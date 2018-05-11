Triệt tiêu mỡ bụng với các công thức làm detox giảm cân vừa ngon vừa mát

Sống khỏe 11/05/2018 09:15

Với các công thức làm detox giảm cân dưới đây, không cần phải ăn kiêng khổ sở mà vẫn có thể đánh tan mỡ bụng, duy trì vóc dáng thon gọn suốt mùa hè.

Nhiệt độ mùa hè ngày càng tăng lên khiến cơ thể mệt mỏi và dễ ốm vặt. Một vài công thức làm các món ăn detox sẽ vừa giúp bạn giảm cân lấy lại vóc dáng cân đối vừa đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý giúp bạn duy trì sức khỏe.

Dưới đây là các công thức làm detox giảm cân bằng rau củ, giúp bạn tự tạo cho mình một thực đơn detox thanh lọc cơ thể trong những ngày hè nóng nực. Nguyên liệu và cách chế biến các loại súp detox này rất đơn giản và không tốn nhiều thời gian. Cùng bắt đầu thôi!

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Các món ăn detox sẽ giúp bạn có được cơ thể khỏe mạnh và vóc dáng cân đối trong mùa hè - Ảnh: Internet

Súp rau xanh detox giải độc

Súp từ các loại rau xanh tốt cho sức khỏe như đậu Hà Lan, rau chân vịt, khoang lang, tỏi tây, dưa chuột, bơ,... sẽ giúp cơ thể bạn được giải độc, cung cấp lượng chất xơ cần thiết và giúp toàn thân bạn cảm thấy mát mẻ hơn trong mùa hè.

Rau củ xanh cắt nhỏ, xào sơ với 1 thìa cà phê dầu ô liu và 1 chút muối tiêu, sau đó bạn thêm 1 bát con nước và ninh nhừ khoảng 30 phút là có thể thưởng thức ngay

Triệt tiêu mỡ bụng với các công thức làm detox giảm cân vừa ngon vừa mát - Ảnh 2

Súp detox từ các loại rau xanh là sự lựa chọn tuyệt vời cho những cô nàng muốn có vòng eo con kiến - Ảnh: Internet

Súp xoài, kiwi và sữa chua ướp lạnh

Trong các món ăn detox thì đây là một món súp cực kỳ dễ ăn và thơm mát như sinh tố. Bạn chỉ cần xay nhuyễn xoài, đậu phộng và kiwi, thêm vào đó vài thìa sữa chua mát lạnh rồi thưởng thức hoặc chấm với bánh mì rất ngon.

Xoài chứa nhiều vitamin C, vitamin A, vitamin B6, carbohydrate, chất béo và protein tốt cho cơ thể. Kiwi là loại quả giàu chất xơ, vitamin C, vitamin K, kali, protein và chất béo có lợi giúp cơ thể giải nhiệt và thải độc hiệu quả.

Súp dâu tây, cốt dừa và bạc hà

Lại một món ăn detox rất giống với sinh tố nhưng lại là nguồn năng lượng giảm béo tuyệt vời trong những ngày hè oi ả. Xay nhuyễn 10-15 trái dâu tây cùng với khoảng 8-10 lá bạc hà rồi trộn cùng với 2 thìa canh sữa dừa ít béo sẽ giúp bạn có một món súp thơm ngậy vô cùng hấp dẫn.

Dâu tây là nguồn vitamin C tuyệt vời và sữa dừa chứa lượng chất béo lành mạnh rất tốt cho hoạt động của tim mạch. Bạn có thể ăn trực tiếp súp này và ngon hơn khi được ướp lạnh, chấm với bánh mì đen hoặc ăn kèm với cơm gạo lứt giúp no lâu và tăng hiệu quả giảm cân.

Súp Thái

Nấu súp kiểu Thái sẽ hơi tốn thời gian một chút vì cần phải chuẩn bị nhiều nguyên liệu, nhưng vị ngon chắc chắn sẽ khiến bạn bị “nghiện”.

Triệt tiêu mỡ bụng với các công thức làm detox giảm cân vừa ngon vừa mát - Ảnh 3

Súp Thái không chỉ detox mà còn là một món ăn cực ngon miệng - Ảnh: Internet

Chuẩn bị sẵn vài con tôm tươi bóc vỏ, 1 quả cà chua, 1 quả ớt chuông, ½ quả dưa chuột, ½ quả chanh, 2 thìa sữa dừa, 1 chút sả và 2-3 thìa ớt bột tùy khẩu vị bạn có ăn được nhiều cay hay không. Sau khi đã thái ớt, cà chua, dưa chuột thành các miếng vuông nhỏ vừa ăn, bạn đập dập sả và vắt lấy cốt chanh, bỏ hạt.

Trước tiên, xào sơ tôm với một chút dầu ô liu, thêm một chút ớt bột, muối tiêu rồi đổ các nguyên liệu đã thái sẵn vào xào nhỏ lửa thêm khoảng 2 phút. Đổ vào nồi khoảng 1 bát con nước rồi đun sôi lăn tăn thêm 20 phút. Cuối cùng, bạn cho sữa dừa vào, khuấy đều rồi đổ ra tô là có thể dùng được ngay.

Súp Thái chứa toàn những nguyên liệu không gây béo, không làm tích mỡ, tuy có vị cay nhưng khá kích thích vị giác trong mùa hè và là món ăn detox cực kỳ ngon lành.

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