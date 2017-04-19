Tuyệt chiêu giúp bạn ngăn ngừa mồ hôi và mùi cơ thể trong mùa hè này

Sống khỏe 19/04/2017 11:15

Hãy áp dụng ngay những biện pháp tự nhiên sau đây để không còn cảm thấy thấy tự ti do mồ hôi nhiều và mùi cơ thể.

Đổ mồ hôi là một quá trình tự nhiên của cơ thể để đào thải độc tố. Tuy nhiên, nếu tuyến mồ hôi hoạt động mạnh sẽ khiến cơ thể tiết quá nhiều mồ hôi. Tình trạng này xảy ra do nhiều yếu tố như di truyền, hormone, nhiễm trùng, căng thẳng, lo lắng hoặc một số vấn đề sức khỏe khác như bệnh tim, béo phì và tiểu đường. Tuy không nguy hiểm, việc đổ mồ hôi nhiều sẽ khiến người bệnh cảm thấy tự ti, đồng thời, dẫn đến mùi cơ thể khó chịu. Chính vì vậy, hãy áp dụng ngay những biện pháp tự nhiên sau đây để ngăn ngừa tình trạng này xảy ra.

1. Chanh

Chanh có thể điều trị chứng đổ mồ hôi nhiều rất hiệu quả. Nó là một chất khử mùi tự nhiên cho thể diệt khuẩn và giữ cơ thể thơm mát. Bôi chanh và nước cốt chanh lên vùng thường xuyên đổ nhiều mồ hôi để ngăn ngừa tình trạng này.

2. Dầu dừa

Nhờ có chứa một lượng lớn axit lauric, dầu dừa có thể ngăn ngừa mồ hôi và mùi cơ thể. Axit lauric có khả năng diệt sạch các vi khuẩn gây mùi khó chịu và giúp cơ thể luôn sạch sẽ, thơm mát.

3. Khoai tây

Tuyệt chiêu giúp bạn ngăn ngừa mồ hôi và mùi cơ thể trong mùa hè này - Ảnh 1
Nhờ công dụng dưỡng ẩm, khoai tây ngăn ngừa tình trạng đổ mồ hôi nhiều hiệu quả. Ảnh: Internet.

Ngoài việc là một thực phẩm tuyệt vời cho sức khỏe, khoai tây là một bài thuốc thiên nhiên có thể giúp ngăn ngừa mồ hôi nhờ công dụng dưỡng ẩm. Bạn có thể cắt nửa củ và xoa lên vùng đổ mồ hôi.

4. Baking soda

Khi bài tiết mồ hôi, cơ thể sản xuất ra axit, tạo môi trường cho vi khuẩn sinh sôi, phát triển. Baking soda được biết đến với công dụng kiềm hóa, cân bằng nồng độ axit trong cơ thể để diệt khuẩn hiệu quả.

5. Giấm táo

Giấm táo có tác dụng làm se, giúp kiểm soát tuyến mồ hôi. Nó còn có khả năng cân bằng nồng độ pH để ngăn ngừa vi khuẩn sản sinh do mồ hôi. Để tăng thêm hiệu quả, bạn có thể cho thêm giấm táo vào nước để tắm.

6. Nước ép cà chua

Chế độ ăn cũng là một tác nhân quan trọng gây ra tình trạng đổ mồ hôi. Bằng cách cho thêm nước ép cà chua vào bữa ăn, bạn có thể ngăn ngừa hiệu quả tình trạng này. Đồng thời, nên ăn nhiều rau củ quả và trái cây thay cho các loại thịt.

7. Trà đen

Nếu muốn hạn chế đổ mồ hôi, một trong những biện pháp tự nhiên tốt nhất là dùng trà đen túi lọc. Loại trà này chứa chất làm se và ngăn ngừa mồ hôi. Bạn có thể nhúng túi trà đen vào nước rồi thoa lên những khu vực thường xuyên đổ nhiều mồ hôi để kiểm soát tình trạng này.

8. Muối

Tuyệt chiêu giúp bạn ngăn ngừa mồ hôi và mùi cơ thể trong mùa hè này - Ảnh 2
Nên kết hợp muối và chanh để ngăn ngừa mồ hôi tốt hơn. Ảnh: Internet.

Muối là một trong những bài thuốc tự nhiên hiệu quả nhất để ngăn ngừa tình trạng mồ hôi nhiều. Bạn chỉ cần hòa muối và nước cốt chanh lên nách, chân, hoặc các vùng hay đổ mồ hôi khác để thấy ngay tác dụng.

9. Bột bắp

Nên mang theo bột bắp trong người vì nó có tác dụng tương tự như bột khoáng (talc). Dùng bột bắp để xoa lên da bất cứ khi nào cảm thấy không thoải mái do mồ hôi.

* Thông tin mang tính tham khảo

(Nguồn: Boldsky)

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