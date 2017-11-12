Trong thời kì mang thai, phần tử cung sẽ tạo một áp lực không nhỏ lên trực tràng và hậu môn, dễ bị sa xuống. Bởi lẽ đứa trẻ trong bụng sẽ gia tăng gánh nặng lên phần tử cung và trực tràng, khiến cho các cơ hậu môn bị yếu và giãn, xuất hiện nguy cơ mắc trĩ.

Triệu chứng của bệnh trĩ là đi ngoài ra máu (máu lẫn trong phân), đau rát, khó chịu. Hậu môn sẽ tiết nhiều dịch nhày, nếu không vệ sinh sạch sẽ, bệnh tiến triển ngày càng nhanh, gây viêm nhiễm và hoại tử búi trĩ. Chính vì vậy, bị bệnh trĩ khi mang thai chị em sẽ luôn cảm thấy mệt mỏi, tâm trạng không ổn định và sẽ ảnh hưởng lớn đến thai nhi.

Khi mang thai, các bà mẹ thường có tâm lý kiêng cữ như hạn chế uống thuốc, thoa thuốc hay không ăn những đồ lạ để bảo vệ con tránh bị hình thành dị tật bẩm sinh. Chính vì thế, bệnh trĩ ngày càng trở nặng, dễ dẫn đến bị viêm nhiễm. Hơn nữa, do cấu tạo đặc biệt của cơ thể người phụ nữ hậu môn nằm gần vùng kín, lượng vi khuẩn sẽ lớn thâm nhập vào âm đạo gây ra hàng loạt bệnh phụ khoa như: viêm âm đạo, viêm niệu đạo, viêm bàng quang...

Ngoài ra, bị bệnh trĩ khi mang thai cũng rất nguy hiểm, vì phải chịu nhiều áp lực từ thai nhi, nếu bệnh để lâu sẽ dẫn đến áp xe hậu môn, hoại tử, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người mẹ và rất khó sinh thường.

Chính vì vậy, khi bệnh mới chớm, các bà mẹ cần thay đổi chế độ ăn uống cho phù hợp, xây dựng thực đơn giàu chất xơ giúp nhuận tràng, hệ tiêu hóa làm việc tốt, phân không bị vón cục dễ tống ra ngoài, đồng thời giảm áp lực lên thành tĩnh mạch.

Đồng thời, tránh ngồi một chỗ, thường xuyên thực hiện các bài tập Kegel hàng ngày để tăng lưu thông trong trực tràng và tăng cường cơ bắp xung quanh hậu môn.

Bị bệnh trĩ khi mang thai mẹ bầu cần làm gì?

Khi nhận thấy các dấu hiệu xuất hiện bệnh trĩ, mẹ bầu cần đến các phòng khám y tế uy tín để được thăm khám và kiểm tra. Bác sĩ sẽ hướng dẫn cách điều trị cụ thể và tốt nhất để không làm ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Bên cạnh đó cần lưu ý các điều sau:

Tránh ăn đồ cay nóng, nhiều dầu mỡ như: ớt, kim chi, các món ăn cho nhiều vị cay... sẽ khiến cho hậu môn bị kích thích, ngứa ngáy, khó chịu hơn.

Uống ít nhất 2 lít nước/ngày, để làm bở phân, khi đi đại tiện không cần rặn mạnh, dễ tống ra ngoài.

Xây dựng thói quen đi đại tiện đúng giờ hình thành nên phản xạ có điều kiện.

Không dùng giấy vệ sinh lau, thay vào đó hãy dùng nước rửa, vệ sinh sạch sẽ.

Thường xuyên xoa bụng và massage bụng để phòng ngừa táo bón.

Nếu xuất hiện tình trạng sưng tấy hậu môn thì hãy lấy đá lạnh chườm lên một vài ngày.

Hãy tắm nước ấm giúp tuần hoàn máu tốt. Bà bầu có thể ngâm riêng hậu môn bằng nước ấm, máu ở tĩnh mạch sẽ được lưu thông, giảm sưng và giảm đau các búi trĩ nhanh chóng. Như vậy tâm trạng sẽ tốt hơn, sẽ không ảnh hưởng đến tâm ý sau này của đứa con.

Hy vọng với những thông tin mà bài viết cung cấp, các chị em đã hiểu rõ hơn về mức độ nguy hiểm bị bệnh trĩ khi mang thai, để có cách phòng ngừa và chữa trị tốt nhất.