Rau càng cua không chỉ là một món ăn ngon miệng mà còn được xem là một loại dược liệu quý chữa trị được nhiều bệnh như viêm khớp, gout hay các vấn đề tim mạch...

Rau càng cua có tên khoa học là Peperomia pellucida, một loại cỏ mọng nước, thường mọc xen vào các loại cây khác và phát triển tốt nhất ở những nơi ẩm ướt. Tại Việt Nam, rau càng cua được xem là một loại cỏ dại bởi chúng rất dễ mọc, có mặt ở khắp mọi nơi và có giá thành rất rẻ. Tuy nhiên, ở các nước Châu Âu, loại rau này lại rất được ưa chuộng và có giá khá cao bởi vì những lợi ích kỳ diệu mà chúng mang lại cho sức khỏe con người.

Bị người Việt xem là cỏ dại nhưng rau càng cua có nhiều lợi ích không ngờ cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet Theo các chuyên gia dinh dưỡng trên thế giới, hàm lượng chất beta - caroten (tiền vitamin A) trong rau càng cua cao hơn cà rốt, lượng canxi và photpho nhiều hơn cả rau muống… Ngoài ra, loại rau này còn chứa nhiều chất dinh dưỡng như: protein, vitamin B, C, PP... rất có lợi trong việc điều trị một số bệnh. Rau càng cua trị bệnh gì? Hỗ trợ điều trị ung thư Một số hoạt chất của rau càng cua có tác dụng ức chế sự tăng trưởng một số tế bào ung thư hiệu quả hơn cả thuốc. Bên cạnh đó, thường xuyên dùng loại rau này còn giúp cơ thể tiêu diệt được các gốc tự do có hại cho tế bào, từ đó giúp phòng và hỗ trợ trị ung thư.

Bệnh gout Thường xuyên dùng rau càng cua có thể điều trị được bệnh gout hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet Bệnh gout là một dạng viêm khớp gây nhiều đau đớn. Nguyên nhân chủ yếu là do sự tích tụ quá nhiều acid uric trong máu. Thói quen tiêu thụ thức ăn chứa nhiều purin như: nội tạng động vật, nấm, tôm, cua, thịt đỏ… là một trong những nguyên nhân kích thích sự gia tăng acid uric trong máu cao dẫn đến bệnh gout. Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Harvard (Mỹ) đã phát hiện ra một số thành phần trong rau càng cua có thể giúp làm giảm axit uric trong máu, từ đó điều trị bệnh gout hữu hiệu. Các vấn đề tim mạch Trong rau càng cua có chứa nhiều dưỡng chất hỗ trợ cho việc tuần hoàn máu, giảm nguy cơ cao huyết áp từ đó hạn chế được những vấn đề liên quan đến tim mạch hiệu quả. Không chỉ giúp máu lưu thông tốt hơn, rau càng cua còn có nhiều khoáng chất thúc đẩy cơ thể tăng cường sản xuất tế bào máu, từ đó điều trị được chứng thiếu máu. Một số món ăn từ rau càng cua trị bệnh: Rau càng cua trộn thịt bò trị thiếu máu Nguyên liệu: Rau càng cua: 1 bó Thịt bò: 200g Nước cốt chanh: 2 muỗng canh Hành tỏi băm: 2 muỗng cà phê Đường 1 muỗng cà phê Dầu oliu: 2 muỗng cà phê Nước mắm: 1 muỗng canh Tiêu: 1 muỗng cà phê Thực hiện: Bước 1: Rau càng cua rửa sạch và để ráo. Thịt bò thái mỏng và phi thơm hành tỏi cho thịt bò vào, nêm gia vị xào vừa chín tới. Bước 2: Cho hành tỏi băm, nước mắm, tiêu, đường, dầu ăn và nước cốt chanh vào chén trộn đều. Bước 3: Cuối cùng, trộn đều thịt bò, rau càng cua và nước sốt thật đều là bạn đã hoàn thành món ăn chữa thiếu máu. Rau càng cua trộn thịt chữa thiếu máu hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet Chữa viêm khớp, gout bằng nước càng cua Rau càng cua (150 - 200g) bạn đem rửa sạch, cho vào máy sinh tố xay nhuyễn với khoảng 300ml nước đun sôi để nguội. Mỗi ngày uống 2 ly nước rau càng cua, sau khoảng 4 - 5 ngày bạn sẽ thấy những cơn đau nhức xương khớp dần biến mất. Nước rau càng cua hỗ trợ điều trị viêm khớp, gout rất hữu hiệu - Ảnh minh họa: Internet Với khả năng chữa trị được nhiều căn bệnh, hy vọng các bạn sẽ sớm đưa rau càng cua vào chế độ ăn hàng ngày để đảm bảo sức khỏe luôn tốt nhé!

Đổi món với thịt bò dầu giấm ăn kèm rau càng cua Món ăn từ rau càng cua mọc dài kết hợp với thịt bò mang đến một hương vị thanh mát, cuốn hút vị giác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/rau-cang-cua-than-duoc-tri-benh-hieu-qua-nhung-lai-bi-nguoi-viet-coi-la-co-dai-282880.html