Thường xuyên sử dụng các loại thực phẩm này, cả đời không lo mỡ máu

Sống khỏe 12/10/2017 14:11

Mỡ máu cao có thể gây ra nhiều loại bệnh như tim mạch, tắc nghẽn huyết quản hoặc hình thành các cục máu đông do lượng mỡ tích tụ quá nhiều. Dưới đây là các thực phẩm giúp loại bỏ mỡ máu hiệu quả mà chị em không nên bỏ qua.

Mỡ máu là một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất hiện nay. Một trong những cách đơn giản nhất để điều trị và phòng ngừa bệnh này là điều chỉnh lại chế độ ăn uống. Theo nhiều chuyên gia y tế, các loại thực phẩm dưới đây có tác dụng vượt trội trong việc ngăn ngừa và loại bỏ mỡ trong máu giúp đẩy nhanh quá trình điều trị và phòng bệnh.

Đậu nành

Thường xuyên sử dụng các loại thực phẩm này, cả đời không lo mỡ máu - Ảnh 1
Đậu nành làm giảm sự hấp thu cholesterol - Ảnh minh họa: Internet

Đậu nành là thực phẩm có nhiều chất sterol thực vật. Chất này khi được hấp thụ vào cơ thể sẽ thúc đẩy quá trình loại bỏ mỡ nhanh hơn, làm giảm sự hấp thu cholesterol.

Chất phospholipid có trong đậu nành  có khả năng làm mềm mỡ và đẩy chúng ta bên ngoài cơ thể từ đó làm giảm sự hình thành cholesterol.  

Ngô

Thường xuyên sử dụng các loại thực phẩm này, cả đời không lo mỡ máu - Ảnh 2
Ngô giúp điều trị mỡ máu cao - Ảnh minh họa: Internet

Ngô là một trong những thực phẩm tốt nhất để phòng ngừa và điều trị các bệnh mỡ máu cao, xơ vữa động mạch và huyết áp cao.

Ngô chứa một lượng lớn axit béo bão hòa, đặc biệt là hàm lượng axit linoleic lên đến 50% có khả năng làm giảm nồng độ cholesterol trong máu hiệu quả. Hàm lượng vitamin E trong thực phẩm này còn có tác dụng hạn chế sự gia tăng của mỡ trong máu và ngăn chặn hiện tượng mỡ bám vào thành mạch máu gây ra các cơn đau tim hay đột quỵ.

Đậu xanh

Thường xuyên sử dụng các loại thực phẩm này, cả đời không lo mỡ máu - Ảnh 3
Đậu xanh giúp hạ lipid máu hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Đậu xanh có chứa phytosterol giúp ức chế cholesterol và hạ lipid máu hiệu quả. Thành phần globulin và polysaccharide có trong đậu xanh có thể thúc đẩy mỡ động vật tích tụ trong gan phân hủy thành axit cholic từ đó làm giảm nguy cơ cholesterol hấp thu vào thành ruột.

Bạn có thể dùng đậu đen để nấu nước uống hay cho vào ngũ cốc ăn thường xuyên nhằm giảm nguy cơ mỡ trong máu cao.

Gừng

Thường xuyên sử dụng các loại thực phẩm này, cả đời không lo mỡ máu - Ảnh 4
Gừng có khả năng chống đông máu - Ảnh minh họa: Internet

Trong gừng có chứa một lượng axit salicylic có tác dụng như một dung dịch làm loãng hoặc chống đông máu. Chất này khi hoạt động trong thành mạch máu sẽ làm loãng các cục máu đông từ đó hỗ trợ cho quá trình hạ mỡ máu, hạ huyết áp.

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