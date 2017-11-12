Tiết lộ bị bệnh trĩ khi mang thai phái đẹp sẽ gặp nhiều nguy hiểm khó lường

Sống khỏe 12/11/2017 23:15

Bệnh trĩ là một bệnh hậu môn trực tràng, thường gặp ở mọi độ tuổi, nhất là ở phụ nữ. Nếu bị bệnh trĩ khi mang thai sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của các chị em, sinh hoạt hàng ngày gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khó lường khác.

Triệu chứng của bệnh trĩ là đi ngoài ra máu (máu lẫn trong phân), đau rát, khó chịu. Hậu môn sẽ tiết nhiều dịch nhày, nếu không vệ sinh sạch sẽ, bệnh tiến triển ngày càng nhanh, gây viêm nhiễm và hoại tử búi trĩ. Chính vì vậy, bị bệnh trĩ khi mang thai chị em sẽ luôn cảm thấy mệt mỏi, tâm trạng không ổn định và sẽ ảnh hưởng lớn đến thai nhi.

Bị bệnh trĩ khi mang thai sẽ gặp những nguy hiểm khó lường

Trong thời kì mang thai, phần tử cung sẽ tạo một áp lực không nhỏ lên trực tràng và hậu môn, dễ bị sa xuống. Bởi lẽ đứa trẻ trong bụng sẽ gia tăng gánh nặng lên phần tử cung và trực tràng, khiến cho các cơ hậu môn bị yếu và giãn, xuất hiện nguy cơ mắc trĩ.

Bị bệnh trĩ khi mang thai bà bầu sẽ thấy rất mệt mỏi.
Bị bệnh trĩ khi mang thai bà bầu sẽ thấy rất mệt mỏi. Ảnh internet

Khi mang thai, các bà mẹ thường có tâm lý kiêng cữ như hạn chế uống thuốc, thoa thuốc hay không ăn những đồ lạ để bảo vệ con tránh bị hình thành dị tật bẩm sinh. Chính vì thế, bệnh trĩ ngày càng trở nặng, dễ dẫn đến bị viêm nhiễm. Hơn nữa, do cấu tạo đặc biệt của cơ thể người phụ nữ hậu môn nằm gần vùng kín, lượng vi khuẩn sẽ lớn thâm nhập vào âm đạo gây ra hàng loạt bệnh phụ khoa như: viêm âm đạo, viêm niệu đạo, viêm bàng quang...

Ngoài ra, bị bệnh trĩ khi mang thai cũng rất nguy hiểm, vì phải chịu nhiều áp lực từ thai nhi, nếu bệnh để lâu sẽ dẫn đến áp xe hậu môn, hoại tử, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người mẹ và rất khó sinh thường.

Chính vì vậy, khi bệnh mới chớm, các bà mẹ cần thay đổi chế độ ăn uống cho phù hợp, xây dựng thực đơn giàu chất xơ giúp nhuận tràng, hệ tiêu hóa làm việc tốt, phân không bị vón cục dễ tống ra ngoài, đồng thời giảm áp lực lên thành tĩnh mạch.

Bị bệnh trĩ khi mang thai các chị em sẽ dễ mắc các bệnh viêm nhiễm phụ khoa.
Bị bệnh trĩ khi mang thai các chị em sẽ dễ mắc các bệnh viêm nhiễm phụ khoa. Ảnh internet

Đồng thời, tránh ngồi một chỗ, thường xuyên thực hiện các bài tập Kegel hàng ngày để tăng lưu thông trong trực tràng và tăng cường cơ bắp xung quanh hậu môn.

Bị bệnh trĩ khi mang thai mẹ bầu cần làm gì?

Khi nhận thấy các dấu hiệu xuất hiện bệnh trĩ, mẹ bầu cần đến các phòng khám y tế uy tín để được thăm khám và kiểm tra. Bác sĩ sẽ hướng dẫn cách điều trị cụ thể và tốt nhất để không làm ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Bên cạnh đó cần lưu ý các điều sau:

  • Tránh ăn đồ cay nóng, nhiều dầu mỡ như: ớt, kim chi, các món ăn cho nhiều vị cay... sẽ khiến cho hậu môn bị kích thích, ngứa ngáy, khó chịu hơn.
  • Uống ít nhất 2 lít nước/ngày, để làm bở phân, khi đi đại tiện không cần rặn mạnh, dễ tống ra ngoài.
  • Xây dựng thói quen đi đại tiện đúng giờ hình thành nên phản xạ có điều kiện.
  • Không dùng giấy vệ sinh lau, thay vào đó hãy dùng nước rửa, vệ sinh sạch sẽ.

Mẹ bầu cần thay đổi chế độ ăn uống cho phù hợp để hạn chế bị bệnh trĩ.
Mẹ bầu cần thay đổi chế độ ăn uống cho phù hợp để hạn chế bị bệnh trĩ. Ảnh internet

  • Thường xuyên xoa bụng và massage bụng để phòng ngừa táo bón.
  • Nếu xuất hiện tình trạng sưng tấy hậu môn thì hãy lấy đá lạnh chườm lên một vài ngày.
  • Hãy tắm nước ấm giúp tuần hoàn máu tốt. Bà bầu có thể ngâm riêng hậu môn bằng nước ấm, máu ở tĩnh mạch sẽ được lưu thông, giảm sưng và giảm đau các búi trĩ nhanh chóng. Như vậy tâm trạng sẽ tốt hơn, sẽ không ảnh hưởng đến tâm ý sau này của đứa con.

Hy vọng với những thông tin mà bài viết cung cấp, các chị em đã hiểu rõ hơn về mức độ nguy hiểm bị bệnh trĩ khi mang thai, để có cách phòng ngừa và chữa trị tốt nhất.

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   bệnh Trĩ chữa bệnh trĩ cách chữa bệnh trĩ Cách trị bệnh trĩ

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 1 giờ 47 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 2 giờ 32 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 2 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?