Thoa dầu lên lòng bàn chân trước khi đi ngủ, bạn sẽ tiếc vì không làm điều này sớm hơn

Sống khỏe 20/04/2017 08:16

Việc thoa tinh dầu lên lòng bàn chân mang lại vô số lợi ích cho sức khỏe - hãy cùng chúng tôi khám phá nhé.

Theo Boldsky, chắc bạn đã từng nghe nói đến việc thoa tinh dầu lên lòng bàn chân trước khi đi ngủ và không ít lần bạn thắc mắc điều đó có tác dụng gì. Cách này đang ngày càng được áp dụng rộng rãi và thường đi kèm với phương pháp bấm huyệt bàn chân. Tại sao liệu pháp phòng ngừa và chữa bệnh dân gian này lại được nhiều người tin dùng như vậy?

Thoa dầu lên lòng bàn chân trước khi đi ngủ, bạn sẽ tiếc vì không làm điều này sớm hơn - Ảnh 1
Thoa dầu lên lòng bàn chân có nhiều lợi ích cho sức khỏe - Ảnh: Boldsky

Tinh dầu có lợi cho sức khỏe của bạn về nhiều mặt. Nó có thể giúp bạn thư giãn, ngủ ngon hơn, ngừa và chữa được nhiều bệnh như cảm cúm, cảm lạnh,...vv. Ngoài khả năng phòng chữa bệnh, nó còn được dùng cho mục đích làm đẹp. Từ xa xưa, phụ nữ đã biết cách dùng tinh dầu để chăm sóc nhan sắc. Mặc dù có thể được thoa lên nhiều khu vực trên cơ thể, song theo các chuyên gia sức khỏe thì vị trí tốt nhất để hấp thụ tinh dầu là lòng bàn chân.

Lòng bàn chân là một trong những nơi mạnh nhất của cơ thể vì nó chống đỡ toàn bộ sức nặng của bạn nhiều giờ liền trong ngày. Da của khu vực này không nhạy cảm như các vùng khác, tránh được một số tác dụng phụ không mong muốn. 

Trong bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn những lợi ích của việc xoa tinh dầu lên lòng bàn chân. Đọc xong, bạn sẽ tiếc hùi hụi vì không làm điều này sớm hơn.

Dầu được hấp thụ nhanh hơn khi thoa ở lòng bàn chân

Các lỗ ở lòng bàn chân dày hơn, đóng vai trò như 1 ống hút hấp thụ dầu vào mạch máu. Khi thoa lên bàn chân, dầu có thể hiện diện ở mọi tế bào của cơ thể trong 20 phút. Nhờ đó, tác dụng của tinh dầu sẽ được phát huy nhanh và hiệu quả hơn. 

Lòng bàn chân không chứa tuyến nhờn

Chất nhờn ngăn cơ thể hấp thu ngoại vật. Lòng bàn chân không tiết chất nhờn, do đó dễ hấp thụ dầu hơn. Vì thế, đây là nơi tốt nhất để thoa tinh dầu.

Các dây thần kinh nằm ở khu vực này

Mọi dây thần kinh ở cơ thể đều kết thúc tại bàn chân. Do đó, nếu bạn thoa dầu vào lòng bàn chân, nó sẽ hỗ trợ cho nhiều cơ quan khác như não, mắt, dạ dày, ngực cũng như hệ tiêu hóa. Bạn sẽ cảm thấy khỏe khoắn hơn rất nhiều nếu thường xuyên làm điều này trước khi đi ngủ.

Da ít bị kích ứng hơn

Bạn ít bị kích ứng da hơn nếu thoa dầu lên bàn chân. Đó là vì da ở lòng bàn chân ít nhạy cảm so với các khu vực khác. 

Gan không cần phải xử lý

Khi thoa lên lòng bàn chân, dầu sẽ bỏ qua gan và không tích tụ tại đó. Do đó, thay vì gan phải xử lí nó, dầu sẽ đến thẳng ống mao dẫn phế quản. Đây là một trong những lợi ích hàng đầu của việc thoa dầu lên gan bàn chân.

Theo các chuyên gia sức khỏe, đây là một trong những thói quen có lợi nhất mà bạn nên áp dụng hàng ngày để phòng ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch và ngủ ngon hơn.

* Thông tin mang tính tham khảo.

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