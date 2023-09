Suy thận càng nặng, mức độ thiếu máu càng tăng

Có nhiều yếu tố gây thiếu máu trong suy thận mạn trong đó chủ yếu là do giảm sản xuất Erythropoentin (EPO)- chất có khả năng điều hòa tủy xương, kích thích sản sinh hồng cầu để tham gia vào quá trình tuần hoàn máu nuôi cơ thể. Do đó, khi thận bị suy, chức năng sản xuất EPO của thận bị giảm và thiếu máu là tình trạng bệnh này gặp phải. Ngoài ra còn có các nguyên nhân như thiếu sắt, mất máu trong quá trình lọc máu; đời sống hồng cầu bị ngắn lại do tác động của bệnh suy thận mạn. Các nguyên nhân khác như ức chế tủy xương do độc tố ure, thiếu vitamin B12 và acid folic…