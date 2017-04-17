Những thói quen nguy hiểm gây yếu sinh lý mà nam giới cần bỏ ngay

Một số thói quen hàng ngày tưởng như vô hại nhưng lại có thể ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe và gây ra yếu sinh lý ở nam giới . Tình trạng này kéo dài còn có thể dẫn đến vô sinh, vì vậy hãy bỏ ngay những thói quen sau đây.

Đa số mọi người đều có thói quen để điện thoại trong túi quần. Tuy nhiên, sóng điện thoại có thể gây ra những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, và gây ra tình trạng yếu sinh lý , suy giảm chất lượng tinh trùng ở nam giới.

Việc không đánh răng hoặc dùng chỉ nha khoa thường xuyên sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi trong nướu răng và di chuyển vào mạch máu, tạo thành cách các mảng bám. Khi đó, mạch máu sẽ bị tắc nghẽn và gây khó khăn cho việc cương cứng.

Hút thuốc

Không chỉ gây ra các bệnh về phổi, ung thư, tim mạch, hút thuốc còn có rất thể dẫn đến tình trạng yếu sinh lý. Chất nicotine trong thuốc lá sẽ làm giảm hưng phấn trong chuyện “yêu”. Ngoài ra, thống kê của Hiệp hội y khoa Anh đã chỉ ra rằng những người hút thuốc có khả năng sinh sản thấp hơn 10%-40% so với những người bình thường.

Uống rượu, bia

Rượu, bia là nguyên nhân hàng đầu gây ra yếu sinh lý ở nam giới. Rượu gây ra những tác hại rất lớn như làm giảm nồng độ testosteron và thay đổi cấu trúc tinh hoàn. Đặc biệt, việc uống rượu, bia quá nhiều trước khi quan hệ có thể dẫn đến tình trạng xuất tim sớm hoặc không xuất tinh được do thần kinh bị ức chế. Rượu còn có thể gây ra những bệnh nguy hiểm cho sức khỏe như các bệnh về gan hoặc ung thư gan.

Thói quen sinh hoạt tình dục

Sau khi quan hệ tình dục, cánh mày râu cần nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe. Nếu quan hệ quá nhiều trong thời gian dài sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, giảm khả năng sinh lý và làm rối loạn chức năng sinh sản.

Chế độ ăn uống

Chế độ ăn uống thiếu các vitamin và dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể như kẽm, vitamin A, E, axit amin và các axit béo sẽ ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng ở nam giới.

Đồng thời, thói quen sử dụng các thực phẩm chế biến sẵn cũng gây ra yếu sinh lý. Các loại thực phẩm đóng hộp có chứa bisphenol (BPA) có thể phá hủy hệ thống nội tiết tốt nam, gây ra các chứng bệnh như rối loạn cương dương ở đàn ông.