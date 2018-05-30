Những dấu hiệu chứng tỏ bạn là người phụ nữ khỏe mạnh

Vậy những người khỏe mạnh thường có những đặc điểm nào? Điều này rất quan trọng bởi những dấu hiệu sức khỏe tốt sẽ báo hiệu cho chị em biết rằng mình nên duy trì lối sống, chế độ ăn uống như hiện tại.

Những người phụ nữ sức khỏe kém hay bị bệnh thường có những dấu hiệu cảnh báo thể hiện ra bên ngoài, giúp bạn sớm nhận biết để kịp thời điều trị.

Trong Đông y, các thầy thuốc thường nhìn móng tay để chẩn đoán sơ qua sức khỏe của bệnh nhân. Lý do vì bộ phận này có liên hệ gián tiếp đến các cơ quan trong cơ thể nên sẽ phản ánh được đầy đủ sự thay đổi của sức khỏe chẳng hạn như tình trạng hấp thu vitamin, bài tiết chất độc...

Dưới đây là những dấu hiệu phổ biến chứng tỏ bạn là một người phụ nữ khỏe mạnh mà ít ai chú ý đến.

Do đó, các nàng có sức khỏe tốt sẽ sở hữu móng tay hồng hào, sáng bóng. Mỗi khi ấn vào và nhả ra màu sắc sẽ nhanh chóng trở lại như ban đầu.

Vết thường mau lành

Trong cuộc sống có thể xảy ra rất nhiều tình huống ngoài ý muốn khiến chân hoặc tay của bạn bị thương. Những lúc như thế, nếu như vết thương của bạn nhanh khỏi, chứng tỏ khả năng đông máu hoạt động tốt và cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh.

Ngược lại, nếu vết thương lâu khỏi, cần phải đến gặp bác sĩ để kiểm tra bởi có thể bạn đang mắc một số bệnh như nhiễm trùng hay tiểu đường.

Da sáng, mịn màng

Một người phụ nữ khỏe mạnh sẽ sở hữu làn da hồng hào và láng mịn - Ảnh minh họa: Internet

Làn da không chỉ phản ánh nhan sắc mà còn nói lên tình trạng sức khỏe của một người. Chính vì thế, nếu có làn da xỉn màu, không láng mịn hay nổi nhiều mụn tức là bạn đang có vấn đề về hormone, chế độ ăn uống không hợp lý và đang chịu nhiều áp lực, căng thẳng.

Nước tiểu có màu sáng, trong

Theo các chuyên gia, một người phụ nữ khỏe mạnh thường có màu nước tiểu vàng nhạt và trong. Nếu nước tiểu có những màu sắc bất thường chứng tỏ cơ thể bạn đang gặp một số vấn đề về sức khỏe.

Ví dụ nếu nước tiểu có màu vàng đậm chứng tỏ gan của bạn đang gặp vấn đề, còn màu hồng đỏ là đấu hiệu của nhiễm trùng bàng quang.

Kinh nguyệt đều

Chu kỳ kinh nguyệt đều đặn là một trong những dấu hiệu khẳng định bạn là một người phụ nữ khỏe mạnh và có sức khỏe sinh sản tốt. Do đó, nếu "ngày đèn đỏ" thường đến bất thường, đó có thể là triệu chứng của các bệnh phụ khoa liên quan đến buồng trứng, tử cung.

Mái tóc dày, bóng mượt

Người xưa thường có câu "cái răng cái tóc là gốc con người". Vì thế nếu sở hữu một mái tóc đen dày, bóng mượt chứng tỏ bạn đang có một sức khỏe tốt.

Nếu các nàng nhận thấy mái tóc của mình gãy rụng nhiều, bạc sớm cần phải chú ý hơn đến chế độ ăn uống bởi đó là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang bị thiếu dưỡng chất.

Mái tóc có thể phản ánh sức khỏe của chị em một cách tương đối chính xác - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có những dấu hiệu nói trên, bạn đang có sức khỏe rất tốt. Các chị em hãy cố gắng duy trì lối sống cũng như chế độ ăn uống hàng ngày để luôn có một cơ thể khỏe mạnh nhé!