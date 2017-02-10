Có 'nằm mơ' bạn cũng không nghĩ thức khuya có thể làm điều này với cơ thể

Theo steptohealth, nhiều người có thói quen thích ngủ nướng. Với họ, dậy sớm là 1 cực hình. Việc thức dậy đúng giờ còn trở nên khó khăn hơn nhiều nếu họ thức khuya vào tối hôm trước. Vậy điều gì xảy ra khi bạn đi ngủ trễ? Về cơ bản, khi bạn thức khuya, bạn đang làm tiêu hao năng lượng của cơ thể.

Sau đây là những điều có thể xảy ra khi bạn thức khuya:

Trong 2 thập niên vừa qua, số người gặp vấn đề về giấc ngủ khắp thế giới đã tăng vọt. Mỗi đêm, nhiều người vẫn mải miết làm việc hay lướt mạng cho đến sáng sớm. Tại Mỹ, mất ngủ đã được phân loại như 1 loại dịch bệnh. Theo khảo sát, 42% người Mỹ ngủ chưa tới 7 tiếng mỗi tối. Thiếu ngủ có thể khiến bạn bị thâm quầng quanh mắt, thay đổi tâm trạng và đi làm trễ.

Bạn sẽ bị tăng cân

Đừng ngạc nhiên, nếu bạn bị thiếu ngủ thì nguy cơ bị béo phì là rất cao. Một nghiên cứu năm 2015 do trường Cao đẳng y tế Weill Cornell (Mỹ) thực hiện cảnh báo chúng ta cần phải chú ý tới giờ đi ngủ. Nếu đi ngủ trễ, bạn có thể bị tăng cân và kháng insuline.

Nghiên cứu được thực hiện trên 522 người tham gia trong thời gian 1 tuần. Những người đi ngủ muộn tăng nguy cơ béo phì tới 72% so với những người đi ngủ sớm.

Giảm ham muốn tình dục

Chiếc giường thường được dành cho 2 mục đích: ngủ và sex. Tuy nhiên, sẽ có lúc bạn thấy nó chỉ dành để ngủ nếu bạn tiếp tục thức khuya bởi vì thiếu ngủ sẽ khiến bạn giảm ham muốn và mệt mỏi hơn. Bạn không còn hứng thú sex với đối tác vì luôn cảm thấy uể oải.

Trong 1 nghiên cứu mới đây, tạp chí Y khoa tình dục phát hiện thời gian ngủ của phụ nữ có liên quan tới ham muốn tình dục vào hôm sau. Theo nghiên cứu, nếu ngủ thêm được 1 giờ, phụ nữ sẽ tăng 14% xác suất quan hệ tình dục vào hôm sau. Những người ngủ đủ giấc thường cảm thấy khoái lạc hơn khi làm chuyện ấy và có khả năng ‘lên đỉnh’ cao hơn so với những chị em ít ngủ. Đó là vì sự thay đổi hormone khi bạn thiếu ngủ sẽ dẫn tới ham muốn tình dục giảm đi.

Nếu đang gặp vấn đề về chuyện phòng the, nên kiểm tra xem có phải dạo này bạn ít ngủ hoặc khó ngủ hay không. Nhiều phụ nữ đổ lỗi cho mãn kinh trong khi nguyên nhân thực sự lại là do thức muộn.

Máu của bạn bắt đầu sôi lên

Máu của bạn bắt đầu sôi lên theo đúng nghĩa đen. Khoa học chứng minh những người ít ngủ có khả năng bị tăng huyết áp ban đêm. Theo các nhà nghiên cứu, chỉ số huyết áp ban đêm là chỉ báo về rủi ro mắc bệnh tim mạch chính xác hơn chỉ số ban ngày. Khi huyết áp tăng ban đêm, điều này cho biết tim của bạn đang làm việc vất vả hơn bình thường.

Do đó, bạn cần cố gắng tập cho mình thói quen đi ngủ đúng giờ để tránh những rủi ro có thể xảy ra cho sức khỏe. Thức khuya chẳng mang lại điều gì tốt cho bạn, hãy nhớ điều đó.

Chúc bạn sống khỏe.