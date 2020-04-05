Tưởng bình thường nhưng đây chính là dấu hiệu cảnh báo chức năng thận đang suy yếu, đừng chủ quan bỏ qua

Khó ngủ là biểu hiện đầu tiên của chức năng thận suy yếu. Thực tế, khi thận hoạt động không còn hiệu quả thì độc tố sẽ không được thải lọc hết ra ngoài cơ thể qua đường nước tiểu. Vì vậy, độc tố còn lại sẽ tồn tại trong máu.

Khi lượng chất thải trong cơ thể quá nhiều, thận sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ thải độc, gây rối loạn chức năng thận . Do đó, việc phát hiện sớm được các dấu hiệu bất thường của thận sẽ giúp bạn phát hiện bệnh và điều trị kịp thời.

Bệnh thận và chứng khó thở có liên quan với nhau, điều này xuất hiện rõ sau khi vận động mạnh. Lúc này cơ thể bị ứ dịch vì chức năng của thận yếu khiến thận làm việc không hiệu quả. Điều này ảnh hưởng đến hoạt động của phổi, khiến sự vận chuyển oxy của cơ thể suy giảm, gây khó thở.

Khi độc tố trong cơ thể tăng cao, bạn sẽ bị khó ngủ. Những người mắc bệnh thận mạn tính có thể gặp hội chứng ngưng thở khi ngủ. Lúc này, những lần ngưng thở có thể kéo dài từ một vài giây cho đến một phút. Ngoài ra, ngáy lớn kéo dài liên tục cũng là dấu hiệu cảnh báo bạn đang gặp phải vấn đề sức khỏe .

Tuy nhiên, còn có nhiều nguyên nhân gây khó thở như suy thận, suy tim, hen suyễn hoặc ung thư phổi. Do đó, bạn cần đến bệnh viện khi thấy những triệu chứng bất thường của cơ thể.

2. Thường xuyên nhức đầu, mệt mỏi, cơ thể suy nhược và đau lưng

Thận khỏe mạnh, hoạt động tốt sẽ giúp chuyển đổi vitamin D trong cơ thể, giúp xương chắc khỏe và sản xuất các tế bào hồng cầu. Khi chức năng thận suy yếu sẽ làm giảm tế bào hồng cầu gây thiếu hụt oxy khiến cơ thể mệt mỏi, xuất hiện dấu hiệu mỏi cơ và não hoạt động kém hiệu quả.

Ngoài ra, chức năng thận yếu còn dẫn đến đau lưng thường xuyên tại vị trí dưới khung xương sườn, đau lan ra phía trước vùng chậu hoặc vùng hông. Đau lưng xảy ra đối với người bị suy thận sẽ kèm theo các cảm giác như mệt mỏi, nôn mửa, sốt và đi tiểu thường xuyên.

Thường xuyên mệt mỏi cũng là dấu hiệu bất thường của thận - Ảnh: Internet

3. Đi tiểu đêm, đi tiểu nhiều lần

Khi bạn gặp các vấn đề tiểu tiện đồng nghĩa với việc chức năng thận đang trục trặc. Thận có nhiệm vụ sản xuất nước tiểu, loại bỏ các chất thải qua đường tiểu.

Do đó, khi thấy những thay đổi như: tần suất đi tiểu nhiều hơn đặc biệt xảy ra vào ban đêm, đi tiểu có mùi, màu sắc thay đổi, nước tiểu có máu hoặc tiểu nhiều bọt thì cần lập tức đi khám.

4. Da dẻ khô, thường xuyên bị ngứa

Khi thận khỏe, chất thải sẽ được loại bỏ ra ngoài giúp tạo hồng cầu và duy trì khoáng chất cho cơ thể. Khi thấy da khô, thường xuyên bị ngứa thì đây là dấu hiệu cảnh báo chức năng thận đang gặp vấn đề.

Da dẻ bị khô khi chức năng thận yếu - Ảnh: Internet

Bạn có thể khắc phục tình trạng da khô và ngứa bằng cách uống nhiều nước. Lưu ý không tự ý sử dụng thuốc để điều trị tình trạng da trước khi tham khảo ý kiến của bác sĩ.

5. Xuất hiện dấu hiệu sưng ở tay, chân, mắt cá chân

Thực tế, cơ thể sẽ không thể loại bỏ được các chất độc hại nếu thận suy yếu. Do đó việc natri được giữ lại trong cơ thể khiến người mắc bệnh thận bị sưng ở các vị trí như bàn tay, bàn chân và mắt cá chân. Ngoài ra, dấu hiệu phù nề ở chi dưới còn là dấu hiệu cảnh báo các bệnh về tim, gan.

Do đó, khi thấy các dấu hiệu bất thường trên cơ thể, hãy đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị kịp thời.