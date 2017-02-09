Thấy dấu hiệu này cần đi khám ngay nếu không muốn vỡ ruột thừa

Viêm ruột thừa là căn bệnh thường gặp, tuy nhiên không ít người gặp nguy hiểm tính mạng chỉ vì lờ đi một số dấu hiệu cảnh báo. Mặc dù phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa chỉ là 1 tiểu phẫu, song nếu bạn để tình trạng vỡ ruột thừa xảy ra, bạn có thể gặp những biến chứng nguy hiểm như viêm ruột, tắc ruột và có thể mất mạng.

Ví dụ, trước khi bị cúm virus, nhiều người mắc các triệu chứng như đau đầu, cảm lạnh, vv. Nếu bạn có biện pháp phòng ngừa kịp thời, bạn có thể tránh được căn bệnh này. Do đó, điều quan trọng là bạn cần có kiến thức để bảo vệ sức khỏe bản thân.

Căn bệnh này có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, phổ biến nhất là từ 10-30 tuổi nhưng thậm chí có thể xảy ra ở trẻ 3-4 tuổi. Các nguyên nhân gây bệnh thường không rõ ràng, chủ yếu là do nhiễm trùng ruột thừa, lòng ruột thừa bị tắc nghẽn, tắc nghẽn mạch máu ở ruột thừa. Thông thường, cơ thể sẽ phát ra một số cảnh báo về các căn bệnh để bạn lưu ý. Tuy nhiên, vì không biết, chúng ta thường bỏ qua các dấu hiệu này, khiến bản thân gặp rủi ro sức khỏe nghiêm trọng.

Sau đây là những dấu hiệu của căn bệnh viêm ruột thừa mà bạn cần chú ý ngay. Nếu không, ruột thừa có thể bị vỡ, khiến bạn có nguy cơ tử vong cao.

Đau bụng kịch liệt

Nếu bụng bạn bỗng đau hơn bao giờ hết mà không có nguyên nhân rõ ràng, đặc biệt ở vùng bụng dưới, điều này có thể có nghĩa là ruột thừa của bạn sắp vỡ.

Buồn nôn

Nếu bạn bị buồn nôn hàng ngày, cho dù tiêu hóa tốt và không có nguyên nhân khác, hãy đi chụp x-quang ruột thừa.

Ói

Một dấu hiệu khác của việc sắp vỡ ruột thừa là bạn thường xuyên ói cho dù không mang thai, stress hay khó tiêu.

Chán ăn

Nếu bạn không cảm thấy đói khi đến bữa và không muốn ăn, điều này có thể là dấu hiệu ruột thừa sắp vỡ, vì tình trạng viêm ở khu vực này có thể gây chán ăn.

Thường xuyên đi tiểu

Vì ruột thừa nằm gần vùng chậu dưới, gần bàng quang, viêm ruột thừa cũng có thể ảnh hưởng tới bàng quang và kích thích nó, khiến bạn thường xuyên mắc tiểu.

Sốt

Nếu cơn đau bụng dưới và buồn nôn đi kèm với sốt và ớn lạnh, điều này có nghĩa là ruột thừa đang có vấn đề nghiêm trọng vì tình trạng viêm ruột thừa có thể gây sốt.

Mất phương hướng

Bất kỳ viêm nhiễm nào trong cơ thể đều có thể lên não thông qua mạch máu và gây mất phương hướng, vì thế nếu ruột thừa bị viêm và sắp vỡ, nó cũng có thể gây ra tình trạng này.

Hãy lưu ý vì sức khỏe nhé.