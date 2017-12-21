Dưới đây là những nguyên nhân khiến bạn thức dậy vào những thời điểm này mỗi đêm:

Giấc ngủ có vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe . Nếu chất lượng giấc ngủ không được đảm bảo sẽ gây ra căng thẳng, ảnh hưởng đến các cơ quan trong cơ thể, giảm miễn dịch… Nếu bạn thường xuyên thức giấc vào một khung giờ nhất định vào ban đêm thì đây là một dấu hiệu bất thường, bạn cần cẩn trọng.

Đây là khoảng thời gian túi mật hoạt động mạnh mẽ nhất để phá vỡ chất béo trong cơ thể. Cơ quan này có vai trò vô cùng quan trọng giúp cô đặc và dự trữ dịch mật, từ đó giúp cơ thể tiêu hóa chất béo.

Nếu bạn thường xuyên thức giấc vào khoảng thời gian từ 23h – 1h sáng thì đồng nghĩa với việc bạn đã nạp vào cơ thể quá nhiều chất béo không lành mạnh. Chính điều này sẽ gây gánh nặng cho túi mật khiến cơ quan này phải hoạt động nhiều hơn.

Thức giấc về đêm là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe bạn đang gặp vấn đề - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, chất béo tích tụ quá nhiều trong cơ thể sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh sỏi mật. Chế độ ăn uống thiếu lành mạnh còn làm tăng cholesterol, phá vỡ sự cân bằng cholesterol và muối mật có trong dịch mật - nguyên nhân chính gây nên bệnh viêm túi mật.

Chính vì vậy, nếu thường xuyên thức giấc ở thời điểm này thì bạn cần bổ sung thêm thực phẩm giàu chất xơ và vitamin vào thực đơn hàng ngày, đồng thời luyện tập thể dục thường xuyên để phòng tránh sỏi mật, viêm túi mật.

Thức giấc lúc 1h – 3h

Đây là khoảng thời gian gan thực hiện chức năng loại bỏ độc tố tích tụ ra khỏi cơ thể. Nếu bạn thường xuyên thức giấc vào khung giờ này sẽ khiến chức năng gan bị suy giảm vì phải hoạt động quá công suất.

Để cải thiện chất lượng giấc ngủ, bạn có thể thực hiện các động tác mát xa cơ thể để giúp thư giãn, nhờ đó mà giấc ngủ ngon và sâu hơn.

Thức giấc vào thời điểm này sẽ ảnh hưởng đến chức năng gan - Ảnh: Internet

Thức giấc lúc 3h – 5h

Quãng thời gian bài độc của phổi là từ 3h – 5h sáng. Thường xuyên thức giấc vào khoảng thời gian này chứng tỏ hệ hô hấp của bạn đang gặp vấn đề. Những người bị viêm họng cũng thường ho dữ dội hơn vào thời điểm này.

Trong thời tiết se lạnh, bạn hãy chú ý giữ ấm cơ thể để bảo vệ các bệnh thường gặp cũng như giúp phổi và hệ hô hấp hoạt động tốt hơn.

Bên cạnh đó, nếu bạn thường cảm thấy khó ngủ sau 11 giờ thì có thể bạn đang gặp căng thẳng và mệt mỏi quá độ. Hãy cố thư giãn bằng các bài tập yoga, mát xa bằng tinh dầu để giúp tinh thần được thư giãn, giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ hơn.