Nghiên cứu được công bố trên tạp chí NEJM Evidence đề cập đến việc có thể giúp tăng tốc độ phụ nữ được tiêm vắc xin chống lại vi rút, làm giảm hiệu quả của nó ở cấp độ dân số.

Ảnh minh họa: Internet Nghiên cứu được công bố trên tạp chí NEJM Evidence đề cập đến việc có thể giúp tăng tốc độ phụ nữ được tiêm vắc xin chống lại vi rút, làm giảm hiệu quả của nó ở cấp độ dân số. Ung thư cổ tử cung và HPV

TheoTổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 2020 có 342.000 phụ nữ chết do ung thư cổ tử cung . 90% số ca tử vong này xảy ra ở các nước có thu nhập thấp hoặc trung bình.

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Hiện nay, phụ nữ và trẻ em gái có thể được chủng ngừa HPV, nhưng theoTrung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), điều này đòi hỏi một chế độ hai hoặc ba liều tiêm phòng.

Nhu cầu tiêm nhiều liều làm chậm tỷ lệ phụ nữ và trẻ em gái có thể được tiêm chủng. Điều này đặc biệt xảy ra ở các nước có thu nhập thấp hoặc trung bình, nơi có ít cơ sở hạ tầng hơn và ít tiền hơn để có thể tiêm chủng nhanh chóng, phổ biến.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc có nhiều người được chủng ngừa sẽ làm giảm sự lây lan của HPV ở cấp độ dân số.

Theo Trợ lý Tổng giám đốc WHO, Tiến sĩ Princess Nothemba Simelela, phát hiện của nghiên cứu mới có thể giúp ích cho mục tiêu loại bỏ ung thư cổ tử cung.

Tiến sĩ Simelela nói: "Tôi tin chắc rằng việc loại bỏ ung thư cổ tử cung là hoàn toàn có thể. Vào năm 2020, sáng kiến ​​loại bỏ ung thư cổ tử cung đã được đưa ra để giải quyết một số thách thức bao gồm sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận vắc xin. Khuyến nghị dùng một liều duy nhất này có khả năng đưa chúng ta nhanh hơn đến mục tiêu 90% trẻ em gái được tiêm chủng vào năm 15 tuổi vào năm 2030".

Một thử nghiệm ngẫu nhiên, có đối chứng

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Thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng với 2.275 phụ nữ và trẻ em gái trong độ tuổi từ 15 đến 20.

Tính đủ điều kiện bao gồm âm tính với vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người, đang hoạt động tình dục, có không quá năm bạn tình trong suốt cuộc đời của họ và trước đó chưa được tiêm phòng HPV. Những người tham gia được phân công ngẫu nhiên vào một trong ba nhóm.

Một hóa trị vắc xin HPV tạo ra phản ứng miễn dịch với hai loại kháng nguyên khác nhau đã được tiêm cho 760 người tham gia. Một không hóa trị vắc xin HPV tạo ra phản ứng miễn dịch với chín loại kháng nguyên khác nhau đã được tiêm cho 758 người tham gia. Cuối cùng, vắc xin viêm màng não mô cầu đã được tiêm cho 757 người tham gia.

Liều đơn hiệu quả cao

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng sau 18 tháng, các liều đơn của cả vắc xin hóa trị và không hóa trị có hiệu quả chống lại virus HPV 16 và 18 là 97,5%.

Tiến sĩ Ruanne Barnabas - Trưởng khoa Các bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts và là Điều tra viên chính của nghiên cứu nói rằng "hiệu quả của một liều cũng giống như nhiều liều".

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Tiến sĩ Alejandro Cravioto - Chủ tịch Nhóm chuyên gia tư vấn chiến lược của WHO về tiêm chủng (SAGE) cho rằng phát hiện của nghiên cứu có nghĩa là một liều vắc xin HPV có thể được khuyến cáo cho nhiều trẻ em gái và phụ nữ.

Tiến sĩ Cravioto nói rằng "SAGE kêu gọi tất cả các quốc gia giới thiệu vắc xin HPV và ưu tiên nhóm tiêm chủng kịp cho nhóm trẻ gái bị bỏ sót và phụ nữ lớn tuổi hơn. Những khuyến nghị này sẽ tạo điều kiện cho nhiều trẻ em gái và phụ nữ được chủng ngừa hơn và do đó ngăn ngừa họ bị ung thư cổ tử cung và tất cả các hậu quả của nó trong suốt cuộc đời của họ".

Mặc dù bằng chứng về chế độ điều trị một liều mới rất thú vị, nhưng nó cũng sẽ đòi hỏi sự hỗ trợ về kinh tế và chính trị để các nước có thu nhập thấp và trung bình nhận ra tiềm năng của nó.

Tiến sĩ Simelela nói rằng "chúng ta cần cam kết chính trị cùng với các con đường công bằng để có thể tiếp cận vắc xin HPV. Nếu không làm như vậy là một sự bất công đối với thế hệ trẻ em gái và phụ nữ trẻ có thể có nguy cơ mắc bệnh ung thư cổ tử cung. Lựa chọn cho một liều vắc xin ít tốn kém hơn, ít sử dụng nguồn lực hơn và dễ quản lý hơn. Nó tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các chiến dịch bắt kịp cho nhiều nhóm tuổi, giảm bớt những thách thức liên quan đến việc truy tìm trẻ em gái để tiêm liều thứ hai, đồng thời cho phép chuyển hướng nguồn lực tài chính và nhân lực sang các ưu tiên sức khỏe khác".

Theo Medical News Today