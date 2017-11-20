Tác dụng của đu đủ xanh với vòng 1 thật không thể tin được, tăng 5 cm vòng ngực là chuyện nhỏ

Sống khỏe 20/11/2017 15:43

Nếu bạn nào có vòng 1 phẳng lỳ thì hãy thử nghiên cứu tác dụng của đu đủ xanh với vòng 1 rồi áp dụng thử xem có cải thiện được tình hình không nhé. Nhiều chị em đã thử và phản hồi lại kết quả rất tốt đó.

Đu đủ là một loại hoa quả khá nổi tiếng, có nhiều công dụng, đặc biệt là đu đủ xanh. Trong những tác dụng của đu đủ xanh, bạn đã biết đến tác dụng của đu đủ xanh với vòng 1 được khá nhiều chị em quan tâm chưa. Tác dụng này nổi tiếng đến mức khi được hỏi ở Trung Quốc cách nào giúp tăng trưởng vòng 1, câu trả lời nhận được hầu hết là ăn đu đủ xanh và uống sữa đu đủ xanh đấy các bạn ạ.

Giới thiệu tác dụng của đu đủ xanh với vòng 1 

Điều đầu tiên hẳn nhiều bạn quan tâm vô cùng đó là tại sao đu đủ xanh lại có tác dụng tuyệt vời với vòng 1 như vậy? 

Giải thích cho vấn đề này thì là do bản thân đu đủ có nhiều chất dinh dưỡng và nhiều enzyme, và chính các enzyme này là chìa khóa của vấn đề khi mà chúng phá vỡ cấu trúc của protein giúp cơ thể hấp thu những protein này tốt hơn, từ đó giúp nảy nở vòng 1 hiệu quả, tích cực hơn hẳn. Chưa kể, các enzyme và vitamin A tìm thấy trong đu đủ xanh cũng giúp kích thích tiết hormone nữ estrogen và prolactin giúp vòng 1 phát triển hơn hẳn. 

Tuy nhiên các bạn lưu ý là đu đủ xanh nhé, vì khi đu đu chín thì hầu như lượng enzyme có lợi cho phát triển vòng 1 đã biến mất, tiêu biến cạn kiệt rồi. Và mặc dù phải kiên trì một thời gian thì tác dụng của đu đủ xanh với vòng 1 mới thể hiện rõ thì nó vẫn là giải pháp tối ưu, an toàn cho bất kỳ một ai muốn tăng kích cỡ vòng 1 đơn giản tại nhà đấy các chị em ạ. 

Tận dụng tác dụng của đu đủ xanh với vòng 1 để cải thiện vòng 1 hấp dẫn hơn
Tận dụng tác dụng của đu đủ xanh với vòng 1 để cải thiện vòng 1 hấp dẫn hơn. Ảnh: Internet

Biết được cách thức, tác dụng của đu đủ xanh với vòng 1 rồi, thì chị em mình còn chần chờ gì nữa mà không chuyển ngay sang phần quan trọng nhất của bài là Tăng vòng 1 bằng đu đủ xanh như thế nào thôi nhỉ. 

Xin được giới thiệu với các chị em 2 công thức giúp tăng kích thước vòng 1 bằng đu đủ xanh dễ làm như sau: 

Sinh tố đu đủ xanh ngon miệng, tăng vòng 1 hiệu quả

Sinh tố đu đủ xanh ngon miệng, tăng kích thước 1 an toàn, hiệu quả
Sinh tố đu đủ xanh ngon miệng, tăng kích thước 1 an toàn, hiệu quả. Ảnh: Internet

Nguyên liệu bao gồm: 

  • 300-500g đu đủ xanh (khoảng 1½ -2 cốc nước ép đu đủ)
  • ½ hộp sữa tươi không đường
  • ¼ chén đường (hoặc chất làm ngọt khác) tùy chọn

Cách làm: 

  • Rửa sạch đu đủ xanh, cắt thành từng khối nhỏ. 
  • Cho tất cả nguyên liệu vào máy xay sinh tố và trộn đều. Có thể thêm đá lạnh vào để tăng hương vị. 
  • Cho hỗn hợp ra cốc, thêm đường hay chất làm ngọt khác theo khẩu vị của bạn và thưởng thức. 

Lưu ý: Sữa thì các bạn có thể thay bằng sữa đậu nành, sữa hạnh nhân, thêm quả óc chó hay bất kỳ loại quả nào để bổ sung protein và hợp khẩu vị đều được. 

Sữa chua đu đủ xanh giúp tăng vòng 1 

Công thức sữa chua đu đủ xanh giúp tăng vòng 1 tại nhà đơn giản
Công thức sữa chua đu đủ xanh giúp tăng vòng 1 tại nhà đơn giản. Ảnh: Internet

Nguyên liệu:

  • 1 hộp sữa chua không đường 
  • 200-300g đu đủ xanh 
  • 2 thìa sữa đặc có đường 

Cách làm: 

  • Các bạn rửa sạch đu đủ, cắt thành từng miếng nhỏ. 
  • Cho tất cả nguyên liệu vào máy xay sinh tố và trộn đều. Trong lúc xay có thể thử qua hương vị để điều chỉnh thêm sữa đặc có đường, sữa chua không đường cho vừa miệng nhất.

Sữa là thành phần rất quan trọng trong công thức này vì nó có nhiều protein rất tốt không chỉ cho vòng 1 mà còn cho cả sức khỏe con người nên càng bạn không cần phải lo lắng rằng có bị lỡ tay cho quá nhiều hay dùng nhiều quá không tốt đâu các bạn nhé. 

Một số lưu ý khi tiến hành tăng vòng 1 bằng đu đủ xanh

  • Các chị em có thể đổi khẩu vị bằng món đu đủ xanh nấu với sườn heo. Đây là một món ăn kích thích sản xuất sữa cũng giúp tăng kích thước ngực cho đỡ nhàm chán vị.
  • Nên áp dụng dùng hai công thức sinh tố đu đủ tăng vòng 1 ở trên ngày 1 lần, kiên trì trong 60 ngày chị em sẽ thấy vòng 1 có sự cải thiện khả quan nhé. 
  • Bên cạnh tận dụng những tác dụng của đu đủ xanh với vòng 1 thông qua sữa, sinh tố đu đủ thì các bạn nên kết hợp thêm trong chế độ ăn hàng ngày như rau xà lách, đậu tương, sữa, thịt để bạn có thể tận dụng được tối đa các lợi ích của enzyme phá vỡ protein, giúp vòng 1 phát triển đầy đặn, nở nang như ý muốn nhất.
  • Đừng quên các bài tập mát xa vòng 1 để hỗ trợ lưu thông tuần hoàn máu cũng như tăng kích thước vòng 1 hiệu quả hàng ngày nhé các chị em. 
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