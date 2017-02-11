Thấy dấu hiệu này bạn đã bị dị ứng bao cao su, chớ chủ quan!

Sống khỏe 11/02/2017 08:23

Nếu thấy những dấu hiệu sau khi quan hệ tình dục, bạn có thể đã bị dị ứng bao cao su, theo Boldsky.

Kể từ khi ra đời, bao cao su là một trong những phương pháp tốt nhất để phòng ngừa bệnh lây qua đường tình dục? Nhờ nó, bạn có thể quan hệ tình dục thoải mái mà không còn phải nơm nớp lo sợ bệnh tình dục hay mang thai ngoài ý muốn. Nhưng chuyện gì xảy ra nếu cơ thể bạn không thích ứng với nó?

Thấy dấu hiệu này bạn đã bị dị ứng bao cao su, chớ chủ quan! - Ảnh 1
Dị ứng bao cao su không phải là trường hợp hiếm gặp - Ảnh minh họa: Boldsky

Dị ứng bao cao su là 1 dạng dị ứng có thể làm nổi mẩn ngứa ở bộ phận sinh dục khi bạn sử dụng công cụ này. Nó có thể xảy ra ở cả nam lẫn nữ. Sau khi dùng bao cao su, nếu bạn bị nổi mẩn đỏ ở gần vùng kín trong vòng 1 ngày, đó có thể là do tình trạng dị ứng này. Nhiều người nhầm tưởng những dấu hiệu này với một số bệnh lây qua đường tình dục.

Sau đây là 1 số dấu hiệu khác chứng tỏ cơ thể bạn bài xích ‘ba con sâu’:

Việc liên tục dùng bao cao su làm từ nhựa latex có thể gây ra các phản ứng trên da như ngứa ngáy, nổi mụn nước, mẩn ngứa và sưng đỏ. Nếu bạn là phụ nữ và có cảm giác nóng rát trong âm đạo sau khi dùng bao cao su latex, thế thì bạn đã bị dị ứng latex.

Nếu bạn là đàn ông và đang bị dị ứng latex, bạn có thể gặp cảm giác nóng rát trên vùng da của dương vật ngay sau khi dùng bao cao su làm từ vật liệu này.

Trong một số trường hợp, bạn có thể bị nổi mẩn ngứa sau cảm giác nóng rát. Nó cũng có thể gây ngứa ngáy và sưng tấy. Tuyệt đối không được gãi nếu không muốn làm bệnh tình nặng hơn.

Trong một số trường hợp, bạn có thể bị ngứa rất nặng. Ở phụ nữ, cảm giác ngứa có thể xuất hiện ở trong hoặc xung quanh bộ phận sinh dục.

Ở đàn ông, họ có thể bị ngứa trên thân hoặc dưới dương vật. Nếu bạn đã bị dị ứng kiểu này và có thực hiện oral sex, thế thì cảm giác ngứa có thể xảy ra ở môi, lưỡi, thậm chí họng. Về cơ bản, vùng da có tiếp xúc với bề mặt latex đều bị ảnh hưởng.

Ở một số người, dị ứng có thể làm nổi mụn nước trên da. Đó là do hệ miễn dịch của cơ thể đang cố gắng bảo vệ da khỏi vật liệu latex gây dị ứng. Tuy nhiên, đừng bao giờ nặn mụn nước này mà nên đi khám phụ khoa.

Nếu tình trạng dị ứng quá nặng, các triệu chứng khác như đau ngực, tim đập nhanh, khó thở và sưng môi có thể xảy ra. Trong trường hợp này, bạn cần tới bệnh viện ngay. Sau khi khám, bác sẽ có thể đề xuất cho bạn 1 số biện pháp khác để quan hệ tình dục an toàn. 

Chúc bạn sống khỏe.

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