

4 muỗng canh hạt mè

8 muỗng canh hạt lanh

3 muỗng canh nho khô

2 muỗng canh gelatin không mùi

20 gr mật ong

Uống 2 muỗng này mỗi ngày chữa chứng đau khớp hiệu quả
Cách nguyên liệu trong bài thuốc chữa đau khớp này rất dễ tìm. Ảnh: Internet.

Cách làm:

Xay nguyễn các nguyên liệu trên bằng máy cho đến khi có được một hỗn hợp đồng nhất. Sau đó, đổ hỗn hợp này vào bình đựng và cất vào tủ lạnh để sử dụng dần.

Uống 2 lần mỗi ngày (1 muỗng trước bữa sáng và 1 muỗng trước bữa trưa) để điều trị chứng đau khớp. Nếu uống liên tục hỗn hợp này mỗi ngày trong vài tuần, bạn cũng có thể tăng cường chức năng cho gân và dây chằng.

Ngoài khả năng giúp xương và khớp khỏe mạnh như mới, biện pháp này còn giúp cải thiện hoạt động tiêu hóa.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo

(Nguồn: Thehealthy-food)

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