Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu TP.HCM thu phí cao không?

Sống khỏe 06/03/2018 17:14

Nhằm giúp người bệnh có thể chủ động và yên tâm hơn, bài viết này sẽ chia sẻ thông tin cụ thể về chi phí khám chữa bệnh tại Đa Khoa Hoàn Cầu TPHCM.

Bên cạnh việc tìm hiểu và quan tâm đến chất lượng cơ sở y tế, thì vấn đề Đa khoa Hoàn Cầu Tphcm thu phí cao không? cũng được bệnh nhân đặc biệt quan tâm và muốn tìm hiểu cụ thể trước khi đi khám chữa bệnh.

Nhằm giúp người bệnh có thể chủ động và yên tâm hơn, bài viết này sẽ chia sẻ thông tin cụ thể về chi phí khám chữa bệnh tại Đa Khoa Hoàn Cầu TPHCM.

ĐA KHOA HOÀN CẦU TPHCM THU PHÍ CAO KHÔNG?

Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu tại số 80 – 82 Châu Văn Liêm, P11, Q5 được biết đến là cơ sở y tế uy tín - chất lượng tại TPHCM, chuyên khám và điều trị các bệnh lý nam khoa, sản – phụ khoa, bệnh xã hội, tai mũi họng, hậu môn – trực tràng.

Với phương châm “Tất cả vì sức khỏe và lợi ích bệnh nhân” các bác sĩ tại Hoàn Cầu luôn nổ lực trong công tác khám, chữa bệnh an toàn, hiệu quả, tiết kiệm tối đa chi phí cho bệnh nhân. Do đó, hầu hết người bệnh đều hài lòng với hiệu quả sau khi được điều trị cũng như mức chi phí hợp lý tại phòng khám Hoàn Cầu.

+ Chi phí khám chữa bệnh tại Hoàn Cầu tuân thủ đúng quy định của Sở Y Tế TPHCM

Đa Khoa Hoàn Cầu được Sở Y Tế TPHCM cấp phép hoạt động nên các dịch vụ thăm khám và điều trị tại đây đều có mức chi phí hợp lý, phù hợp với khả năng tài chính của mỗi người. �

Dựa trên kết quả khám lâm sàng, các bác sĩ sẽ tư vấn cụ thể cho bệnh nhân về phương pháp tương ứng với từng khoản phí để bệnh nhân nắm bắt rõ ràng và có sự chuẩn bị tốt nhất.

Trong suốt nhiều năm qua, phòng khám luôn thực hiện tốt chính sách thu phí khám chữa bệnh dựa trên nguyên tắc “công khai – minh bạch – rõ ràng”, nhận được phản hồi tích cực từ phía bệnh nhân.

Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu TP.HCM thu phí cao không? - Ảnh 1

Đa Khoa Hoàn Cầu – địa chỉ khám chữa bệnh uy tín, chất lượng, chi phí hợp lý

+ Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu – chi phí luôn song hành cùng chất lượng

Hoàn Cầu thu hút nguồn nhân lực dồi dào là những bác sĩ chuyên khoa giỏi, giàu kinh nghiệm, tận tâm và chu đáo với bệnh nhân; đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại; cập nhật và đổi mới các phương pháp chữa bệnh tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí điều trị.

Chính mục tiêu đó, đã giúp Hoàn Cầu xây dựng được nền tảng uy tín vững mạnh, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng người bệnh. Có thể khẳng định rằng, Hoàn Cầu không chỉ là cơ sở có chất lượng vượt trội, dịch vụ y tế chuyên nghiệp mà còn là nơi khám chữa bệnh với chi phí hợp lý nhất tại TPHCM.

Chúng tôi tin tưởng rằng bằng tất cả sự nổ lực và tâm huyết với nghề các bác sĩ Đa Khoa Hoàn Cầu sẽ đem đến cho bệnh nhân sự hài lòng về dịch vụ y tế toàn diện và hiệu quả nhất.

Thông tin liên hệ: Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu

Địa chỉ: 80 – 82 Châu Văn Liêm, P11, Q5, TPHCM

Khám bệnh: từ 8 giờ đến 20 giờ tất cả các ngày trong tuần

Điện thoại: (028) 3923 9999

Website: http://dakhoahoancau.vn

Đừng đợi đến khi bệnh tiểu đường trở nặng mới đi khám vì bỏ qua những dấu hiệu sớm này

Đừng đợi đến khi bệnh tiểu đường trở nặng mới đi khám vì bỏ qua những dấu hiệu sớm này

Bệnh tiểu đường nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến nhiều biến chứng vô cùng nguy hiểm. Chính vì vậy, bạn cần chú ý trước những dấu hiệu này để phát hiện bệnh sớm nhất có thể.

Xem thêm
Từ khóa:   phòng khám đa khoa Hoàn Cầu đa Khoa Hoàn Cầu

TIN MỚI NHẤT

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 58 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 1 giờ 24 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 2 giờ 18 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 50 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 2 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?