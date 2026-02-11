Người tiêu dùng thông minh: Chọn Prospan chính hãng để giữ trọn chất lượng toàn cầu

Nhiều người có quan niệm hàng xách tay rẻ hơn hàng chính hãng do không phải qua trung gian phân phối. Tuy nhiên, với Prospan, điều này hoàn toàn ngược lại. Khảo sát trên thị trường có thể thấy hàng chính hãng có giá chỉ khoảng 100.000đ/chai, trong khi đó hàng xách tay lại có giá bán khá cao, từ 280.000đ - 310.000đ/chai. Người mua không những không “hời” mà còn phải chi trả gấp đôi, gấp ba cho sản phẩm chưa chắc đã đảm bảo chất lượng.

Với tâm lý “sính ngoại”, không ít người tiêu dùng vẫn nghĩ rằng mua Prospan xách tay mới là cách để sở hữu hàng xịn, giá hời. Thế nhưng, thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Đằng sau những chai Prospan tưởng chừng “chuẩn Đức” ấy lại tiềm ẩn hàng loạt rủi ro liên quan đến nguồn gốc, thông tin và điều kiện lưu thông tại Việt Nam.

Không được kiểm định bởi Bộ Y tế

Được biết tất cả sản phẩm Prospan nhập khẩu chính hãng tại Việt Nam đều phải đáp ứng đầy đủ hồ sơ pháp lý và được cấp phép lưu hành trước khi phân phối ra thị trường. Trong khi đó, hàng xách tay không nằm trong hệ thống phân phối chính thức và không chịu sự giám sát này. Điều đó có nghĩa là người tiêu dùng không thể chắc chắn về nguồn gốc, chất lượng của sản phẩm và những rủi ro tiềm ẩn khi mua hàng xách tay là điều có thể xảy ra.

Nguy cơ giảm chất lượng do bảo quản không đúng cách

Prospan xách tay là do cá nhân tự vận chuyển về Việt Nam. Vì vậy việc bảo quản thường không tuân thủ theo tiêu chuẩn dược phẩm. Cụ thể, trong quá trình vận chuyển, lưu kho và phân phối, sản phẩm có thể không được kiểm soát đầy đủ theo các yêu cầu đối với dược phẩm, dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng.

Khó truy xuất thông tin sản phẩm

Đây cũng là một trong những hạn chế khi mua Prospan xách tay. Nhiều người cho biết, hàng xách tay sử dụng mã vạch theo quy định của Đức nên rất khó khăn khi tra cứu thông tin bằng Tiếng Việt và các ứng dụng quét mã vạch như iCheck. Điều này gây khó khăn cho người dùng khi tra cứu thông tin để sử dụng sản phẩm một cách hiệu quả, đặc biệt là hướng dẫn sử dụng và các lưu ý quan trọng.

Dược sĩ Nguyễn Thị Vân - Cửa hàng trưởng Nhà Thuốc Liên Tâm cơ sở 7 thuộc công ty cổ phần Nhật Minh Pharmaceuticals chia sẻ: “Mua Prospan xách tay có thể khiến người dùng tưởng rằng được sở hữu sản phẩm “chuẩn Đức” nhưng thực tế lại có thể phải đánh đổi bằng sự rủi ro cho sức khỏe của bản thân và gia đình. Vì vậy, người tiêu dùng thông minh cần có sự cân nhắc để lựa chọn được sản phẩm chất lượng kèm theo mức giá hợp lý”.

Tiêu dùng thông minh hãy chọn Prospan chính hãng để bảo vệ sức khỏe gia đình

Trong bối cảnh thị trường tồn tại nhiều sản phẩm trôi nổi, người tiêu dùng thông minh cần biết đâu mới là lựa chọn an toàn cho sức khỏe. Với thuốc ho Prospan, việc chọn sản phẩm nhập khẩu chính hãng là lựa chọn khôn ngoan bởi sản phẩm này được sản xuất và nhập khẩu nguyên chai từ nhà máy Engelhard Arzneimittel đạt chuẩn GMP-EU tại Đức, đảm bảo chất lượng đồng nhất toàn cầu.

Prospan chính hãng có nguồn gốc rõ ràng

Đặc biệt, mua Prospan chính hãng, người tiêu dùng không bị “hớ” bởi chiêu trò thổi giá. Sản phẩm có giá bán ổn định và được niêm yết minh bạch so với hàng xách tay. Với bao bì song ngữ Anh - Việt, người mua dễ dàng tra cứu các thông tin về sản phẩm để yên tâm hơn khi sử dụng. Ngoài ra, khi mua thuốc tại các hiệu thuốc uy tín, người tiêu dùng còn nhận được sự tư vấn chuyên môn từ dược sĩ, đảm bảo sử dụng sản phẩm phù hợp với độ tuổi và tình trạng sức khỏe của từng thành viên trong gia đình.

Mua prospan chính hãng, người mua được dược sĩ tư vấn kỹ càng

Với chiết xuất từ cao khô lá Thường xuân, thuốc ho Prospan có tác dụng tiêu đờm, chống co thắt phế quản, giảm ho hiệu quả. Với ba dạng bào chế là Prospan Syrup, Prospan Forte, viên ngậm mềm Prospan Lozenges, phù hợp từ trẻ từ sơ sinh đến người lớn, Prospan chính hãng chính là giải pháp tối ưu để chăm sóc sức khỏe hô hấp cho cả gia đình.