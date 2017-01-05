Tuyệt đối tránh nói điều này khi 'yêu' nếu không muốn chị em cụt hứng

Sống khỏe 05/01/2017 11:47

Khi đang quan hệ tình dục, có một số câu nói 'cấm kỵ' mà đàn ông phải tuyệt đối tránh nếu không muốn đối tác bị cụt hứng, thậm chí gây rạn nứt quan hệ.

Phụ nữ cũng khao khát chuyện ‘yêu’ không kém gì đàn ông. Tuy nhiên, không phải vì thế mà phái mạnh có thể tùy tiện, muốn nói gì thì nói với chị em trên giường, dù cả hai đang có một mối quan hệ mặn nồng hay đã là vợ chồng. Bởi vì có một số điều mà khi nói ra có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến mối quan hệ của bạn.

Tuyệt đối tránh nói điều này khi 'yêu' nếu không muốn chị em cụt hứng - Ảnh 1
Chớ dại nói với chị em những điều này trên giường - Ảnh: Internet

Sau đây là 8 điều phái mạnh chớ ‘dại mồm’ mà nói với nàng trên giường nếu không muốn rơi vào cảnh 'nằm không', theo thehealthsite:

Tên của một người phụ nữ khác

Với phụ nữ, ác mộng lớn nhất khi đang làm ‘chuyện ấy’ là nghe tên của 1 người phụ nữ được khác thốt ra từ miệng của đối tác. Mọi chuyện còn tồi tệ hơn nếu đó là tên của vợ/người yêu cũ của chàng.

‘Của quý’ của bạn trai/chồng cũ của em to thế nào? To hơn của anh không?

Nếu hỏi câu hỏi này, bạn chỉ trở thành 1 người thiếu chín chắn và cực kỳ bất an về mối quan hệ của mình. Câu hỏi này khiến chị em rất không thoải mái và đặt nàng vào tình thế khó xử nếu bạn cứ ép nàng trả lời. Chưa kể, nó có thể giết chết tâm trạng.

Bạn/chị/em của em nóng bỏng nhỉ?

Không có gì sai khi khen một người phụ nữ khác nhưng rõ ràng trên giường không phải là thời điểm thích hợp. Nếu khen người khác trên giường, điều này có nghĩa là bạn đang nghĩ về 1 phụ nữ khác trong khi đang có 1 cô nàng nóng bỏng nằm cạnh bạn.

Bụng em thật mềm mại, anh rất thích

Nếu muốn khen nàng, hãy khen thật lòng. Những lời khen 'đểu' về cơ thể sẽ chỉ làm nàng cảm thấy tự ti và không thoải mái. Đừng nhắc nàng nhớ tới những khiếm khuyết của cơ thể khi nàng đang ở trong thời điểm dễ tổn thương nhất.

Quần lót của em chắc là của bà ngoại à?

Tránh đưa ra bất lời nhận xét thô lỗ về đồ lót của nàng. Không phải mỗi ngày phụ nữ đều có thể mặc đồ lót sexy.

Tại sao em chưa đạt cực khoái?

Bạn không thể ép nàng phải đạt cực khoái cho dù bạn cảm thấy mình đã cố gắng hết sức. Thay vào đó, hãy kiên nhẫn và nói chuyện về những tư thế nàng muốn thử sau này.

Em nên wax/cạo lông thường xuyên hơn

Tin hay không thì tùy, nhưng cơ thể phụ nữ cũng có lông và đôi khi lông chân và lông cánh tay trông không có vẻ sạch sẽ. Hãy bỏ qua điều đó và thưởng thức cuộc 'yêu' thay vì khiến nàng cảm thấy cụt hứng. 

 

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