Các nhà nghiên cứu cho biết, khoảng một phần ba bệnh nhân ung thư vú được điều trị bằng phẫu thuật hoặc hóa trị để u lành không đe dọa tới tính mạng. Khoảng 7% ung thư vú xảy ra ở phụ nữ dưới 40 tuổi, tuy nhiên phụ nữ trẻ ở độ tuổi ngoài 20 cũng có thể mắc phải ung thư vú.

Chế độ ăn uống rất quan trọng để duy trì sức khỏe và tăng sức đề kháng giúp cơ thể chống chọi lại với những căn bệnh khắc nghiệt như ung thư. Vậy ăn gì để phòng ngừa ung thư vú? Đừng bỏ qua những lời khuyên hữu ích dưới đây.

Nhiều phụ nữ trẻ mắc ung thư vú khi chưa tới 40 tuổi - Ảnh: Internet

Khi tuổi dậy thì bắt đầu sẽ đi kèm với sự phát triển vú. Thường thì vú sẽ hình thành trước khi nguyệt san bắt đầu, và bởi vì việc hình thành và phát triển bầu ngực sẽ tiếp tục diễn ra cho tới tuổi trưởng thành, do vậy mà ung thư vú rất hiếm khi xảy ra ở trẻ vị thành niên.

Tuy nhiên đừng vì thế mà chủ quan, bởi lẽ khoảng 12% phụ nữ trên thế giới có khối u dưới núm vú. Nhưng theo di truyền và sự phát triển của các tế bào mà khối u đó có trở thành u ác gây ung thư vú hay không. Do đó, làm sao để phòng ngừa ung thư vú, phụ nữ cần có chế độ ăn hợp lý với những thực phẩm lành mạnh giúp ngừa ung thư vú hiệu quả.

Thực phẩm ngừa ung thư vú

Các loại trái cây tươi và rau củ quả có thể ngừa ung thư vú và đảm bảo sức khỏe cho bạn. Hãy cố gắng ăn ít nhất 5 phần trái cây tươi mỗi ngày cùng bữa ăn nhiều rau xanh sẽ giúp bạn luôn khỏe mạnh, giảm nguy cơ ung thư vòm họng, viêm tụy, ung thư phổi,...

Ăn nhiều rau và trái cây giúp ngừa ung thư vú ở phụ nữ - Ảnh: Internet

Thực phẩm ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ và dinh dưỡng vừa giúp bạn no lâu hơn vừa duy trì vóc dáng cân đối. Chất xơ có trong ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, lúa mạch, gạo lứt,... không chỉ ngừa ung thư vú mà còn làm giảm nguy cơ ung thư dạ dày.

Một chế độ ăn ngừa ung thư vú hiệu quả là sử dụng các loại thực phẩm ít muối. Cách tốt nhất là bạn nên ưu tiên ăn đồ luộc và hấp, vừa nhanh gọn, dễ làm lại tốt cho sức khỏe.

Bí quyết ngừa ung thư vú

Ngoài những băn khoăn ăn gì để ngừa ung thư vú, phụ nữ cũng nên nắm rõ những bí quyết sau để bảo đảm sức khỏe và ngăn chặn các nguy cơ gây ung thư ngay từ khi còn trẻ:

Lối sống lành mạnh là chìa khóa ngừa ung thư vú hiệu quả - Ảnh: Internet

- Hạn chế rượu, bia, thuốc lá, đặc biệt là ở giai đoạn tiền mãn kinh vì các chất này có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ

- Không để cơ thể thừa cân, béo phì

- Hoạt động thể chất thường xuyên để tăng cường sức khỏe, phòng ngừa ung thư

- Khuyến khích cho con bú vì đây là hoạt động tự nhiên có thể phòng chống ung thư vú hiệu quả

- Khám định kỳ để được chẩn đoán sớm, đảm bảo điều trị ung thư vú thành công ngay từ giai đoạn đầu.