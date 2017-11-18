Tác dụng của đu đủ xanh: Không chỉ làm thức ăn mà còn là một vị thuốc chữa sỏi thận dài lâu

Sống khỏe 18/11/2017 09:55

Tác dụng của đu đủ xanh không phải chỉ là món nộm bình thường mà còn là một vị thuốc mát gan, tiêu độc, chữa được cả sỏi thận, thậm chí là có cả tác dụng tránh thai nữa các bạn nhé.

Đu đủ là một loại trái cây quen thuộc với mọi nhà. Thông thường đu đủ được sử dụng khi đã chín. Tác dụng của đu đủ xanh khi làm thực phẩm chỉ là chế biến thành các món nộm, gỏi hoặc đơn giản nhất là luộc lên chấm muối vừng. Nhưng có một vài tác dụng của quả đu đủ xanh mà bạn vẫn còn chưa biết đâu. Hãy cùng khám phá những tác dụng của đu đủ xanh trong bài báo này nhé.

Giới thiệu tác dụng của đu đủ xanh trong cuộc sống và chăm sóc sức khỏe

Theo Đông y, đu đủ xanh có tính hàn, vị hơi ngọt, mùi hắc. Đu đủ xanh có tác dụng mát gan, giải độc, tiêu thũng,….Nhựa đu đủ xanh cũng có thể trở thành một vị thuốc được. Tác dụng của nhựa đu đủ xanh rất dễ thấy là kích sữa khi hầm đu đủ xanh với chân giò. Vậy ra đu đủ xanh có thật nhiều tác dụng đấy các bạn ạ

Đu đủ xanh dùng làm thực phẩm

Làm thực phẩm là tác dụng của đu đủ xanh mà ta cần nhắc tới đầu tiên. Món đu đủ xanh làm nộm rất ngon và bổ dưỡng. Với sức khỏe, tác dụng của đu đủ xanh luộc khá tốt. Đu đủ xanh có chứa nhiều loại vitamine, đặc biệt là vitamine C và B1, B2. Các loại vitamine này rất tốt cho việc tiêu hóa và tăng cường cơ bắp.

Đu đủ xanh làm nộm rất dễ ăn, được nhiều người yêu thích
Đu đủ xanh làm nộm rất dễ ăn, được nhiều người yêu thích. Ảnh: Internet

Món thứ hai khi nhắc tới đu đủ xanh chính là đu đủ xanh hầm chân giò hoặc thịt. Tác dụng của nhựa đu đủ xanh là làm mềm thịt, chân giò, đồng thời phân giải một phần chất đạm khó tiêu thành các protein dễ tiêu hơn. Món đu đủ xanh hầm thịt này cực tốt và lành với các bà mẹ ít sữa. Kích sữa chính là một tác dụng của đu đủ xanh mà ta không thể không nhắc tới.

Tác dụng của đu đủ xanh làm thuốc

Tác dụng của đu đủ xanh giúp tiêu thũng, tan bầm, mát gan, giải độc hiệu quả
Tác dụng của đu đủ xanh giúp tiêu thũng, tan bầm, mát gan, giải độc hiệu quả. Ảnh: Internet

Một mẹo nhỏ khi sử dụng đu đủ xanh làm thuốc là sử dụng đu đủ xanh để chữa các vết bầm ngoài da, các vết tàn hương, chai chân hay eczema. Với các bệnh này, tác dụng của đu đủ xanh khá tốt. Phương pháp điều trị là trong uống, ngoài bôi. Quả đu đủ xanh ngắt sớm, lấy nhựa tươi pha cùng mật ong, gel nha đam rồi bôi lên các vết bầm, tím, chai chân, vùng da bị eczema (nhưng nhớ đừng bôi vào vết thương hở nhé). Quả đu đủ xanh thì cắt đôi, nấu chín cùng rượu trắng, cho thêm một vài vị thuốc hợp lý. Thuốc lấy nước uống khi còn ấm, bã thuốc thì lấy vải màn sạch quấn và đắp lên các vết bầm, có tác dụng rất tốt.

Đu đủ xanh còn có tác dụng tiêu thũng, mát gan, giải độc. Đã có bài thuốc Đông y sử dụng đu đủ xanh để hỗ trợ điều trị sỏi thận.

Bài thuốc như sau:

  • Lấy quả đu đủ xanh bánh tẻ, còn nhiều nhựa
  • Cắt vỏ, bỏ hạt, bỏ đầu đuôi, thêm muối vừa đủ để ăn thay cơm (Ăn sống)
  • Nếu không ăn sống được thì có thể hầm chín lên rồi ăn cũng có tác dụng tốt
  • Làm liên tục trong 7 ngày. Mỗi ngày kết hợp uống thuốc khác hoặc nước (tối thiểu 2.5l nước mỗi ngày)

Lưu ý: Bệnh nhân có tiền sử dạ dày thì không nên áp dụng phương thuốc này.

Tác dụng của nhựa đu đủ xanh có thể làm thuốc tránh thai

Dù biết hiện tại có nhiều phương pháp tránh thai hiện đại, nhưng bài báo vẫn xin phép được nêu ra một cách dân gian để bạn đọc cùng tham khảo.

Trong các sách sử có ghi lại rằng phụ nữ Ấn Độ, Sri Lanka hay Pakistan sẽ chọn cách ăn đu đủ xanh thường xuyên để tránh thai. Họ sẽ ngừng ăn khi có ý định sinh con. Giải thích về mặt khoa học thì đó là do tác dụng của nhựa đu đủ. Nhựa đu đủ có chứa một chất ức chế sự rụng trứng cũng như thụ thai. Trên thực tế, cách này được ghi nhận là có hiệu quả lên tới 80-90%.

Ăn đu đủ xanh thường xuyên là phương pháp tránh thai hiệu quả 80-90%
Ăn đu đủ xanh thường xuyên là phương pháp tránh thai hiệu quả 80-90%. Ảnh: Internet

Lưu ý: Nếu bạn đang mang thai hoặc nghi ngờ có thai thì tuyệt đối không được đụng đến đu đủ xanh. Nhựa đu đủ xanh sẽ tác động xấu tới bào thai, gây sảy thai hoặc đẻ non, đặc biệt là trong những tháng cuối thai kì.

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