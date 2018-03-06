Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu TP.HCM thu phí cao không?

Nhằm giúp người bệnh có thể chủ động và yên tâm hơn, bài viết này sẽ chia sẻ thông tin cụ thể về chi phí khám chữa bệnh tại Đa Khoa Hoàn Cầu TPHCM.

Bên cạnh việc tìm hiểu và quan tâm đến chất lượng cơ sở y tế, thì vấn đề Đa khoa Hoàn Cầu Tphcm thu phí cao không? cũng được bệnh nhân đặc biệt quan tâm và muốn tìm hiểu cụ thể trước khi đi khám chữa bệnh.

Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu tại số 80 – 82 Châu Văn Liêm, P11, Q5 được biết đến là cơ sở y tế uy tín - chất lượng tại TPHCM, chuyên khám và điều trị các bệnh lý nam khoa, sản – phụ khoa, bệnh xã hội, tai mũi họng, hậu môn – trực tràng.

Với phương châm “Tất cả vì sức khỏe và lợi ích bệnh nhân” các bác sĩ tại Hoàn Cầu luôn nổ lực trong công tác khám, chữa bệnh an toàn, hiệu quả, tiết kiệm tối đa chi phí cho bệnh nhân. Do đó, hầu hết người bệnh đều hài lòng với hiệu quả sau khi được điều trị cũng như mức chi phí hợp lý tại phòng khám Hoàn Cầu.

+ Chi phí khám chữa bệnh tại Hoàn Cầu tuân thủ đúng quy định của Sở Y Tế TPHCM

Đa Khoa Hoàn Cầu được Sở Y Tế TPHCM cấp phép hoạt động nên các dịch vụ thăm khám và điều trị tại đây đều có mức chi phí hợp lý, phù hợp với khả năng tài chính của mỗi người. �

Dựa trên kết quả khám lâm sàng, các bác sĩ sẽ tư vấn cụ thể cho bệnh nhân về phương pháp tương ứng với từng khoản phí để bệnh nhân nắm bắt rõ ràng và có sự chuẩn bị tốt nhất.

Trong suốt nhiều năm qua, phòng khám luôn thực hiện tốt chính sách thu phí khám chữa bệnh dựa trên nguyên tắc “công khai – minh bạch – rõ ràng”, nhận được phản hồi tích cực từ phía bệnh nhân.

Đa Khoa Hoàn Cầu – địa chỉ khám chữa bệnh uy tín, chất lượng, chi phí hợp lý

+ Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu – chi phí luôn song hành cùng chất lượng

Hoàn Cầu thu hút nguồn nhân lực dồi dào là những bác sĩ chuyên khoa giỏi, giàu kinh nghiệm, tận tâm và chu đáo với bệnh nhân; đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại; cập nhật và đổi mới các phương pháp chữa bệnh tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí điều trị.

Chính mục tiêu đó, đã giúp Hoàn Cầu xây dựng được nền tảng uy tín vững mạnh, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng người bệnh. Có thể khẳng định rằng, Hoàn Cầu không chỉ là cơ sở có chất lượng vượt trội, dịch vụ y tế chuyên nghiệp mà còn là nơi khám chữa bệnh với chi phí hợp lý nhất tại TPHCM.

Chúng tôi tin tưởng rằng bằng tất cả sự nổ lực và tâm huyết với nghề các bác sĩ Đa Khoa Hoàn Cầu sẽ đem đến cho bệnh nhân sự hài lòng về dịch vụ y tế toàn diện và hiệu quả nhất.

Thông tin liên hệ: Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu

Địa chỉ: 80 – 82 Châu Văn Liêm, P11, Q5, TPHCM

Khám bệnh: từ 8 giờ đến 20 giờ tất cả các ngày trong tuần

Điện thoại: (028) 3923 9999

Website: http://dakhoahoancau.vn