Ngừng ngâm nước muối, đây mới là hỗn hợp diệt sạch 100% hóa chất trên rau củ

Sống khỏe 05/06/2016 11:14

Hóa chất trong quá trình sản xuất và bảo quản còn tồn đọng trên rau củ là điều khiến mọi nhà lo ngại. Không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng bữa cơm mà còn là nguy hiểm tiềm tàng gây nhiều biến chứng cho sức khỏe.

Thông thường, các bà nội trợ thường chọn nước muối để ngâm rau củ trước khi ăn sống hoặc chế biến. Tuy nhiên, những nghiên cứu gần đây cho hay nước muối có tác dụng kháng khuẩn nhưng không thể rửa sạch 100 % hóa chất tồn đọng trên rau củ.

Hơn nữa, nước muối chỉ có thể áp dụng cho một số loại quả có bề mặt nhẵn, còn đối với những loại quả như cà chua, đậu bắp, khổ qua... thì dư lượng thuốc bảo vệ thực vật có thể đọng nhiều trong các khe.

Vậy hỗn hợp nào có khả năng diệt sạch 100% hóa chất trên rau củ?

Hỗn hợp giấm trắng và nước

Chuẩn bị:

-    Giấm trắng

-    Nước lọc sạch

Thực hiện:

Pha hỗn hợp nước giấm theo tỷ lệ 10% giấm và 90% nước, khuấy đều rồi ngâm rau củ trong hỗn hợp chừng 10 phút. 

Lưu ý, khi ngâm thao tác thật nhẹ nhàng để tránh làm rau củ nhàu nát. Sau 10 phút, khuấy đều rau củ rồi vớt ra ngoài rửa lại với nước sạch.

Chỉ với thao tác đơn giản như vậy, bạn đã có thể mang đến thực phẩm sạch cho cả gia đình.

Chúc bạn sống vui khỏe.

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