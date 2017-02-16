'Thần dược' trị bệnh gan thế giới đang săn lùng nhưng nhiều người Việt thờ ơ

Sống khỏe 16/02/2017 11:14

Đây là 'thần dược' phòng ngừa và trị nhiều loại bệnh gan, giúp gan trẻ ra nhiều tuổi nếu bạn dùng thường xuyên, theo cuisineandhealth.

Bạn có thể bị nhiều bệnh nếu không chăm sóc gan phù hợp. Cơ quan này cực kỳ quan trọng trong mọi quá trình trao đổi chất của cơ thể. Những nguyên nhân phổ biến nhất khiến gan bị tổn hại là chế độ ăn uống không lành mạnh, thừa cân, uống bia rượu quá mức và uống một số loại thuốc khác.

'Thần dược' trị bệnh gan thế giới đang săn lùng nhưng nhiều người Việt thờ ơ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thật sự, cách để bảo vệ gan không hề khó. Theo các chuyên gia, có 1 loại quả có tác dụng vô cùng thần kỳ với gan mà bạn nên ăn hàng ngày: me. Đây là loại quả hết sức quen thuộc với người dân Việt Nam. Nó có khả năng cải thiện hệ tim mạch và giảm nhẹ rối loạn đường ruột. ngoài ra, nó còn vô số lợi ích cho sức khỏe khác.

Quả me có thể được dùng để trị hầu như mọi vấn đề về gan. Ngoài việc thải độc cơ thể, nó còn có thể loại bỏ mỡ khỏi gan.

Công thức trị gan nhiễm mỡ và viêm gan:

Đầu tiên, bạn cần bỏ 2 vốc quả me đã lột vỏ vào máy xay sinh tố. Tiếp theo, đổ vào 1 lít nước rồi trộn đều, sau đó lọc lấy nước. Bạn có thể uống li nước này suốt ngày.

Nếu muốn dùng dưới dạng trà, bỏ 25 lá me đã rửa sạch vào 1 nồi nước (chứa 1 lít nước). Đun sôi khoảng 15-20 phút, sau đó bắc xuống để nguội. Mặc dù uống không bỏ đường là tốt nhất, song nếu thích, bạn có thể cho thêm một ít mật ong hoặc đường.

Nếu muốn chữa vấn đề gan và cải thiện sức khỏe, hãy uống trà này 2 lần/ngày, 1 ly buổi sáng và 1 li buổi tối.

Những lợi ích của quả me:

Nó có thể giúp bạn giảm táo bón: chỉ cần đun sôi một ít trái me và dùng vài thìa. Bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt ngay tức khắc.

Loại quả này có thể giảm mức axit trong cơ thể và tăng cường chức năng mật trong gan.

Từ lâu, me đã được dùng như 1 liệu pháp trị bệnh lỵ. Ngoài ra bạn có thể trị sốt rét bằng cách uống trà lá me.

Hàm lượng vitamin C cao trong quả me là chất chống oxy hóa mạnh. Loại vitamin này rất quan trọng trong việ duy trì các chức năng của cơ thể và giữ nướu khỏe mạnh.

Bằng cách giảm mức mỡ máu xấu (LDL), me có thể giúp ngừa bệnh tim mạch. Lá me có thể được dùng để trị viêm ruột ở trẻ em.

Bạn có thể trị viêm gan bằng cách ăn me. Các chất chống oxy hóa như phenol và naringenin của me được xem là có khả năng chống lại một số bệnh ung thư.

Các chất dinh dưỡng quan trọng trong me gồm thianin, sắt, magie, phốt pho, đồng, chất xơ, canxi và niacin. Hàm lượng dinh dưỡng cao biến me trở thành 1 'siêu thực phẩm'.

Đừng bỏ qua 'thần dược' này nhé.

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