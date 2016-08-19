Tuy nhiên một nghiên cứu khoa học mới công bố gần đây tại Nhật Bản, khẳng định rằng: Quan niệm chuối có đốm đen là chuối hư hoàn toàn sai lầm. Trái lại, những trái chuối này còn đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe to lớn mà bạn không thể ngờ tới.

Chúng ta đều biết rằng, chuối là một loại trái cây đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe . Trong chuối có 6 vitamin, 8 loại axit amin và 11 loại khoáng chất, đảm bảo cung cấp dinh dưỡng thiết yếu và đẩy lùi nhiều bệnh tật cho cơ thể người trưởng thành. Lợi ích là thế nhưng khi mua chuối về, màu sắc vàng ươm “ngon mắt” không giữ được lâu. Thường chỉ sau 3 ngày, vỏ chuối xuất hiện các đốm đen rồi lan thành các mảng lớn. Nhiều người rất e ngại các vết đốm này, họ cho rằng đó là dấu hiệu của chuối hư, nếu tránh được thì nên tránh, khỏi rước bệnh vào người.

Các nhà khoa học phát hiện chuối đốm chứa một hợp chất gọi là TNF, có khả năng phá hủy khối u gây ung thư cực kỳ mạnh mẽ. Sử dụng chuối đốm đen đều đặn, nghĩa là bạn đang tích lũy ngày càng nhiều TNF. Vậy thì còn lo gì căn bệnh ung thư đang rình rập mỗi ngày nữa chứ?

2. Trị chứng ợ chua

Nguyên nhân của chứng ợ chua đến từ việc bạn không tiêu hóa được thức ăn, cơ thể buộc phải đẩy bớt lượng khí dư thừa ra khỏi dạ dày, lượng khí này kèm theo các dịch acid khiến nó có mùi chua. Tuy hiện tượng này không gây nguy hiểm nhưng nó khiến người ta ngại ngùng và khó chịu trước đám đông.

Thật may, trong chuối đốm đen có chứa các chất kháng acid tự nhiên tuyệt vời, kích thích tiêu hóa, có thể giúp bạn đối phó với chứng khó tiêu. Hãy ghi vào sổ tay của bạn ngay, khi nào cảm thấy khó tiêu sau bữa ăn, ăn ngay một quả chuối đốm đen. Chứng ợ chua sẽ không bao giờ ghé thăm bạn một lần nào nữa.

3. Ổn định huyết áp

Chìa khóa để duy trì huyết áp của bạn ổn định phụ thuộc vào nồng độ kali trong máu. Và bạn có thể cung cấp kali cho cơ thể bạn bằng chuối đốm. Đó là nguồn cung cấp kali và có hàm lượng natri thấp, cho phép bạn giành quyền chủ động trong điều hòa huyết áp!

4. Giảm trằn trọc và giúp ngủ ngon

Chuối đốm chứa tryptophan, một axit amin liên kết với hệ thần kinh giúp bạn ổn định các trạng thái tâm lý. Do đó, ăn chuối đốm giúp bạn có được cảm giác bình yên, nhẹ nhõm, dễ dàng đi vào giấc ngủ ngon.

5. Chữa táo bón

Chứng táo bón đến khi cơ thể bạn thiếu nước và chất xơ. Trong khi đó, chuối đốm là một trong những loại trái cây giàu chất xơ nhất. Nguồn chất xơ này giúp cơ thể bạn nhuận tràng, hỗ trợ giải quyết các vấn đề tiêu hóa và đường ruột. Khi bị táo bón, nhớ dùng chuối đốm để “bái bai” căn bệnh khó chịu này nhé!

6. Chống chuột rút và hồi sức sau vận động

Chuối đốm có hàm lượng calo cao, đảm bảo cung cấp một nguồn năng lượng tuyệt vời cho cơ thể. Đó là lý do mà giới khoa học đưa ra lời khuyên nên ăn ít nhất một quả chuối sau khi vận động mạnh. Mặt khác, thành phần kali dồi dào trong chuối giúp bạn không bao giờ lo ngại bị chuột rút.

7. Hỗ trợ chữa trứng loét dạ dày

Một khi dạ dày của bạn bị loét, bạn buộc phải tuân theo một chế độ ăn uống nghiêm ngặt, tránh xa rất nhiều thực phẩm có thể khiến vết loét trầm trọng hơn. Tuy nhiên, chuối đốm không nằm trong “danh sách đen” đó. Bởi nó có một kết cấu rất mềm, dễ tiêu, có thể đi qua đường tiêu hóa của bạn nhanh chóng và cung cấp dinh dưỡng cần thiết mà không gây ra bất kỳ vấn đề nguy hiểm nào.

8. Ngăn ngừa thiếu máu

Sắt là một trong những thành phần chính của hồng cầu, chịu trách nhiệm vận chuyển các chất dinh dưỡng và oxy trong cơ thể của bạn. Còn chuối đốm được biết đến như một nguồn sắt dồi dào, ăn chuối sẽ giúp bổ sung chất sắt cho cơ thể, ngăn ngừa tình trạng thiếu máu.

9. Giảm đau trong kỳ kinh nguyệt

Ngoài các chất dinh dưỡng đã kể ở trên, chuối cũng là một nguồn giàu vitamin B6, giúp giảm nguy cơ đầy hơi và giữ nước trong suốt chu kỳ kinh nguyệt. Điều này có tác dụng giảm đau hữu hiệu, tránh cho cơ thể bạn mất nhiều nước khi đến kỳ.

Lưu ý: nghiên cứu cũng chỉ rõ, mặc dù các lợi ích kể trên của chuối vẫn hữu hiệu khi chuối xuất hiện các đốm đen nhưng khi chuối đã hoàn toàn chuyển sang màu đen thì bạn không nên sử dụng nữa để bảo vệ sức khỏe của mình. Hãy lưu ý và nhớ ăn chuối mỗi ngày vì một cơ thể khỏe mạnh bạn nhé!