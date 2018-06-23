Sự kết hợp giữa sữa và tỏi sẽ tạo ra một thức uống vô cùng tốt cho sức khỏe đồng thời có khả năng chữa trị nhiều căn bệnh hiệu quả đến bất ngờ.

Khi nghe đến sữa tỏi, nhiều người sẽ cho rằng đây là một thức uống kỳ lạ và có hương vị khó chịu. Trên thực tế hai nguyên liệu này khi kết hợp với nhau không chỉ tạo ra một thức uống thơm ngon mà còn mang lại vô số lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Sữa tỏi giúp tăng cường sức khỏe và chữa được nhiều bệnh - Ảnh minh họa: Internet Theo tài liệu y học Ấn Độ, từ xưa người dân nước này đã biết đến những công dụng chữa bệnh của sữa tỏi. Bạn chỉ cần uống một ly sữa tỏi nóng đều đặn mỗi ngày vào buổi tối trước khi ngủ, hiệu quả của nó sẽ khiến bạn ngạc nhiên.

Sữa tỏi - "Thần dược" chữa bệnh hiệu quả không ngờ Đau xương khớp Bệnh đau xương khớp sẽ được trị dứt điểm nếu bạn uống sữa tỏi đều đặn mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet Sữa tỏi là một trong những biện pháp tự nhiên hỗ trợ điều trị đau khớp vô cùng hữu hiệu. Đó là vì cả 2 thành phần sữa và tỏi đều chứa các kháng chất chống viêm, có tác dụng làm giảm đau nhanh, an toàn. Ngoài ra, hàm lượng canxi trong sữa cũng có tác dụng làm giảm đau khớp hiệu quả. Cảm lạnh Uống sữa tỏi thường xuyên sẽ giúp tăng cường hệ thống miễn dịch từ đó phòng ngừa hiệu quả các bệnh do virus và vi khuẩn gây nên. Trong trường hợp bị cảm cúm, uống 2 ly sữa tỏi mỗi ngày, bạn sẽ nhanh chóng hết bệnh.

Vàng da Vàng da là dấu hiệu cảnh báo gan đang gặp rắc rối, không thể loại bỏ hết chất độc ra ngoài. Hiện tượng này thường gặp ở người thường uống rượu bia hay hút thuốc lá. Vàng da sẽ nhanh chóng biến mất nhờ vào sữa tỏi - Ảnh minh họa: Internet Tỏi hỗ trợ cho việc loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể do có khả năng kích hoạt các enzym ở gan hoạt động tốt hơn. Ngoài ra, sữa tỏi chứa một lượng lớn chất allicin và selen tăng cường việc sản xuất mật, giúp gan luôn khỏe mạnh. Các vấn đề về tim mạch Thức uống này làm giảm cholesterol xấu, ngăn ngừa sự hình thành các cục máu đông, do đó cải thiện hệ tuần hoàn, ngăn ngừa hiệu quả các bệnh về tim mạch nguy hiểm. Cách làm sữa tỏi thơm ngon, bổ dưỡng Chuẩn bị: Sữa: 500ml Tỏi băm nhuyễn: 2 muỗng canh Mật ong: 2 - 3 muỗng cà phê Nước: 250ml Cách làm: Đầu tiên, bạn cho nước, sữa tươi và tỏi băm vào nồi, khuấy đều và đun ở lửa vừa khoảng 15 phút. Khi sôi, thêm mật ong vào khuấy đều rồi tắt bếp. Cuối cùng bạn đổ hỗn hợp qua rây để lọc lấy nước bỏ bã và uống khi còn nóng để đạt hiệu quả tốt nhất. Với vài bước đơn giản bạn đã có ngay một ly sữa tỏi với nhiều công dụng thần kỳ - Ảnh minh họa: Internet Biết được những khả năng chữa bệnh tuyệt vời của sữa tỏi, bạn đừng dại bỏ lỡ nhé. * Thông tin mang tính tham khảo.

Cách làm sữa chua bí đỏ đơn giản nhưng hương vị độc đáo, bổ dưỡng đến không ngờ Sữa chua bí đỏ có cách làm đơn giản nhưng lại thơm ngon, bổ dưỡng rất tốt cho sức khỏe và có lợi cho việc làm đẹp, chắc chắn cả nhà ai cũng thích.

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