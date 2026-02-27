Ngành thực phẩm siết chặt kiểm soát chất bảo quản: Doanh nghiệp cần lưu ý gì?

Trước xu hướng người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn, ngành thực phẩm Việt Nam đang siết chặt kiểm soát chất bảo quản, từ giới hạn hàm lượng đến truy xuất nguồn gốc và ghi nhãn minh bạch. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để doanh nghiệp nâng cao chất lượng và đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.
Bối Cảnh Siết Chặt Kiểm Soát Phụ Gia Thực Phẩm
Những năm gần đây, nhiều thị trường xuất khẩu lớn yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt hàm lượng phụ gia trong thực phẩm. Song song đó, cơ quan quản lý trong nước cũng tăng cường thanh tra và hậu kiểm.
Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, việc sử dụng chất bảo quản phải:
- Nằm trong danh mục được phép sử dụng
- Đúng nhóm thực phẩm quy định
- Không vượt mức giới hạn tối đa
- Ghi nhãn minh bạch, đúng mã INS/E
Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp không thể sử dụng phụ gia theo kinh nghiệm mà phải dựa trên cơ sở pháp lý và kiểm nghiệm cụ thể.
Vai Trò Của Chất Bảo Quản Trong Chuỗi Sản Xuất
Chất bảo quản giúp:
- Ngăn chặn vi sinh vật phát triển
- Kéo dài thời hạn sử dụng
- Ổn định chất lượng sản phẩm
- Giảm hao hụt trong lưu thông
Các nhóm phổ biến gồm:
- Sorbate (ví dụ potassium sorbate)
- Benzoate (ví dụ sodium benzoate)
- Nitrite/Nitrate trong chế biến thịt
- Sulfite trong thủy sản và trái cây sấy
Tuy nhiên, mỗi nhóm phụ gia có giới hạn sử dụng khác nhau theo từng loại thực phẩm.
Những Rủi Ro Khi Không Kiểm Soát Chặt Chẽ
1. Vượt ngưỡng cho phép
Sử dụng quá liều có thể dẫn đến vi phạm quy định và bị thu hồi sản phẩm.
2. Không đúng nhóm thực phẩm
Một số chất bảo quản chỉ được phép sử dụng trong nhóm thực phẩm nhất định. Sai phạm có thể ảnh hưởng đến giấy phép và uy tín doanh nghiệp.
3. Không minh bạch nhãn mác
Thiếu thông tin về mã phụ gia hoặc ghi sai tên gọi có thể bị xử phạt hành chính.
4. Ảnh hưởng xuất khẩu
Nhiều thị trường như EU, Mỹ, Nhật Bản có giới hạn chặt hơn mức nội địa. Nếu không kiểm soát tốt từ đầu, doanh nghiệp có thể bị trả hàng.
Xu Hướng “Clean Label” Và Áp Lực Từ Người Tiêu Dùng
Xu hướng “clean label” (nhãn sạch) đang khiến nhiều doanh nghiệp chuyển sang:
- Giảm số lượng phụ gia
- Ưu tiên chất bảo quản nguồn gốc tự nhiên
- Minh bạch thành phần
Điều này đòi hỏi bộ phận R&D phải tính toán kỹ lưỡng giữa hiệu quả bảo quản và chi phí sản xuất. Ngoài ra, doanh nghiệp cần thường xuyên kiểm nghiệm vi sinh để đảm bảo hiệu quả bảo quản thực tế, không chỉ dựa trên lý thuyết công thức.
Doanh Nghiệp Cần Lưu Ý Gì Khi Sử Dụng Chất Bảo Quản?
1. Cập nhật quy định pháp lý
Thường xuyên theo dõi văn bản mới từ cơ quan quản lý để điều chỉnh công thức phù hợp.
2. Kiểm soát định lượng chính xác
Tính toán theo mg/kg sản phẩm và có hồ sơ lưu trữ đầy đủ.
3. Lựa chọn nhà cung cấp uy tín
Ưu tiên đơn vị có:
- CO (Certificate of Origin)
- CQ (Certificate of Quality)
- MSDS đầy đủ
- Hồ sơ kiểm nghiệm lô hàng
4. Kiểm nghiệm định kỳ
Thực hiện kiểm tra vi sinh và hàm lượng phụ gia để đảm bảo không vượt ngưỡng.
Phụ gia Việt Mỹ – Giải Pháp Chất Bảo Quản Minh Bạch Và Ổn Định
Trong bối cảnh ngành thực phẩm ngày càng siết chặt tiêu chuẩn, việc lựa chọn nhà cung cấp phụ gia uy tín trở thành yếu tố then chốt.
Phụ gia Việt Mỹ hiện cung cấp đa dạng các dòng chất bảo quản thực phẩm phục vụ ngành bánh kẹo, nước giải khát, thủy sản và thực phẩm chế biến. Sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ CO, CQ và hồ sơ kỹ thuật theo quy định.
Với định hướng đồng hành cùng doanh nghiệp trong dài hạn, Phụ gia Việt Mỹ không chỉ cung cấp nguyên liệu mà còn hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, giúp khách hàng sử dụng đúng định lượng và tuân thủ tiêu chuẩn an toàn thực phẩm hiện hành.
