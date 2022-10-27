Sử dụng 3 loại cốc này để uống nước chẳng khác nào khiến cơ thể "nhiễm độc"

Sống khỏe 27/10/2022 17:26

Tốt nhất nên hạn chế sử dụng những loại cốc này vì nó có nguy cơ gây hại đến sức khỏe, hãy là một người tiêu dùng thông minh! Lựa chọn hàng chất lượng để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Các loại cốc giữ nhiệt không rõ nguồn gốc xuất xứ

Khi thời tiết chuyện lạnh, nhiều người sẽ chuyển sang dùng loại cốc giữ nhiệt. Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường bán tràn lan các loại cốc giữ nhiệt và không phải loại nào cũng đảm bảo chất lượng. Phần lót inox bên trong các loại cốc, bình giữ nhiệt nếu không đảm bảo tiêu chuẩn thì có thể làm một số kim loại nặng như crom bị hòa tan trong nước nóng. Con người sử dụng loại cốc kém chất lượng này sẽ bị nhiễm các chất có hại cho cơ thể.

Các kim loại nặng sẽ làm tổn thương các bộ phận khác nhau trong cơ thể con người, chẳng hạn như crom có thể ăn mòn đường tiêu hóa, gây ra các khối u; mangan kích thích các dây thần kinh não, thúc đẩy quá trình suy nhược thần kinh; chì cũng làm tổn thương hệ thần kinh trung ương...

Đối với các loại cốc và bình giữ nhiệt, bạn nên chọn loại làm bằng chất liệu inox 304 hoặc inox 316. Đây là hai loại inox có thể sử dụng để lưu trữ thực phẩm.

Sử dụng 3 loại cốc này để uống nước chẳng khác nào khiến cơ thể 'nhiễm độc' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cốc sứ nhiều màu sắc

Bản thân cốc sứ là loại cốc tương đối an toàn, nhưng sau khi lên màu thì độ an toàn sẽ cần được quan tâm, vì loại cốc này thường được tráng một lớp men, chất liệu này gặp nhiệt độ cao hoặc axit sẽ sản sinh ra kim loại nặng .

Gợi ý: Nên chọn những loại cốc sứ có nước men nhẵn, những loại có bề mặt không bằng phẳng, dễ rơi vỡ thì tốt nhất không nên mua.

Sử dụng 3 loại cốc này để uống nước chẳng khác nào khiến cơ thể 'nhiễm độc' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cốc giấy dùng 1 lần

Các loại cốc giấy dùng một lần trông có vẻ rất vệ sinh, tiện lợi. Tuy nhiên, chúng không hề an toàn cho môi trường và sức khỏe.

Nhóm các nhà nghiên cứu từ Viện Công nghệ Ấn Độ, Kharagpur cho biết, nhấm nháp đồ uống nóng từ những chiếc cốc giấy có thể dẫn đến việc nuốt phải những chất gây ô nhiễm như các hạt nhựa nhỏ, các ion có hại, kim loại nặng... Điều đó làm tăng nguy cơ hình thành các khuyết tật sinh sản, ung thư và thậm chí là rối loạn thần kinh.

Để có được kết luận này, các nhà khoa học đã thử nghiệm đổ nước siêu tinh khiết nóng vào cốc giấy 100ml. Sau 15 phút, họ thêm một loại thuốc đặc biệt để phát hiện và định lượng các hạt nhựa trong mẫu nước thu được. Các nhà khoa học đã phát hiện có khoảng 25.000 hạt nhựa nhỏ trong nước nóng. Trong đó bao gồm các kim loại nặng như chì, crom, cadmium và asen...

Ngoài ra, một số nhà sản xuất cốc giấy đã thêm một lượng lớn chất làm trắng huỳnh quang để làm cho cốc trông trắng hơn. Chính loại chất huỳnh quang này có thể khiến các tế bào bị đột biến và trở thành nhân tố tiềm ẩn gây ung thư nếu xâm nhập vào cơ thể người.

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