Nếu cơ thể phát ra 6 "tín hiệu" chứng tỏ bạn cần bổ dung đạm cho bản thân

Sống khỏe 21/10/2022 18:15

Bổ sung ngay protein tăng cường sức khỏe cho cơ thể nếu phát hiện bản thân đang có những triệu chứng dưới đây.

Thèm ăn mặn hoặc ngọt

Protein làm chậm sự giải phóng đường vào máu, và do đó giúp đảm bảo đường huyết cân bằng.

Chế độ ăn ít đạm, nhiều tinh bột sẽ nhanh chóng giải phóng đường vào máu. Khi insulin được giải phóng để loại bỏ lượng đường này, cảm giác thèm ăn sẽ bắt đầu khi đường huyết giảm nhanh.

Nếu cơ thể phát ra 6 'tín hiệu' chứng tỏ bạn cần bổ dung đạm cho bản thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Yếu ớt và mệt mỏi

Nghiên cứu cho thấy chỉ một tuần không ăn đủ protein có thể ảnh hưởng các cơ chịu trách nhiệm về tư thế và chuyển động của con người, đặc biệt từ 55 tuổi trở lên. Theo thời gian, việc thiếu protein có thể làm mất đi khối lượng cơ bắp, từ đó, khiến bạn yếu ớt, khó giữ thăng bằng và chậm trao đổi chất. Nó cũng có thể dẫn đến thiếu máu vì các tế bào không nhận đủ oxy, khi đó, bạn sẽ thường xuyên mệt mỏi.

Sưng mắt cá chân

Protein giúp chữa lành và phục hồi các mô cơ, ngăn ngừa tình trạng giữ nước trong các mô. Do đó, nếu thiếu protein, cơ thể xử lý nước kém hiệu quả thì nước dễ bị giữ lại, gây sưng, phù nề, đặc biệt là phần bàn chân và mắt cá chân. Nếu bạn thấy mắt cá chân bị sưng to, bàn chân bị giữ nước thì nó có thể là dấu hiệu cơ thể đang thiếu protein nghiêm trọng.

Tóc rụng

Có lẽ không nghiêm trọng nhưng nếu da và móng tay không rạng rỡ như bạn muốn, thì khẩu phần chất đạm có thể là lý do.

Tóc xỉn màu và mỏng, móng yếu hoặc giòn, móng có những vệt sọc và khô, da bong tróc là những dấu hiệu ban đầu của thiếu protein, vì cơ thể không thể tái tạo tế bào một cách hiệu quả để thay thế tế bào chết”.

Nếu cơ thể phát ra 6 'tín hiệu' chứng tỏ bạn cần bổ dung đạm cho bản thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hệ miễn dịch kém

Protein cung cấp năng lượng cho các kháng thể chống lại bệnh tật. Bạn cần protein để tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng khác, giúp cơ thể khỏe mạnh. Cũng có bằng chứng cho thấy protein có thể thay đổi mức độ vi khuẩn "tốt" chống lại bệnh tật trong đường ruột. Nếu bạn thường xuyên bị cảm lạnh, đó có thể là do cơ thể thiếu hụt protein.

Vết thương lâu lành

Cơ thể chúng ta cần protein để phục hồi và sửa chữa . Đó là lý do tại sao các vận động viên thường ăn món ăn giàu protein sau khi tập luyện cường độ cao. Cơ thể chúng ta đang cần protein để sửa chữa cơ bắp, phát triển các tế bào, mô và da mới. Vì vậy, nếu bạn thấy vết thương của mình lâu lành, hãy xem lại chế độ ăn uống của mình.

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Từ khóa:   sức khỏe dinh dưỡng dấu hiệu cơ thể thiếu đạm

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