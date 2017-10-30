Không phải cơn đau lưng nào cũng hoàn toàn “vô hại” như bạn nghĩ. Trên thực tế, rất nhiều chứng bệnh nguy hiểm xuất hiện với triệu chứng chỉ là những cơn đau lưng thông thường.

Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe , chị em nên thường xuyên đến gặp bác sĩ ngay khi có dấu hiệu đau lưng kéo dài.

Kinh nguyệt luôn ghé thăm và để lại cho chị em phụ nữ những cơn đau như "gãy 10 chiếc xương sườn” mỗi tháng. Những cơn đau này có thể là đau bụng dưới, ê nhức chân tay, hay thậm chí là đau lưng ê ẩm. Đau lưng cũng là một trong những triệu chứng của bệnh u xơ. Nó cũng có thể là dấu hiệu của chứng lạc nội mạc tử cung khi các mô u tử cung phát triển lên khắp các cơ vùng chậu khiến người bệnh ê nhức vùng hông và sống lưng.

​2. Loãng xương

Đau lưng triền miên có thể là dấu hiệu của bệnh loãng xương nặng. Thông thường, bệnh lý này chủ yếu xảy ra ở người trung niên hoặc người cao tuổi, đặc biệt là phụ nữ tiền mãn kinh do sự sụt giảm estrogen đột ngột. Loãng xương thường xuất hiện trễ, diễn biến chậm, tăng từ từ và ít có những biến chứng nặng nề như gãy xương hay lún xẹp các đốt sống. Điều này khiến người bệnh luôn cảm thấy đau nhức cột sống, lúc từ từ lúc dữ dội, và khiến họ khá chủ quan về tình trạng sức khỏe.

Do đó, để giảm thiểu nguy cơ và chữa trị kịp thời loại bệnh nguy hiểm này, bạn nên chú ý lắng nghe cơ thể và kiểm tra sức khỏe định kì.

​3. Viêm khớp

Biểu hiện của bệnh viêm khớp là các cơn đau khớp xuất hiện càng ngày càng nhiều. Các khớp gối có thể đau hoặc không đau khi vận động khiến chúng ta chủ quan về mức độ nghiêm trọng của chúng. Bên cạnh đó, triệu chứng đau lưng có thể xuất hiện sau một thời gian. Những cơn đau lưng này thường đến không thường xuyên, và biểu hiện không quá rõ ràng nên chị em thường bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo. Vì thế, mọi người nên quan tâm đến những thay đổi trên cơ thể dù là nhỏ nhất để đảm bảo sức khỏe.

​4. Sỏi thận

Sỏi thận là một chứng bệnh rất nguy hiểm đối với thận, gan hay đối với toàn bộ cơ thể. Thông thường, người bệnh sẽ có cảm giác đau mỏi khu vực dưới xương sườn và dưới vùng sinh dục. Đôi khi nó có thể dẫn đến những cơn đau nhói kéo dài ở lưng. Mọi người thường khó nhận biết nguyên nhân của những cơn đau này do sự xuất hiện rất bất ngờ của chúng. Chính vì vậy, nếu cứ lờ đi những cơn đau lưng tưởng chừng rất đơn giản này, cơ thể bạn sẽ phải gánh chịu những hậu quả vô cùng nặng nề sau đó.

​5. Phình động mạch chủ

Phình động mạch chủ thường xảy ra ở bụng, có khi ở ngực và luôn kéo theo chứng đau lưng quái ác. Loại bệnh này xuất hiện rất đột ngột. Khi động mạch chủ bị phình và vỡ thì cần đến bệnh viện ngay lập tức do chảy máu nội tạng đe dọa đến mạng sống người bệnh. Nam giới trên 60 tuổi là đối tượng dễ mắc bệnh phình động mạch chủ nhất. Dấu hiệu không thể bỏ qua chính là đau lưng nặng, có thể kèm theo đau bụng.