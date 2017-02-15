Thấy dấu hiệu này bạn cần lập tức đi khám gan kẻo trễ

Bệnh gan là nguyên nhân gây tử vong không hề sụt giảm mà ngày càng tăng mỗi năm, theo Quỹ gan Anh. Đây cũng là ‘sát thủ’ đứng thứ 5 tại Anh và xứ Wales, sau bệnh tim, ung thư, đột quỵ và hô hấp, theo Dailystar.

Tuy nhiên, một số bệnh gan để lại di chứng vĩnh viễn và trong những trường hợp này, chẩn đoán sớm và chữa trị kịp thời sẽ có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của bạn. Đáng tiếc, nhiều người không hề nhận ra những triệu chứng bệnh gan khi cơ thể phát ra các cảnh báo sau đây:

Số lượng người chết vì bệnh gan tại Anh vào năm 2001 là 9.231, trong khi năm 2009 là 11.575. Gan cực kỳ quan trọng vì nó là cơ quan nội tạng lớn nhất, bảo vệ tất cả các mô khỏi tổn hại bằng cách lọc chất độc khỏi máu. Thậm chí nó có thể sữa chữa và tái tạo mô bị tổn hại nếu được chăm sóc đúng cách.

Bụng to ra

Nếu bụng bạn to lên bất thường, đó có thể là dấu hiệu của bệnh xơ gan cổ trướng. Bệnh này là do sự mất cân bằng protein và những hợp chất khác, gây tích tụ chất lỏng ở các mô khiến gan bị suy yếu.

Bầm tím

Nếu bạn bị bầm tím khi chỉ va chạm nhẹ, đó có thể là dấu hiệu gan không làm việc thích hợp. Gan bị tổn thương tạo ra ít protein cần thiết để đông máu, nghĩa là bạn có thể bị chảy máu và bầm tím dễ dàng.

Mệt mỏi

Bạn có thể mệt mỏi sau 1 ngày dài làm việc vất vả hoặc ăn nhậu thâu đêm. Nhưng nếu tình trạng này kéo dài, đây có thể là dấu hiệu về 1 điều gì đó nguy hiểm hơn.

Mệt mỏi quá sức có thể là do mức oxy thấp torng máu và sự tích tụ độc tố.

Đau bụng

Xơ gan khiến gan bị tổn hại. Một trong những triệu chứng chính là đau bụng bên phải, hoặc ngay dưới sườn phải. Cơn đau có thể đến và đi đột ngột. Nếu đau nặng đến mức bạn không thể ngồi, hãy đi khám ngay lập tức.

Chán ăn

Nếu thường bạn vẫn ăn ngon nhưng đột nhiên lại chán ăn, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm về bệnh gan. Bạn cũng nên để ý xem có bị buồn nôn và khó tiêu hay không.

Vàng da

Gan tổn thương nghĩa là cơ thể không còn có thể thải độc tố khỏi cơ thể một cách hiệu quả nữa. Điều này có nghĩa là sắc tố bilirubin có thể tích tụ trong máu, gây vàng da và vàng mắt.

Nước tiểu cũng có thể có màu sậm hơn, và phân sẽ nhạt hơn.

Buồn nôn

Trong khi buồn nôn và dạ dày nôn nao là dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh gan, việc thường xuyên buồn nôn không rõ nguyên nhân có thể là triệu chứng của 1 vấn đề gan nguy hiểm khác.

Khi gan giảm khả năng thải độc tố, hệ tiêu hóa sẽ gặp nhiều vấn đề hơn. Bạn cần nhanh chóng đi khám để xác định nguyên nhân và điều trị kịp thời.