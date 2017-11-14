Rau muống là một trong những món ăn dân giã quen thuộc của gia đình Việt. Nhưng rất ít người biết đến công dụng tuyệt vời của loại rau này. Ngoài giải nhiệt, thúc đẩy lưu thông máu, cầm máu, lợi tiểu, giải độc… rau muống còn có tác dụng điều trị bệnh trĩ vô cùng hiệu quả.

Khi bị trĩ, người bệnh cần phải thay đổi thói quen ăn uống cho khoa học, cần biết mình nên ăn gì và không ăn gì? Như vậy, mới có thể hỗ trợ điều trị bệnh trĩ một cách tốt nhất. Một trong những loại thực phẩm hay sử dụng hàng ngày đó là rau muống. Do đó, bạn nên tìm hiểu rõ bệnh trĩ có nên ăn rau muống không? Để xây dựng chế độ ăn uống cho phù hợp.

Theo Đông y, rau muống có tính mát, vị ngọt, có tác dụng điều trị mụn nhọt trị chứng rối loạn tiêu hóa rất tốt. Còn theo Tây y, loại rau này có nhiều thành phần chất kháng khuẩn, có tác dụng chống viêm, tiêu sưng, giảm căng tức thành tĩnh mạch, hạn chế bị phù thũng, hình thành các bũi trĩ. Nếu bị đi ngoài ra máu thì ăn rau muống rất tốt, vì chúng chứa nhiều sắt. Đây là nguyên tố có vai trò quan trọng trong quá trình tạo máu, để cơ thể hạn chế bị thiếu máu, dẫn đến mệt mỏi, chóng mặt…

Tất cả các thành phần của rau muống bao gồm: dây, lá, hoa, rễ sao lên thành thuốc uống và cả thuốc dùng ngoài trong để hỗ trợ điều trị bệnh trĩ từ trong ra ngoài. Chính vì vậy, chỉ sau một thời gian, ăn rau muống, bệnh trĩ có xu hướng thuyên giảm mạnh, giúp người bệnh nhanh chóng “bắt nhịp” lại với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của mình.

Lời khuyên từ các chuyên gia, nên ăn nhiều rau muống tốt cho người bị cao huyết áp, tiểu đường, hay người bị các bệnh viêm nhiễm ngoài da như lở loét, giời leo, rôm sảy… Đặc biệt là tốt cho người bị bệnh trĩ để quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi, hạn chế tình trạng phân bị vón cục, gây ra táo bón, lâu ngày hình thành bệnh trĩ.

Hướng dẫn cách ăn rau muống để hỗ trợ điều trị bệnh trĩ hiệu quả

Bị bệnh trĩ có nên ăn rau muống, giờ bạn đã biết rồi đúng không? Tuy nhiên, ăn như thế nào cho tốt, để điều trị bệnh trĩ hiệu quả thì bạn nên thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Cách 1:

Nguyên liệu cần có:

100g rau muống.

120g đường trắng.

Cách thực hiện:

Luộc 100g rau muống.

Sau đó lấy nước luộc rau muống đun sôi với 120g đường trắng thành hỗn hợp đặc sánh như kẹo mạch nha.

Uống 2 lần/ngày, 100ml/lần.

Cách 2:

Nguyên liệu cần có:

30g rau muống.

300-500g lòng lợn.

Cách thực hiện:

Rửa sạch các nguyên liệu trên.

Sau đó mang hầm chung với nhau đến khi nhừ có thể lấy ra ăn.

Chia thành 2 bữa để ăn.

Ăn nhiều món canh này sẽ nhuận tràng, phân mềm, giảm thiểu được hiện tượng chảy máu hậu môn, các búi trĩ cũng teo dần.

Lưu ý khi ăn rau muống để điều trị bệnh trĩ

Không phải bất kì ai cũng thích hợp ăn rau muống để điều trị bệnh trĩ. Do đó, bạn cần lưu ý một số điều sau:

Không ăn rau muống sống:

Trong rau muống sống tồn tại nhiều ký sinh trùng, khi đi vào cơ thể có thể gây ra những cơn đau bụng nhẹ và gây ra tiêu chảy, dị ứng. Do đó, rau muống bạn cần chế biến kỹ trước khi ăn.

Một số trường hợp không nên rau muống:

Những người đang bị thương trên da, người bị bệnh khớp, bệnh gout, sỏi thận thì không nên ăn rau muống, sẽ khiến cho bệnh tình tiến triển xấu. Ví dụ như: khi ăn rau muống vết thương trên da lâu lành, sẽ để lại sẹo thâm.

Không ăn kèm rau muống với một số thực phẩm sau:

​

Để điều trị bệnh trĩ hiệu quả, trước và sau khi ăn rau muống, bạn không nên ăn cùng với một số thực phẩm khác như: sữa bò, sữa chua, pho mát… Bởi những thực phẩm này khi vào dạ dày dễ kết hợp với nhau dẫn đến sự biến đổi về chất, không có lợi cho cơ thể.