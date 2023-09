Ý tưởng này có vẻ hơi điên rồ, thế nhưng có nhiều người thực hiện và cho rằng họ nhận được nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe, theo myfitmagazine.

Thiếu máu là căn bệnh nhiều người mắc phải khi máu của cơ thể bạn không chứa các tế bào máu đỏ đủ để cơ thể khỏe mạnh. Trong khi các tế bào này là “công cụ” vận chuyển oxy đến các bộ phận trong cơ thể. Nếu không đáp ứng đủ, bạn có thể thấy mệt mỏi, uể oải.

Có thể bạn thiếu máu bẩm sinh do chức năng của các cơ quan trong cơ thể, tuy nhiên, thiếu máu cũng có thể do mất máu, phụ nữ trong thời kì kinh nguyệt; hoặc cũng có thể do chế độ ăn uống của bạn thiếu sắt nghiêm trọng. Nếu tình trạng thiếu máu kéo dài không được khắc phục sẽ gây nhiều nguy hiểm .

Ngoài việc cải thiện chế độ ăn uống, uống các loại thuốc bổ sung theo đơn của bác sĩ. Bạn có thể bài thuốc dân gian này, tuy khó tin nhưng nhiều người áp dụng và cho kết quả rất tốt.

Dưới đây là những gì bạn cần chuẩn bị:

- 12 cây đinh sắt (đinh mới, sạch sẽ)

- 1 quả táo cỡ vừa hoặc lớn

Thực hiện:

Rửa sạch táo và đinh sắt, sau đó dùng 12 cây đinh sắt đâm vào trái táo. Tốt nhất, nên ngâm cây đinh sắt trong cồn hoặc rượu mạnh để đảm bảo an toàn.

Để nguyên những cây đinh trên trái táo trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Sau khoảng thời gian đó, rút những cây đinh ra khỏi trái táo và ăn táo. Bạn cũng có thể xay táo thành sinh tố hoặc ép lấy nước uống.

Thực hiện đều đặn trong 7 ngày liên tục để có kết quả sớm nhất. Đây là bài thuốc dân gian, an toàn cho sức khỏe. Nếu bạn đang điều trị thiếu máu, có thể tham khảo ý kiến bác sĩ khi thực hiện.

Chúc bạn sống vui khỏe.

