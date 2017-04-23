Sỏi thận tự chui ra không cần phẫu thuật nhờ ly trà gừng chưa tới 3000 đồng

Sống khỏe 23/04/2017 08:40

Hãy cùng tham khảo cách làm trà gừng tự nhiên tại nhà để đánh tan sỏi thận và điều trị nhiều chứng bệnh khác.

Gừng được sử dụng trong các bài thuốc dân gian từ rất lâu nhờ chứa nhiều chất dinh dưỡng. Vì có khả năng giảm đau và chống viêm, nó thường xuyên được sử dụng trong các bài thuốc tại nhà. Đồng thời, gừng chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ cơ thể khỏi hư tổn tế bào và chất độc do môi trường.

Mặc dù nhiều người chỉ biết đến gừng như 1 loại gia vị, bạn có thể biến gừng thành bài thuốc để điều trị nhiều chứng bệnh về thận như viêm, nhiễm trùng và sỏi thận cực kỳ hiệu quả. Chúng tôi sẽ giới thiệu cách pha chế trà gừng cùng với các nguyên liệu khác để ngăn ngừa và điều trị rất nhiều vấn đề sức khỏe.

Ngoài khả năng giúp chữa các vấn đề về thận, đặc biệt là sỏi thận và nhiễm trùng, nó cũng giúp làm sạch máu, cải thiện ôxy hóa tế bào và giảm đau khớp. Ngoài ra, các chất chống oxy hoá trong gừng rất tốt cho da, giúp làm chậm các dấu hiệu lão hóa sớm và nhiều vấn đề khác.

Mẹo chữa bệnh sỏi thận tại nhà với công thức trà gừng sau đây
Công thức trà gừng sau đây sẽ giúp đánh bay sỏi thận. Ảnh: Internet.

Sau đây là cách làm trà gừng tự nhiên tại nhà để chữa bệnh.

Thành phần:

1 chén nước (250 ml)

1/4 muỗng café bột gừng (1,2g)

1/2 muỗng café bột nghệ (1,2 g)

1/4 ly nước dừa (62 ml)

1 muỗng canh mật ong tự nhiên (25 g)

Cách làm:

Đun sôi nước rồi cho bột gừng và nghệ vào.

Giảm nhiệt độ rồi cho sôi tiếp trong 8-10 phút.

Sau đó, tắt lửa và cho thêm nước cốt dừa vào.

Cuối cùng, cho thêm mật ong vào để tạo ngọt và thưởng thức.

Mẹo chữa bệnh sỏi thận tại nhà với công thức trà gừng sau đây
Nên uống đều đặn trà gừng cho đến khi loại bỏ được sỏi thận Ảnh: Internet.

Cách sử dụng:

Để điều trị các bệnh nhiễm trùng và sỏi thận, nên uống 1 ly vào mỗi buổi sáng (khi bụng đói) và không dùng kèm với các thức ăn khác.

Để ngăn ngừa bệnh tật và tăng cường hệ miễn dịch, áp dụng biện pháp này 2-3 lần một tuần.

Để điều trị các bệnh về da, có thể xoa trực tiếp lên vùng da gặp vấn đề.

Lưu ý:

Mặc dù biện pháp này có thể giúp loại bỏ các sỏi thận nhỏ nhưng không có tác dụng thay thế thuốc do bác sĩ kê toa.

Đặc biệt, biện pháp này không thể có hiệu quả tức thời chỉ sau 1 lần uống. Vì thế, bạn cần thực hiện đều đặn cho đến khi đạt được kết quả như mong muốn.

Biện pháp này không phù hợp với những người có vấn đề về gan, dạ dày, viêm dạ dày hoặc đang sử dụng các loại thuốc giảm đau như aspirin hoặc acetaminophen.

*Thông tin mang tính tham khảo

(Nguồn: Steptohealth)

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