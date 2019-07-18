Nguyên nhân và cách điều trị đau nửa đầu bên phải, bạn cần nắm

Chứng đau nửa đầu bên phải thường do sự rối loạn thần kinh có liên quan đến sự biến đổi các chất tại não và do tác động bởi các đường dẫn truyền thần kinh.

Đau nửa đầu bên phải thường xuất hiện theo dạng rất đặc trưng đó là: bên phải đầu đau nhanh hoặc kéo dài cố định theo từng đợt, thời gian đau thương là 4–72 giờ. Bắt đầu từ khi xuất hiện cơn đau chính thức (có chia đợt). Đây là bệnh khá phổ biến và đặc biệt thường gặp ở phụ nữ. Chứng bệnh này có tính chất gia đình nhưng không hẳn được gọi là di truyền. Bệnh có xu hướng thường đồng thời xuất hiện ở nhiều thành viên có quan hệ huyết thống.

Để hình dung được cảm giác khi bị cơn đau nửa đầu bên phải tấn công, chúng ta có thể tham khảo thống kê về các dấu hiệu đau nửa đầu bên phải, dựa trên kết quả nghiên cứu Migraine II tại Mỹ của gần 4.000 người bị đau nửa đầu vào năm 1999 sau đây:

Cơ chế hình thành cơn đau nửa đầu là do sự giãn nở và co thắt các mạch máu tại não bộ một cách bất thường. Từ đó, tạo ra lượng serotonin — chất dẫn truyền thần kinh gây đau.

Đau một nửa bên đầu dạng đau nhói hoặc đau nhức: 85%

- Nhạy cảm với ánh sáng: 80%

- Nhạy cảm với âm thanh: 76%

- Buồn nôn: 73%

- Đau ở một bên: 59%

- Thị lực suy giảm: 44%

- Nhạy cảm với mùi: 36%

- Nôn: 29%

Giai đoạn tiền triệu (triệu chứng báo sớm)

1-2 ngày trước khi xuất hiện hiện tượng đau nửa đầu bên phải, có thể bạn sẽ cảm nhận được những dấu hiệu cảnh báo sớm sau:

- Táo bón

- Thay đổi tâm trạng một cách đột ngột

- Khát nước và tiểu nhiều

- Ngáp nhiều

- Thèm ăn

- Cổ cứng

- Rối loạn thị giác

Đi kèm theo những chứng đau nửa đầu phải đó là thị giác bị rối loạn. Nguyên nhân bởi tác động của hệ thần kinh khiến cho mắt hay nháy, các hình ảnh bị lượn sóng hoặc zikzak. Thu hẹp tầm nhìn và hình ảnh của mắt kém hẳn đi, nhìn thấy các điểm sáng, ánh sáng nhấp nháy.Thậm chí có nhiều trường hợp “mắt tối sầm” và ngất xỉu.

Đau nửa đầu bên phải có nguy hiểm không?

Câu trả lời là CÓ. Cần kịp thời đi khám bệnh để tránh những biến chứng khó lường.

Đau nửa đầu bên phải là chứng bệnh rất nguy hiểm

Thời gian đầu của cơn đau nửa bên đầu phải:

Có 2 hình thức xuất hiện của cơn đau: từ nhẹ đến nặng dần, hoặc đau đột ngột ngay lập tức và kéo dài từ 4 đến 72 giờ.

Triệu chứng:

- Ở cánh tay hoặc chân sẽ có cảm giác như kim châm.

- Nửa mặt bên bị yếu và tê.

- Khả năng nói khó khăn.

- Sợ âm thanh, ánh sáng,mùi mạnh.

- Đau nhói nửa đầu bên phải kèm theo buồn nôn/nôn ói.

Mất đi sự kiểm soát với những cử động giật của cơ thể.

Đau nửa đầu ở giai đoạn cuối

Triệu chứng:

- Cơ thể suy nhược, mệt mỏi, không còn sức lực làm việc.

- Hay có tâm trạng buồn bã, yếu đuối.

- Bị nhạy cảm với ánh sáng và âm thanh.

Với những trường hợp nguy hiểm bạn cần lưu ý những điều sau:

- Nhức nửa đầu phải lặp lại nhiều lần, trong thời gian dài.

- Đột ngột nhức đầu dữ dội ngay tức thì không có báo trước.

- Kèm theo một số triệu chứng như sốt, cứng cổ, co giật, suy nhược, giảm thị lực, tê nửa đầu, khó nói…

- Chấn thương tại đầu dẫn đến bị nhức nửa đầu bên phải. Tuy nhiên, sau điều trị chấn thương cơn đau ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

- Đau đầu mãn tính, mức độ trầm trọng hơn khi bị căng thẳng stress hay bị ho.

- Mắc phải bệnh khi bạn đã quá tuổi trung niên (trên 50 tuổi).

Nguyên nhân gây đau nửa đầu nên phải

- Căng thẳng kéo dài

Trước những kích thích sinh lý hoặc tâm lý thần kinh, cơ thể thường có phản ứng tự nhiên đó là căng thẳng thần kinh nhằm để thích nghi và phòng thủ. Sau khi cảm giác căng thẳng, lo lắng không còn nữa, các triệu chứng đau nhói nửa đầu bên phải cũng sẽ nhanh chóng kết thúc để cơ thể được thư giãn thoải mái.

- Mệt mỏi, cảm cúm, sốt

Cơ thể bị suy nhược, mệt mỏi sẽ dẫn đến tình trạng đầu đau nhức và cũng sẽ có lúc bị nhói lên ở một bên đầu. Đồng thời,nguyên nhân khiến người bệnh có lúc bị đau nhói nửa đầu bên phải hoặc trái có thể là do ảnh hưởng của bệnh cảm cúm hay sốt cao.

- Do thiếu máu não

- Do chứng bệnh đau nửa đầu Migraine

Hội chứng đau nửa đầu Migraine (đau đầu vận mạch) là nguyên nhân phổ biến gây ra triệu chứng đau nhói nửa đầu bên phải hoặc trái.

Dấu hiệu đặc trưng của bệnh: cơn đau kéo dài từ 4-72h, đau giật nhói từng cơn, chóng mặt buồn nôn. Đồng thời, người bệnh thường có hiện tượng sợ ánh sáng hoặc tiếng động. Khi vận động, cơn đau sẽ càng tăng lên gấp bội.

- Đau dây thần kinh chẩm

Bệnh lý đau dây thần kinh chẩm do tổn thương hoặc viêm dây thần kinh chẩm cũng có thể dẫn đến hiện tượng đau nửa đầu phải.

Triệu chứng của bệnh đó là đau rát bỏng, liên tục. Da đầu nhạy cảm hơn, thậm chí chải tóc cũng thấy đau.

- Cảnh báo bệnh u não

Hiện tượng đau nửa đầu bên phải có thể là kết quả của căn bệnh u não. Khi khối u trong vỏ não phát triển sẽ gây áp lực lớn lên các dây thần kinh ở trong não. Cơn đau đầu và tình trạng suy nhược xuất hiện là do áp lực này, xa hơn là các biến chứng khác.

- Hiện tượng đột quỵ

Đột quỵ là hiện tượng ngưng trệ đột ngột của mạch máu cung cấp máu cho não, làm cho lượng oxy cung cấp cho các tế bào não bị giảm đột ngột. Nếu tình trạng Đột quỵ là khi mạch máu cung cấp lên não bị ngưng trệ đột ngột, lượng oxy cung cấp giảm đi bất thường. Kéo dài tình trạng này sẽ khiến các tế bào não yếu và chết đi, cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng.

Đau nửa đầu kéo dài có thể dẫn đến đột quỵ nguy hiểm

Đau nửa đầu bên phải và cách chữa hiệu quả

Trước khi quyết định đến thăm khám bác sĩ, thông thường thì người bệnh có xu hướng muốn tự tìm hiểu về vấn đề của mình. Các trường hợp đau nhức đầu bên phải đa phần đều thuộc vào dạng lành tính. Dùng một vài loại thuốc giảm đau hay áp dụng những tự nhiên tại nhà sẽ giúp giảm được triệu chứng bệnh.

Nếu bệnh kéo dài lặp lại nhiều lần với diễn biến lâu và cơn đau dữ dội hơn bình thường, người bệnh cần kịp thời thăm khám để xác định được chính xác nguyên nhân bệnh, từ đó tìm được hướng chữa bệnh kịp thời và phù hợp.

Để điều trị chứng đau nửa đầu bên phải, bạn có thể áp dụng các biện pháp bao gồm trị liệu, dùng thuốc và thay đổi lối sống.

Để chữa đau nửa đầu bên phải có rất nhiều cách nhưng phải lựa chọn phù hợp

Với nguyên nhân mắc bệnh là do căng thẳng kéo dài, cúm/ sốt hay các yếu tố thời tiết, người bệnh nên giữ cơ thể khỏe mạnh và tinh thần thoải mái, cần có chế độ nghỉ ngơi phù hợp kết hợp mát xa nhẹ để thư giãn cơ thể, đầu óc để giảm đau và hạn chế sự quay trở lại của những cơn đau.

Để giúp cơn đau thuyên giảm nhanh chóng, người bệnh có thể xoa bóp, châm cứu hoặc massage. Đồng thời, người bệnh nên tránh làm việc và học tập quá sức khiến đầu óc căng thẳng, mệt mỏi.

Cần thiết phải có chế độ dinh dưỡng đầy đủ dưỡng chất cần thiết, nên hạn chế sử dụng phụ gia thực phẩm, đồ ăn nhanh, đồ hộp, tránh dùng đồ uống có cồn, …

Dùng thuốc giảm đau và thuốc tây chỉ mang tính chất giúp giảm các triệu chứng của cơn đau Do đó, để điều trị bệnh một cách tốt nhất, người bệnh có thể sử dụng thêm những sản phẩm hỗ trợ sức khỏe với thành phần chiết xuất từ thiên nhiên.

Trên đây là những thông tin xoay quanh chứng đau nửa đầu bên phải bạn cần nắm. Nói chung, đau nửa đầu bên phải là một triệu chứng nguy hiểm. Do đó, cần được quan tâm tìm hiểu kỹ càng và điều trị kịp thời.