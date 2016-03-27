Một trong những dấu hiệu đầu tiên trong giai đoạn cửa sổ (ARS) là bạn có thể bị sốt nhẹ (khoảng gần 39 độ C) và thường kèm theo các triệu chứng khác như mệt mỏi, các tuyến bạch huyết sưng lên, đau cổ họng.

"Tại thời điểm này, t? vi rút HIV được di chuyển vào trong dòng máu và bắt đầu nhân rộng với số lượng lớn, gây nên các phản ứng viêm của hệ miễn dịch", bác sĩ Carlos Malvestutto - giảng dạy về các bệnh truyền nhiễm và miễn dịch học tại khoa Dược, trường đại học Y NYU ở New York (Mỹ) cho biết.

Khi hệ miễn dịch bị suy giảm sẽ khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi và lờ đờ. Đây cũng chính là một trong những dấu hiệu sớm của cơ thể bị nhiễm HIV.

Ông Ron, 54 tuổi, điều hành quan hệ công chúng ở miền Trung Tây nước Mỹ, bắt đầu lo lắng về sức khỏe khi đột nhiên khó thở khi đi bộ. "Tôi làm gì cũng như bị đứt hơi," ông nói. "Trước đó, tôi đã đi bộ ba dặm một ngày." Ron đã kiểm tra và phát hiện mình dương tính với HIV 25 năm trước.

Đau cơ bắp, đau khớp, sưng hạch bạch huyết

Giai đoạn ARS thường bị nhầm lẫn với bệnh cúm, tăng bạch cầu đơn nhân, hoặc nhiễm trùng khác do vi rút, bệnh giang mai hoặc thậm chí là viêm gan.

Điều này không phải đáng ngạc nhiên vì các triệu chứng bệnh là như nhau, bao gồm đau khớp, đau cơ bắp và các tuyến bạch huyết sưng lên. Các hạch bạch huyết là một phần của hệ thống miễn dịch của cơ thể và có xu hướng bị viêm khi có nhiễm trùng, thường tại nách, háng và cổ.

Đau họng và đau đầu

Cũng giống như với các triệu chứng khác, đau họng và đau đầu thường là biểu hiện của giai đoạn ARS, theo Tiến sĩ Horberg. Nếu gần đây bạn có các biểu hiện hành vi không an toàn thì nguy cơ mắc bệnh cao, xét nghiệm HIV là một ý tưởng tốt. Hãy đi xét nghiệm vì lợi ích của chính bạn và cho những người khác vì HIV lây nhiễm nhất trong giai đoạn đầu tiên.

Hãy nhớ rằng, cơ thể không sản xuất kháng thể kháng HIV nên xét nghiệm kháng thể sẽ không phát hiện được bệnh. Có thể mất một vài tuần đến một vài tháng thì kháng thể HIV mới hiển thị trong một xét nghiệm máu. Kiểm tra xác suất khác như phát hiện virus RNA (virus chứa acid ribonucleic) , thường trong vòng 9 ngày sau khi nhiễm.

Phát ban

Phát ban ngoài da có thể xảy ra sớm hoặc muộn trong quá trình nhiễm HIV/AIDS. Đối với Ron, ông thường xuyên bị dị ứng hay cảm lạnh.

"Da như mọc nhọt vậy, với một số vùng màu hồng, ngứa, trên cánh tay tôi," Ron nói. Các vùng phát ban cũng có thể xuất hiện trên các vùng của cơ thể. "Nếu phát ban không có lý do hoặc khó điều trị, bạn nên suy nghĩ đi xét nghiệm HIV", tiến sĩ Horberg nói.

Buồn nôn, nôn, tiêu chảy

Theo tiến sĩ Malvestutto, có khoảng 30% - 60% số người bị buồn nôn, ói mửa, hoặc tiêu chảy trong giai đoạn đầu đều dương tính với HIV. Những triệu chứng này cũng có thể xuất hiện trong và sau khi điều trị kháng vi rút, thường là hậu quả của đợt nhiễm trùng cơ hội.

"Tiêu chảy không ngừng và không đáp ứng với cách điều trị thông thường có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn bị HIV", tiến sĩ Horberg nói. Các triệu chứng có thể được gây ra bởi một sinh vật không thường thấy ở những người có hệ thống miễn dịch khỏe mạnh, ông này nói thêm.

Sút cân

Từng được gọi là triệu chứng "suy mòn do AIDS", sút cân là một dấu hiệu của bệnh nặng hơn và có thể một phần do tiêu chảy nặng.

"Nếu bạn đã giảm cân, điều đó có nghĩa là hệ thống miễn dịch thường khá cạn kiệt. Đây là trường hợp bệnh nhân mất rất nhiều cân nặng, ngay cả khi họ ăn càng ngày càng nhiều. Đây thường là giai đoạn cuối. Chúng tôi gặp rất nhiều trường hợp bị triệu chứng này", tiến sĩ Malvestutto nói. Tuy nhiên, trình trạng này đang được cải thiện nhờ dùng thuốc kháng vi rút.

Một người được xem là có hội chứng suy mòn nếu họ bị mất trọng lượng cơ thể từ 10% trở lên và đã có tiêu chảy, đau yếu hoặc sốt hơn 30 ngày, theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ.

Ho khan

Lần đầu tiên bị một cơn ho khan, Ron đã thấy có gì đó không ổn. Lúc đầu, ông bỏ qua nó vì nghĩ rằng chỉ vì mình không khỏe. Nhưng ông bị dai dẳng trong 1.5 năm và bệnh ho khan trở nên tồi tệ hơn. Benadryl, kháng sinh, thuốc hít đã không giải quyết được vấn đề. Ông cũng không mắc bệnh dị ứng. Tiến sĩ Malvestutto cho biết đó chính là dấu hiệu điển hình của các bệnh nhân nhiễm HIV nặng.

Viêm phổi

Ho và sút cân có thể là giai đoạn đầu của một đợt nhiễm trùng nghiêm trọng, gây ra bởi một loại vi trùng tưởng chừng vô hại nếu hệ thống miễn dịch của bạn còn khỏe mạnh.

"Có rất nhiều bệnh nhiễm trùng cơ hội khác nhau và diễn biến khác nhau trên mỗi người", tiến sĩ Malvestutto nói. Trong trường hợp của Ron, ông bị bệnh viêm phổi (PCP), hay còn gọi là "AIDS viêm phổi", đây là bệnh cuối cùng đã đưa ông vào bệnh viện.

Các bệnh nhiễm trùng cơ hội khác bao gồm toxoplasmosis, nhiễm ký sinh trùng có ảnh hưởng đến não, một loại virus herpes gọi là cytomegalovirus, nấm men nhiễm trùng như bệnh tưa miệng.

Đổ mồ hôi đêm

Khoảng một nửa số người bị đổ mồ hôi đêm trong giai đoạn đầu nhiễm HIV. Tương tự như tình trạng bốc hỏa xảy ra với phụ nữ mãn kinh. Tình trạng này có thể xảy ra nhiều hơn sau này khi bị nhiễm trùng, không liên quan đến tập thể dục hoặc nhiệt độ của căn phòng.

Móng thay đổi

Một dấu hiệu khác của nhiễm HIV giai đoạn cuối là thay đổi móng, chẳng hạn móng bị dày và cong, móng bị chia tách, hoặc sự đổi màu (đen hoặc đường nâu hoặc theo chiều dọc hoặc theo chiều ngang).

Thường thì điều này là do một nhiễm trùng nấm, chẳng hạn như candida. "Bệnh nhân có hệ miễn dịch suy giảm sẽ dễ bị nhiễm nấm", tiến sĩ Malvestutto nói.

Nhiễm nấm men

Nhiễm nấm phổ biến trong giai đoạn sau là bệnh tưa miệng, nhiễm trùng miệng do Candida, một loại nấm men.

"Đó là một loại nấm rất phổ biến và là một trong những là nguyên nhân gây nhiễm nấm ở phụ nữ", tiến sĩ Malvestutto nói. "Chúng có xu hướng xuất hiện trong miệng hoặc thực quản, làm cho bệnh nhân khó nuốt". Các nhiễm trùng rất khó chữa, nhưng cuối cùng đã được dọn sạch sau khi bệnh nhân bắt đầu uống thuốc để chống lại HIV.

Sa sút trí tuệ

Nhận thức bị suy giảm có thể là một dấu hiệu của bệnh mất trí nhớ liên quan đến HIV, thường xảy ra vào kỳ cuối trong quá trình của bệnh.

Ngoài bị nhầm lẫn, khó tập trung, sa sút trí tuệ liên quan đến AIDS, còn có các vấn đề về trí nhớ và hành vi như hay tức giận, thậm chí có thể bao gồm các thay đổi về động cơ: trở thành vụng về, thiếu phối hợp, và các vấn đề với công việc đòi hỏi kỹ năng vận động như viết bằng tay.

Ngứa ran

Nhiễm HIV giai đoạn muộn cũng có thể gây ngứa ran ở tay và chân. “Đây là khi các dây thần kinh thực sự bị tổn thương", tiến sĩ Malvestutto nói. Điều này được gọi là bệnh thần kinh ngoại vi, cũng xảy ra ở những người bị bệnh tiểu đường không kiểm soát. Những triệu chứng này có thể được điều trị bằng thuốc giảm đau và thuốc chống co giật như Neurontin (gabapentin).

Kinh nguyệt không đều

Khi bị vi rút HIV “tấn công”, nguy cơ mắc bệnh kinh nguyệt không đều ở phụ nữ sẽ tăng cao, thường biểu hiện qua triệu chứng xuất kinh ít và thời gian ngắn hơn.

Bên cạnh đó, Nhiễm vi rút HIV cũng khiến giai đoạn mãn kinh đến sớm (từ 47 đến 48 tuổi đối với phụ nữ bị nhiễm bệnh so với 49 đến 51 năm đối với phụ nữ không bị nhiễm)...Tuy nhiên, những thay đổi này không quan trọng bằng sự giảm cân và suy giảm sức khỏe của phụ nữ nhiễm HIV ở giai đoạn cuối.