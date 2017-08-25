Vậy hói đầu nguyên nhân từ đâu? Hói đầu có nguyên nhân lớn nhất là do di truyền, hói được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong gia đình dòng họ, không khó khăn để bạn bắt gặp trường hợp từ ông đến cha, con, cháu đều bị hói đầu.

Bệnh hói đầu trong xã hội hiện đại phổ biến đến mức người ta chấp nhận sống chung với nó, chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy, tiếp xúc với một người hói trên đường phố, trong công ty, văn phòng làm việc, nhà xưởng…

Một số nguyên nhân khác là do sử dụng thuốc, bị bệnh, nội tiết tố trong cơ thể thay đổi, bị stress, áp lực, căng thẳng, dùng nhiều thuốc nhuộm tóc dùng dầu gội kém chất lượng…

Hói di truyền không có thuốc điều trị dứt điểm nhưng có thể ngăn ngừa và làm giảm quá trình bị hói bằng nhiều phương pháp cổ truyền và hiện đại.

Cách khắc phục bệnh hói đầu di truyền

Khi mới bị hói đầu, lúc chân tóc vẫn chưa teo lại, chưa biến mất hoàn toàn. Nếu bạn biết cách can thiệp kịp thời, áp dụng các biện pháp chăm sóc tóc đúng cách, tóc ở những vùng hói sẽ mọc lên lại.

Quá trình hói đầu của bạn sẽ được làm chậm tối đa. Chăm sóc tóc càng tốt, đúng thời điểm, bạn sẽ vẫn có mái tóc đẹp theo nhiều năm tháng.

Cách chăm sóc tóc để khắc phục hói đầu di truyền rất đa dạng, bạn có thể sử dụng các sản phẩm thuốc kích thích mọc tóc hoặc dùng các sản phẩm chăm sóc ngoài da. Điển hình được nhiều chị em mách tai, truyền miệng là dòng sản phẩm mới từ hoa bưởi của một doanh nghiệp uy tín ở Tiền Giang.

Tinh dầu hoa bưởi được xem là một sản phẩm chăm sóc tóc tiện dụng và hữu hiệu khi được sản xuất với các nguyên liệu tự nhiên, rất an toàn cho sức khỏe không gây dị ứng, kích ứng da.

Tinh dầu dạng xịt, chăm sóc bên ngoài cơ thể, nên người sử dụng không phải lo lắng về tác dụng phụ như khi sử dụng các sản phẩm uống.

Nếu uống thuốc kích thích mọc tóc, bạn cần uống liên tục theo một pháp đồ trị liệu nhất định, có thể là 3 - 6 tháng hoặc nhiều thời gian hơn, tùy theo tình trạng hói của bạn.

Còn khi dùng tinh dầu hoa bưởi, bạn có thể dùng mỗi ngày, dùng thường xuyên, bao lâu tùy thích, bởi tinh dầu hoa bưởi là dưỡng chất thiên nhiên, càng dùng lâu càng tốt cho tóc.

Cách sử dụng linh hoạt, dễ mang theo, cũng là một ưu điểm tuyệt vời của tinh dầu hoa bưởi. Bạn có thể sử dụng nó để dưỡng tóc, ủ tóc, làm dầu massage cho chân tóc khỏe mạnh, kích thích mọc tóc nhanh hơn.

Khi sử dụng tinh dầu hoa bưởi trị hói di truyền. Trong vài tuần đầu có thể bạn sẽ không thấy nhiều hiệu quả tích cực, nhưng hãy kiên trì, khi đủ thời gian tinh dầu hoa bưởi sẽ giúp nang tóc phục hồi, kết nối với hệ thống mao mạch, tóc sẽ từ từ mọc lại ở những nơi bị hói.

Dùng tinh dầu hoa bưởi một thời gian, bạn sẽ thấy những sợi tóc mỏng, yếu dễ gãy rụng cũng trở nên cứng cáp, dày chắc hơn. Nếu bạn thích nhuộm tóc, uốn tóc thì sau khi nhuộm, uốn, cần duy trì dùng tinh dầu để tóc giữ được sự chắc khỏe nhé.

Tinh dầu hoa bưởi của DNTN Long Thuận uy tín, đặc biệt có hiệu quả cao trong việc chăm sóc tóc, trị hói. Bởi so với các sản phẩm làm từ vỏ bưởi, sản phẩm của công ty Long Thuận được chiết xuất từ hoa bưởi, với hệ thống máy móc hiện đại, bảo quản đúng cách, sử dụng lâu dài mà không lo tinh dầu biến chất.

DNTN Long Thuận sản xuất tinh dầu hoa bưởi lâu năm, được nhiều người tin tưởng sử dụng, nếu bạn đang bị hói di truyền, thử dùng sản phẩm này xem, biết đâu một thời gian sau tóc bạn.

Bước đột phá của Tinh Dầu Hoa Bưởi Đặc Biệt chính là khả năng giúp bạn Hồi Sinh mái tóc khỏe mạnh của mình chỉ sau 45 ngày sử dụng. Tinh chất HOA BƯỞI sẽ kích thích trực tiếp vào nang tóc, giải phóng hệ thống mao mạch trên da đầu, giúp khí huyết lưu thông, nang tóc được cung cấp lại dinh dưỡng cần thiết cho sự phục hồi. Đặc biệt, Hương thơm dịu nhẹ từ hoa bưởi sẽ làm bạn tăng thêm sự quyến rũ.

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