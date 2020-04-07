Ngoài khói thuốc lá, phổi còn bị tổn thương bởi những thói quen tưởng chừng vô hại này

Sống khỏe 07/04/2020 06:01

Ngoài khói thuốc lá là nguyên nhân dẫn dẫn đến ung thư phổi thì chúng ta cần chú ý những thói quen xấu hại phổi dưới đây để bảo vệ sức khỏe.

Phổi là bộ phận cực kỳ quan trọng của con người. Không ít người chủ quan cho rằng chỉ có khói thuốc lá mới làm hại phổi. Trên thực tế, những thói quen xấu hại phổi còn bắt nguồn từ những hành động tưởng chừng vô hại dưới đây.

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Phổi có thể bị tổn thương từ những thói quen xấu hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet

1. Không vệ sinh nhà cửa

Vệ sinh nhà cửa là việc cần làm hàng ngày để bảo vệ sức khỏe nhưng nhiều người lại chủ quan hoặc lười làm việc nhà. Thói quen này khiến nơi sống tích tụ nhiều bụi bẩn. Nghiêm trọng hơn, nấm mốc có thể xuất hiện do không được vệ sinh thường xuyên.

Khi vô tình hít phải bụi bẩn, bạn sẽ dễ bị viêm đường hô hấp, tổn thương phổi. Nếu duy trì thói quen xấu này về lâu dài sẽ cực kỳ nguy hại cho sức khỏe.

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Bụi bẩn, nấm mốc ảnh hưởng tiêu cực đến phổi - Ảnh minh họa: Internet

Cách phòng tránh tốt nhất là thường xuyên lau dọn nhà cửa, hút bụi sàn nhà, tường và các vật dụng xung quanh, mở cửa sổ thường xuyên để nhà cửa thông thoáng.

2. Không uống đủ nước

Cơ thể con người 3/4 là nước, uống đủ nước là điều cần thiết phải làm hàng ngày để bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là những cơ quan quan trọng như phổi, gan, thận. 

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Uống ít nước làm hại phổi nghiêm trọng - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người không thích uống nước hoặc uống rất ít, điều này đã tác động tiêu cực đến phổi. Đặc biệt với những người bị bệnh viêm xoang, không uống đủ nước sẽ làm tăng dịch nhầy ở mũi, ảnh hưởng đến hơi thở và dễ mắc các bệnh về hô hấp hơn.

3. Tập thể dục ở những nơi đông đúc

Tập thể dục rất tốt đối với sức khỏe nhưng việc lựa chọn sai địa điểm lại phản tác dụng. Nếu thường xuyên tập luyện ở nơi đông đúc, bạn có thể bị ảnh hưởng tới sức khỏe.

Trong quá trình tập thể dục, cơ thể cần hít vào một lượng không khí lớn. Tập luyện ở những chỗ đông người thì không khí dễ bị ô nhiễm, gây ảnh hưởng xấu đến phổi.

Do đó, bạn cần tìm những địa điểm thoáng mát, trong lành để tập luyện. Bên cạnh đó, bạn cần lưu ý mặc đồ thoáng mát, bổ sung nước thường xuyên để bảo vệ sức khỏe và lá phổi.

Nhìn chung, thói quen xấu hại phổi có thể đến từ những hành động đơn giản hàng ngày do sự chủ quan, thiếu hiểu biết của con người. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, mỗi người cần xây dựng thói quen sinh hoạt lành mạnh.

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