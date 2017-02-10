Những sự thật thú vị về kinh nguyệt mà thậm chí phụ nữ cũng chẳng biết

Là phụ nữ, bạn biết hàng tháng mình phải trải qua 1 vài ngày khó chịu. Đau bụng, chuột rút, phải dùng băng vệ sinh và thay đổi tâm trạng, vv chỉ là một số triệu chứng thường gặp trong 3-6 ngày mỗi tháng.

Kinh nguyệt là 1 quá trình sinh học và thay đổi hormone phụ thuộc vào nhiều yếu tố về mặt thể chất và tinh thần của bạn. Đó là lí do bạn có thể bị trễ kinh, tắt kinh hay gặp nhiều vấn đề khác khi ‘tới tháng’. Sau đây là những điều mà chưa chắc phụ nữ đã biết về kinh nguyệt :

Chu kỳ kinh nguyệt là thời gian rụng trứng. Đồng thời, cơ thể sản xuất ra 1 hormone tên là progesterone, giúp làm dày vách tử cung và chuẩn bị nơi trú ngụ cho quả trứng được thụ tinh. Tuy nhiên, nếu quá trình thụ tinh không xảy ra, mức progesterone sẽ giảm và chu kỳ kinh nguyệt bình thường xảy ra.

Các phương pháp tránh thai bằng hormone có thể thay đổi lượng máu khi hành kinh

Các phương pháp tránh thai hormone có thể thay đổi chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ. Thuốc tránh thai, đặt vòng hoặc cấy que tránh thai khiến cơ thể không sản xuất nhiều progesterone, khiến cho lượng máu trong khi 'tới tháng' sẽ ít đi. Trên thực tế, việc chảy máu ít hoặc không hề chảy máu khi dùng biện pháp tránh thai là điều bình thường.

Bạn có thể mang thai suốt kỳ đèn đỏ

Đây là điều mà mọi phụ nữ nên biết. Mặc dù xác suất là khá thấp, song khoa học xác nhận bạn có khả năng thụ thai khi đang hành kinh.

Trong thời gian 'đèn đỏ', buồng trứng sẽ chuẩn bị 1 quả trứng mới cho chu kỳ tiếp theo, vốn sẽ không rụng trong 15 ngày tới. Nhưng không phải mọi phụ nữ đều có chu kỳ giống nhau, và một số chị em có thể rụng trứng trước khi hết chu kỳ. Đó là lí do sex không an toàn trong kỳ 'đèn đỏ' có thể khiến bạn mang thai ngoài ý muốn, đặc biệt với những chị em có chu kỳ kinh nguyệt bất thường.

Chu kỳ kinh nguyệt bình thường sẽ khiến bạn chảy chưa tới 1 chén máu

Mọi phụ nữ sẽ có kinh nguyệt khác nhau tùy vào hormone và lối sống. Nhưng nhìn chung, trung bình phụ nữ mất khoảng 100ml máu, tương đương 1 ly cà phê nhỏ.

Hội chứng sốc nhiễm độc

Mặc dù khá hiếm, song hội chứng sốc nhiễm độc có thể xảy ra nếu bạn không thay băng vệ sinh hay tampon thường xuyên. Căn bệnh này rất nguy hiểm và đã gây tử vong cho nhiều phụ nữ.

Hội chứng tiền kinh nguyệt rất phổ biến

Hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS) xảy ra với khoảng 90% phụ nữ ở một thời điểm nào đó trong đời. Các triệu chứng gồm thay đổi tính khí, nổi mụn và đau đầu thường xuyên. Nó cũng tăng nguy cơ bị đầy bụng và mệt mỏi.

Những triệu chứng này thường xảy ra vài ngày trước hoặc suốt thời gian hành kinh. Còn nếu chúng xảy ra ngoài thời điểm này thì đó có thể là dấu hiệu của 1 căn bệnh khác.

Gần như bất kỳ căn bệnh nào đều có thể ảnh hưởng tới kinh nguyệt

Bất cứ điều gì ảnh hưởng tới sức khỏe cũng có thể gây rối loạn kinh nguyệt. Ung thư, bệnh tim và rối loạn tuyến giáp là một số thủ phạm gây ra tình trạng này. Những bệnh phụ khoa cũng có thể làm thay đổi chu kỳ của bạn. Tuy nhiên, bạn nên nhớ kinh nguyệt bất thường không phải lúc nào cũng là dấu hiệu của một căn bệnh nặng.

Máu kinh chứa một số tế bào gốc

Vài nghiên cứu xác nhận các tế bào gốc – những tế bào có khả năng sữa chữa nhiều loại mô khác nhau - được phát hiện trong máu kinh. Đó là tế bào mô thần kinh, mô gan, mô tụy, mô xương.

Chúc bạn sống khỏe.