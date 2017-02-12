Nguy hiểm: 5 dấu hiệu thận của bạn đang kêu cứu chớ bỏ qua

Nếu chức năng của 1 bộ phận trong cơ thể gặp vấn đề, bạn sẽ gặp nhiều nguy hiểm về sức khỏe . Ví dụ, nếu thận không thể thải hết chất độc ra khỏi máu, bạn có biết điều gì xảy ra với cơ thể không?

Sau đây là những dấu hiệu thận đang bị tổn hại, và những điều bạn có thể làm để cải thiện chức năng của cơ quan này một cách tự nhiên.

Vì sao bạn bị tổn hại thận? Trong hầu hết trường hợp, kim loại nặng cadmium là nguyên nhân lớn nhất khiến thận bị hỏng. Bạn có thể hấp thu nó từ môi trường ô nhiễm, phân bón, thực phẩm nhiễm hóa chất, vv. Người hút thuốc cũng hít trực tiếp cadmium vào phổi.

Đau vùng lưng dưới

Nếu thận không khỏe, bạn thường bị đau vùng lưng dưới. Ban đầu, bạn sẽ chỉ cảm thấy đau ở một bên, nhưng dần dần cơn đau sẽ xuất hiện ở hai bên. Hơn nữa, nếu bạn nằm ngủ nghiêng bên nào thì bên đó thường là nơi thận gặp nhiều vấn đề hơn. Khi thức dậy buổi sáng hoặc nửa đêm để đi tiểu, bạn sẽ cảm thấy khó tiểu và đau lưng dưới ở một hoặc hai bên.

Đừng bỏ qua những triệu chứng này vì chúng là dấu hiệu cảnh báo sớm của hư thận.

Nổi mẩn ngứa, khô da và ngứa

Nổi mấn đỏ, ngứa và khô da có thể là do chất độc tích tụ trong máu vì thận không thể thải độc. Cần chú ý đến triệu chứng này vì nó cảnh báo vấn đề thận. Việc thoa kem sẽ không thể giải quyết tận gốc vấn đề.

Thay đổi hoạt động tiểu tiện

Khi thận gặp vấn đề, hoạt động tiểu tiện của bạn sẽ thay đổi. Đây là điều có thể xảy ra:

- Nước tiểu nổi bọt

- Thức dậy thường xuyên vào nửa đêm để đi tiểu.

- Nước tiểu có màu nhạt khi bạn đi tiểu thường xuyên

- Nước tiểu có màu sẫm khi đi tiểu ít

- Khó tiểu hoặc cảm thấy áp lực khi đi tiểu

- Máu trong nước tiểu.

Khi bạn nhìn thấy màu sắc nước tiểu thay đổi càng nhiều thì thận càng bị tổn hại nhiều hơn.

Sưng ở nhiều bộ phận khác nhau trên cơ thể

Thận là cơ quan thải độc và nước thừa khỏi cơ thể. Chất lỏng thừa sẽ tích tụ nếu thận không thể thải nó ra khỏi cơ thể. Điều này dẫn tới việc sưng mặt, chân, tay, mắt cá và bàn chân.

Hãy đi khám ngay nếu bạn bị sưng ở những bộ phận này vì nó có nghĩa là thận đang bị tổn hại.

Mệt mỏi, yếu ớt

Thận sản xuất hormone erythropoietin. Nó giúp cơ thể tạo ra hồng huyết cầu mang oxy đi khắp cơ thể. Nếu hồng huyết cầu giảm, bạn sẽ bị thiếu máu. Khi sự cung cấp oxy đến tế bào giảm, bạn sẽ bị mệt mỏi và yếu ớt.

Cách cải thiện hoạt động của thận

Chế độ ăn uống và lối sống có thể giúp bạn cải thiện chức năng của thận. Hãy bỏ thuốc và tránh những sản phẩm chứa hàm lượng lớn cadmium. Uống nhiều nước và tập thể dục điều độ. Bên cạnh đó, bạn nên uống nước nam việt quất mỗi ngày.

Chúc bạn sống khỏe.