Tại sao chúng ta hay bị chua miệng?

Sống khỏe 28/12/2023 05:00

Chua miệng không chỉ là biểu hiện của những rối loạn trong cơ thể mà còn cảnh báo những nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe như nhiễm trùng, sâu răng,...

Lưỡi là cơ quan cảm nhận mùi vị. Khi lưỡi của bạn cảm nhận được vị chua trong khoang miệng, đồng thời nhận thấy bản thân giảm dần khả năng phân biệt các mùi vị khác do vị chua lấn át. Bị chua miệng tuy không nguy hiểm, nhưng gây nhiều bất tiện và phiền toái đối với những người đang mắc phải.

Chua miệng là tình trạng vị giác có cảm giác chua, xuất phát từ sự thay đổi chế độ sinh hoạt hoặc biểu hiện của một số bệnh lý, gây ra nhiều bất tiện và phiền toái đối với những người đang mắc phải, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.

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Ảnh minh họa: Internet

Một số bệnh lý gây tình trạng chua miệng có thể kể đến như:

+ Hội chứng trào ngược dạ dày - thực quản

+ Bệnh cảm cúm

+ Các vấn đề về răng gây chua miệng

+ Mất nước gây chua miệng

+ Tình trạng nhiễm trùng

 Để có thể loại bỏ dứt điểm tình trạng chua miệng, bệnh nhân cần:

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Ảnh minh họa: Internet

+ Uống đủ nước, ngủ đủ giấc để đảm bảo gan đào thải độc tố.

+ Thực hiện lối sống lành mạnh, kiểm soát cân nặng ổn định.

+ Vệ sinh răng miệng đúng cách: đánh răng ít nhất 2 lần ngày, súc miệng sau ăn đồ ngọt, chua, cay,...

+ Chủ động thăm khám để xác định tình trạng bệnh lý và thực hiện điều trị theo hướng dẫn từ bác sĩ.

 

Theo Bệnh viện Đa khoa Hà Nội

Thực hiện số mẹo chữa chua miệng từ dân gian:

Ngoài có chế độ ăn uống hợp lý để giảm thiểu tình trạng bị chua miệng ra thì bạn có thể áp dụng một số mẹo dưới đây được coi là cách trị chua miệng hiệu quả tốt.

 Uống nước chanh đường hoặc nhai vỏ chanh mỗi ngày vừa giúp khử mùi hôi miệng và vừa khiến miệng hết chua hiệu quả.

 Gừng cắt mỏng pha trà uống hoặc nhai 1 lát gừng tươi cùng 1 lát chanh mỏng, ngày 2-3 lần sẽ giúp tình trạng chua miệng cải thiện tốt.

 Uống nhiều nước ấm mỗi ngày.

 Ăn dưa hấu, dưa chuột hàng ngày vì trong trái cây này có nhiều thành phần kháng khuẩn, tạo môi trường cân bằng trong dạ dày, tốt tiêu hóa và từ đó tình trạng chua miệng sẽ nhanh chóng được loại bỏ.

 Sữa chua cũng là thực phẩm khắc phục tình trạng chua miệng hiệu quả. Vì khi ăn vừa tăng sức đề kháng cho cơ thể vừa tốt cho tiêu hóa dạ dày. Trong sữa chua có chứa một loại enzym gọi là lactase giúp hỗ trợ dạ dày hiệu quả, từ đó làm tuyến nước bọt tiết ra tự nhiên tạo độ ẩm trong khoang miệng.

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