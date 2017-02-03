Những sự thật thú vị về cơ thể phụ nữ mà chính họ cũng không biết

Sống khỏe 03/02/2017 11:43

Thậm chí chính chị em phụ nữ cũng không biết những điều này về cơ thể của mình, theo Brightside.

Từ xưa đến nay, phụ nữ luôn là 1 bí ẩn khó giải mã. Bao thế kỷ qua, người ta vẫn khao khát khám phá những bí mật trong tâm hồn của phái đẹp nhưng nguyện vọng đó vẫn chưa thành sự thật. Tuy nhiên, khoa học cho phép chúng ta khám phá nhiều thứ về các đặc điểm độc đáo của họ.

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Có nhiều sự thật thú vị về cơ thể phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn nghĩ về cơ bản mọi người trên thế giới này đều có cấu tạo giống nhau và sự khác biệt về giới tính là không lớn, chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên khi biết 14 sự thật thú vị sau về cơ thể phụ nữ.

Trái tim

Có lẽ bạn đã biết rằng tim của con người đập trung bình khoảng 60 lần/phút? Tuy nhiên, điều thú vị là tim phụ nữ đập nhanh hơn tim nam giới.

Đốt mỡ

Đừng trách khi thấy phụ nữ hay vật vã với việc giảm cân hay giảm mỡ bụng? Theo nghiên cứu, phụ nữ đốt mỡ chậm hơn đàn ông, khoảng 50 kcal/ngày, do đó mỡ thừa luôn là 'ác mộng' thường trực của họ.

Hệ miễn dịch

Mặc dù đàn ông được coi là phái mạnh, song thực sự thì phụ nữ có hệ miễn dịch mạnh hơn. Do đó, bạn đừng tự ti khi thấy mình là đàn ông mà hay bệnh vặt hơn cả đàn bà.

Tóc

Vì sao mái tóc của chị em luôn trông có vẻ nhỏ nhắn và xinh xắn? Đó là vì đường kích sợi tóc của phái đẹp nhỏ gấp 2 lần so với nam giới.

Nhiều cơ quan thụ cảm về đồ ngọt hơn nam giới

Phụ nữ có nhiều cơ quan thụ cảm về đồ ngọt trên lưỡi hơn so với đàn ông, do đó họ cũng thích ăn bánh kẹo ngọt hơn.

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Đừng ngạc nhiên khi chị em thích đồ ngọt - Ảnh minh họa: Brightside

Cảm nhận đau đớn nhiều hơn đàn ông

Phụ nữ có nhiều dây thần kinh thụ cảm hơn do đó họ cảm thấy đau nhiều hơn đàn ông. Vì thế, bạn đừng vội trách khi thấy chị em mới té một cái đã khóc nhé.

Phân biệt màu sắc tốt hơn

Phụ nữ có thể phân biệt màu sắc tốt hơn nam giới, vì cơ quan cảm nhận màu sắc của họ được kết nối trực tiếp với X-chromosome.

Nháy mắt

Đừng nghĩ rằng ai cũng có tốc độ chớp mắt giống nhau. Trên thực tế, phụ nữ nháy mắt nhiều gấp 2 lần đàn ông.

Làn da

Khoa học cho biết da phụ nữ nhạy cảm gấp 10 lần nam giới, vì thế làn da của họ đòi hỏi sự chăm sóc đặc biệt và kỹ càng hơn nhiều.

Cơ thể mềm dẻo hơn

Cơ thể phụ nữ mềm dẻo, linh hoạt hơn đàn ông về mặt di truyền. Do đó, có rất nhiều động tác thể dục khó mà chỉ có phụ nữ mới có thể làm được.

Phát hiện âm thanh tốt hơn

Đôi tai phụ nữ có thể phát hiện các âm thanh cao tần tốt hơn nam giới rất nhiều.

Thèm ăn dị vật khi mang thai

30% phụ nữ thèm ăn 1 món không thể ăn được khi mang thai, chẳng hạn đất cát, sỏi, hay thậm chí là tóc. 

Khóc nhiều hơn

Trung bình 1 phụ nữ khóc khoảng 30-64 lần/năm, trong khi đàn ông chỉ khóc từ 6-17 lần. Vì thế, phụ nữ thường hay bị gọi là 'mít ướt', quả không oan chút nào.

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Phụ nữ thường bị gọi là 'mít ướt' - Ảnh minh họa; Brightside

Khứu giác tốt hơn

Khứu giác của phụ nữ tốt hơn đàn ông ngay từ khi mới sinh ra đời. 

Quá thú vị, đúng không nào?

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