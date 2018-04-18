Ù tai kéo dài: Nguyên nhân từ những thói quen hàng ngày hơn 90% giới trẻ Việt phạm phải

Sống khỏe 18/04/2018 13:41

Có những thói quen hàng ngày tưởng chừng vô hại lại chính là nguyên nhân hàng đầu gây ù tai kéo dài, thậm chí dẫn tới sa sút thính lực ở nhiều bạn trẻ.

Người mắc chứng ù tai thường nghe thấy những âm thanh lạ như tiếng gió thổi, huýt sáo, ve kêu... có thể ở một bên hay cả hai bên tai. Người bệnh sẽ cảm nhận những âm thanh này rõ nhất vào ban đêm khi xung quanh yên tĩnh. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ và gây hại cho sức khỏe.

Ù tai kéo dài: Nguyên nhân từ những thói quen hàng ngày hơn 90% giới trẻ Việt phạm phải - Ảnh 1
Hiện nay, ù tai không chỉ xuất hiện ở người già mà còn xảy ra ở với người trẻ tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Thông thường, mọi người đều nghĩ các chứng bệnh liên quan đến thính giác chỉ có người cao tuổi mới mắc phải. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu trên 170 thanh thiếu niên có độ tuổi từ 11 - 17, các bác sĩ thuộc trường Đại học McMaster (Canada) phát hiện ra hơn một nửa trong số đó mắc phải chứng ù tai.

Các bác sĩ cho biết, nguyên nhân khiến nhiều bạn trẻ hiện nay phải đối mặt với chứng ù tai sớm là do mắc phải một số thói quen sau đây.

Nguyên nhân gây ù tai kéo dài ở giới trẻ

Sóng điện thoại di động

Thời đại công nghệ ngày các phát triển, những chiếc điện thoại thông minh trở thành một vật không thể thiếu đối với giới trẻ trong cuộc sống hàng ngày.

Ù tai kéo dài: Nguyên nhân từ những thói quen hàng ngày hơn 90% giới trẻ Việt phạm phải - Ảnh 2
Sóng di động là một trong những nguyên nhân gây ù tai ở các bạn trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia y tế trên thế giới, sóng điện thoại di động khi phát tín hiệu có thể gây áp lực lớn khiến màng nhĩ bị tổn thương. Chính vì thế, những bạn trẻ có thói quen "nấu cháo" điện thoại nên sớm thay đổi để phòng chứng ù tai cũng như tránh làm sa sút thính giác.

Đi bơi không bảo vệ tai

Hầu hết các bạn trẻ khi đi bơi đều không có suy nghĩ sẽ bảo vệ đôi tai của mình. Đây là điều hết sức sai lầm bởi nước hồ bơi thường không đảm bảo vệ sinh do chứa nhiều loại vi khuẩn, nấm gây bệnh.

Do đó, nếu nước hồ bơi lọt vào tai sẽ khiến tai bị ẩm ướt, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn hay nấm sinh sôi dẫn đến tình trạng viêm tai nguy hiểm. Những triệu chứng ban đầu của viêm tai là ngứa, sưng tấy hay ù... nếu không sớm điều trị sẽ gây đau nhức, chảy mũ thậm chí có thể bị điếc.

Ù tai kéo dài: Nguyên nhân từ những thói quen hàng ngày hơn 90% giới trẻ Việt phạm phải - Ảnh 3
Dùng bông tăm làm sạch tai sau khi bơi sẽ giúp bảo vệ thính giác của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì thế, nếu bạn thường xuyên đi bơi tốt nhất nên trang bị nút bịt tai để ngăn chặn sự xâm nhập của vi khuẩn và nấm gây hại. Ngoài ra, sau khi bơi bạn nên dùng tăm bông đặt vào tai khoảng 1 -2 phút để thấm hết nước còn đọng lại bên trong. Lưu ý: Không nên dùng tăm bông ngoáy tai vì điều này sẽ càng đưa vi khuẩn và nấm vào sâu bên trong hơn.

Áp lực công việc, stress

Ù tai kéo dài: Nguyên nhân từ những thói quen hàng ngày hơn 90% giới trẻ Việt phạm phải - Ảnh 4
Áp lực trong cuộc sống hay stress cũng khiến nhiều bạn trẻ đối mặt với tình trạng ù tai kéo dài - Ảnh minh họa: Internet

Luôn trong tình trạng căng thẳng, chịu nhiều áp lực từ công việc hay gia đình cũng là một trong nguyên nhân gây ra chứng ù tai kéo dài. Nếu không điều trị, chứng ù tai trở nặng sẽ dẫn đến những triệu chứng nghiêm trọng như nhức đầu, hoa mắt, tổn thương màng nhĩ...

Thường xuyên đeo tai nghe với âm lượng lớn

Thói quen dùng tai nghe với âm lượng quá to chính là thủ phạm khiến màng nhĩ chịu nhiều tổn thương, lâu dần dẫn đến thính lực bị suy giảm.

Ù tai kéo dài: Nguyên nhân từ những thói quen hàng ngày hơn 90% giới trẻ Việt phạm phải - Ảnh 5
Dùng tai nghe với âm lượng lớn thường xuyên là nguyên nhân hàng đầu gây hại cho thính giác - Ảnh minh họa: Internet

Trong tai của chúng ta có các tế bào lông nhỏ gửi tín hiệu đến não để cảm nhận âm thanh. Nếu thường xuyên dùng tai nghe với âm lượng lớn sẽ vô tình làm hỏng các tế bào này dẫn đến tình trạng ù tai thậm chí mất thính lực.

Các chuyên gia sức khỏe tại Pháp đưa ra lời khuyên, giới trẻ nên áp dụng nguyên tắc 60:60 mỗi khi dùng tai nghe. Điều này có nghĩa là chỉ để âm lượng ở mức 60% và dùng tai nghe mỗi ngày không quá 60 phút để bảo vệ thính giác.

Biết được những nguyên nhân gây ù tai kéo dài ở giới trẻ ở trên, hy vọng các bạn hãy nhanh chóng thay đổi trước khi phải gánh chịu những hậu quả đáng tiếc. 

Cách chữa bị ù tai hoàn toàn bằng nguyên liệu tự nhiên

Cách chữa bị ù tai hoàn toàn bằng nguyên liệu tự nhiên

Bị ù tai là triệu chứng phổ biến, xuất hiện do chúng ta đi vào môi trường nhiều tiếng ồn, khi đi máy bay hoặc nghe nhạc quá lâu. Vậy khi bị ù tai phải làm gì?

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