Ngành thực phẩm siết chặt kiểm soát chất bảo quản: Doanh nghiệp cần lưu ý gì?

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, việc sử dụng chất bảo quản phải:

Những năm gần đây, nhiều thị trường xuất khẩu lớn yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt hàm lượng phụ gia trong thực phẩm. Song song đó, cơ quan quản lý trong nước cũng tăng cường thanh tra và hậu kiểm.

Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp không thể sử dụng phụ gia theo kinh nghiệm mà phải dựa trên cơ sở pháp lý và kiểm nghiệm cụ thể.

Ngăn chặn vi sinh vật phát triển

Kéo dài thời hạn sử dụng

Ổn định chất lượng sản phẩm

Giảm hao hụt trong lưu thông

Các nhóm phổ biến gồm:

Sorbate (ví dụ potassium sorbate)

Benzoate (ví dụ sodium benzoate)

Nitrite/Nitrate trong chế biến thịt

Sulfite trong thủy sản và trái cây sấy

Tuy nhiên, mỗi nhóm phụ gia có giới hạn sử dụng khác nhau theo từng loại thực phẩm.

Những Rủi Ro Khi Không Kiểm Soát Chặt Chẽ

1. Vượt ngưỡng cho phép

Sử dụng quá liều có thể dẫn đến vi phạm quy định và bị thu hồi sản phẩm.

2. Không đúng nhóm thực phẩm

Một số chất bảo quản chỉ được phép sử dụng trong nhóm thực phẩm nhất định. Sai phạm có thể ảnh hưởng đến giấy phép và uy tín doanh nghiệp.

3. Không minh bạch nhãn mác

Thiếu thông tin về mã phụ gia hoặc ghi sai tên gọi có thể bị xử phạt hành chính.

4. Ảnh hưởng xuất khẩu

Nhiều thị trường như EU, Mỹ, Nhật Bản có giới hạn chặt hơn mức nội địa. Nếu không kiểm soát tốt từ đầu, doanh nghiệp có thể bị trả hàng.

Xu Hướng “Clean Label” Và Áp Lực Từ Người Tiêu Dùng

Xu hướng “clean label” (nhãn sạch) đang khiến nhiều doanh nghiệp chuyển sang:

Giảm số lượng phụ gia

Ưu tiên chất bảo quản nguồn gốc tự nhiên

Minh bạch thành phần

Điều này đòi hỏi bộ phận R&D phải tính toán kỹ lưỡng giữa hiệu quả bảo quản và chi phí sản xuất. Ngoài ra, doanh nghiệp cần thường xuyên kiểm nghiệm vi sinh để đảm bảo hiệu quả bảo quản thực tế, không chỉ dựa trên lý thuyết công thức.

Doanh Nghiệp Cần Lưu Ý Gì Khi Sử Dụng Chất Bảo Quản?

1. Cập nhật quy định pháp lý

Thường xuyên theo dõi văn bản mới từ cơ quan quản lý để điều chỉnh công thức phù hợp.

2. Kiểm soát định lượng chính xác

Tính toán theo mg/kg sản phẩm và có hồ sơ lưu trữ đầy đủ.

3. Lựa chọn nhà cung cấp uy tín

Ưu tiên đơn vị có:

CO (Certificate of Origin)

CQ (Certificate of Quality)

MSDS đầy đủ

Hồ sơ kiểm nghiệm lô hàng

4. Kiểm nghiệm định kỳ

Thực hiện kiểm tra vi sinh và hàm lượng phụ gia để đảm bảo không vượt ngưỡng.

