Nguy hiểm: 5 dấu hiệu thận của bạn đang kêu cứu chớ bỏ qua

Sống khỏe 12/02/2017 15:36

Nếu trên người xuất hiện những triệu chứng này, đó chính là dấu hiệu cơ thể đang kêu cứu, theo naturehealthandbeauty.

Nếu chức năng của 1 bộ phận trong cơ thể gặp vấn đề, bạn sẽ gặp nhiều nguy hiểm về sức khỏe. Ví dụ, nếu thận không thể thải hết chất độc ra khỏi máu, bạn có biết điều gì xảy ra với cơ thể không?

Nguy hiểm: 5 dấu hiệu thận của bạn đang kêu cứu chớ bỏ qua - Ảnh 1
Dấu hiệu thận bị tổn hại - Ảnh minh họa: Internet

Vì sao bạn bị tổn hại thận? Trong hầu hết trường hợp, kim loại nặng cadmium là nguyên nhân lớn nhất khiến thận bị hỏng. Bạn có thể hấp thu nó từ môi trường ô nhiễm, phân bón, thực phẩm nhiễm hóa chất, vv. Người hút thuốc cũng hít trực tiếp cadmium vào phổi. 

Sau đây là những dấu hiệu thận đang bị tổn hại, và những điều bạn có thể làm để cải thiện chức năng của cơ quan này một cách tự nhiên.

Đau vùng lưng dưới

Nếu thận không khỏe, bạn thường bị đau vùng lưng dưới. Ban đầu, bạn sẽ chỉ cảm thấy đau ở một bên, nhưng dần dần cơn đau sẽ xuất hiện ở hai bên. Hơn nữa, nếu bạn nằm ngủ nghiêng bên nào thì bên đó thường là nơi thận gặp nhiều vấn đề hơn. Khi thức dậy buổi sáng hoặc nửa đêm để đi tiểu, bạn sẽ cảm thấy khó tiểu và đau lưng dưới ở một hoặc hai bên.

Đừng bỏ qua những triệu chứng này vì chúng là dấu hiệu cảnh báo sớm của hư thận.

Nổi mẩn ngứa, khô da và ngứa

Nổi mấn đỏ, ngứa và khô da có thể là do chất độc tích tụ trong máu vì thận không thể thải độc. Cần chú ý đến triệu chứng này vì nó cảnh báo vấn đề thận. Việc thoa kem sẽ không thể giải quyết tận gốc vấn đề.

Thay đổi hoạt động tiểu tiện

Khi thận gặp vấn đề, hoạt động tiểu tiện của bạn sẽ thay đổi. Đây là điều có thể xảy ra:

- Nước tiểu nổi bọt

- Thức dậy thường xuyên vào nửa đêm để đi tiểu.

- Nước tiểu có màu nhạt khi bạn đi tiểu thường xuyên

- Nước tiểu có màu sẫm khi đi tiểu ít

- Khó tiểu hoặc cảm thấy áp lực khi đi tiểu

- Máu trong nước tiểu.

Khi bạn nhìn thấy màu sắc nước tiểu thay đổi càng nhiều thì thận càng bị tổn hại nhiều hơn.

Sưng ở nhiều bộ phận khác nhau trên cơ thể

Thận là cơ quan thải độc và nước thừa khỏi cơ thể. Chất lỏng thừa sẽ tích tụ nếu thận không thể thải nó ra khỏi cơ thể. Điều này dẫn tới việc sưng mặt, chân, tay, mắt cá và bàn chân.

Hãy đi khám ngay nếu bạn bị sưng ở những bộ phận này vì nó có nghĩa là thận đang bị tổn hại.

Nguy hiểm: 5 dấu hiệu thận của bạn đang kêu cứu chớ bỏ qua - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mệt mỏi, yếu ớt

Thận sản xuất hormone erythropoietin. Nó giúp cơ thể tạo ra hồng huyết cầu mang oxy đi khắp cơ thể. Nếu hồng huyết cầu giảm, bạn sẽ bị thiếu máu. Khi sự cung cấp oxy đến tế bào giảm, bạn sẽ bị mệt mỏi và yếu ớt.

Cách cải thiện hoạt động của thận

Chế độ ăn uống và lối sống có thể giúp bạn cải thiện chức năng của thận. Hãy bỏ thuốc và tránh những sản phẩm chứa hàm lượng lớn cadmium. Uống nhiều nước và tập thể dục điều độ. Bên cạnh đó, bạn nên uống nước nam việt quất mỗi ngày.

Chúc bạn sống khỏe.

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   Bệnh thận dấu hiệu bệnh thận triệu chứng bệnh thận

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 1 giờ 22 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 2 giờ 52 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?