Ngủ với mọi tư thế không lo ảnh hưởng đến sức khỏe nhờ những bí quyết đơn giản này

Để có thể thoải mái nằm ngủ với tư thế yêu thích mà vẫn đảm bảo được sức khỏe, bạn cần áp dụng ngay những biện pháp hóa giải đơn giản được các chuyên gia tiết lộ dưới đây.

Ai cũng biết một giấc ngủ chất lượng rất cần thiết và quan trọng đối với sức khỏe . Tuy nhiên, tư thế ngủ yêu thích của bạn có thể là nguyên nhân gây ra đau lưng, vai, gáy thậm chí ảnh hưởng đến hoạt động của một số cơ quan trong cơ thể.

Tuy nhiên, đối với những người bị huyết áp cao, ngáy nhiều hoặc mắc các bệnh về đường hô hấp, tư thế này không phù hợp. Đừng lo lắng, bạn chỉ cần đặt thêm một chiếc gối nhỏ dưới cổ để đường dẫn khí không bị lệch, tình trạng ngáy sẽ giảm rõ rệt.

Nhiều người bị đau cột sống và khớp thường chọn tư thế nằm ngửa khi ngủ. Theo các chuyên gia, đây là tư thế hỗ trợ tốt cho việc điều trị bệnh. Hơn nữa, nằm ngửa còn hạn chế việc da mặt tiếp xúc với gối, giúp ngăn ngừa nếp nhăn và sự xuất hiện của mụn.

Khi nằm ngửa nên đặt thêm gối dưới cổ, lưng và đầu gối - Ảnh minh họa: Internet

Máu lưu thông kém dẫn đến áp lực trong các mạch máu là nguyên nhân gây ra huyết áp cao. Trong trường hợp này, bạn nên để một chiếc gối nhỏ dưới cổ, một chiếc gối to nhưng không quá cao ở dưới đầu gối và đặt một chiếc khăn cuộn tròn dưới lưng để giúp máu lưu thông ổn định.

Tư thế bào thai

Nằm nghiêng và đầu gối nâng lên cao được gọi là tư thế bào thai. Nhiều người cảm thấy tư thế ngủ này tạo cảm giác thoải mái và an toàn. Thế nhưng theo các chuyên gia tư thế bào thai này có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, nhất là những người mắc vấn đề về hô hấp.

Dùng gối sẽ hạn chế những tác hại của tư thế bào thai - Ảnh minh họa: Internet

Nếu yêu thích tư thế này, bạn cần chú ý không nâng đầu gối lên quá cao để tránh tạo áp lực cho ngực. Ngoài ra, bạn cần đặt một chiếc gối lớn, mềm giữa hai chân và một cái khác giữa khuỷu tay (hoặc dùng gối ôm).

Nằm nghiêng

Theo số liệu từ Tổ chức Nghiên cứu Giấc ngủ Hoa Kỳ, hầu hết tất cả mọi người đều ngủ với tư thế nằm nghiêng. Tuy nhiên nếu nằm nghiêng bên phải, bạn có nguy cơ bị trào ngược dịch vị, gây hiện tượng ợ nóng và hoàn toàn không tốt cho hệ tiêu hóa.

Nằm nghiêng bên trái và để thêm gối giữa hai chân là tốt nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tốt nhất bạn nên nằm nghiêng bên trái và hãy đặt một chiếc gối mềm ở giữa hai đầu gối để tránh làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Hơn nữa, cách làm này còn giúp hạn chế đau hông và vai do tư thế này gây ra.

Hy vọng với những bí quyết trên, các bạn sẽ có thể thoải mái nằm ngủ với mọi tư thế mà không lo ảnh hưởng đến sức khỏe nhé!