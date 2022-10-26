Nếu bạn thường xuyên bị đau bụng nghiêm trọng khi “đến tháng” thì hãy ăn nhiều món này

Sống khỏe 26/10/2022 18:18

Thịt đỏ, đường, muối, các sản phẩm từ sữa, cà phê và dầu ăn được coi là những thực phẩm làm nghiêm trọng thêm tình trạng đau bụng kinh.

Một nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng các loại thực phẩm giàu axit béo omega-6 sẽ làm nghiêm trọng thêm các phản ứng viêm gây ra đau bụng kinh, và thực phẩm giàu axit béo omega-3 làm giảm nguy cơ đau bụng kinh.

Nếu bạn thường xuyên bị đau bụng nghiêm trọng khi “đến tháng” thì hãy ăn nhiều món này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dựa trên báo cáo của các nhà nghiên cứu Đại học Rutgers được trình bày tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Mãn kinh Bắc Mỹ (NAMS) được tổ chức tại Atlanta, Hoa Kỳ, trang web y học sức khỏe của Hoa Kỳ 'Health Day' đã đưa tin vào ngày 12 (giờ địa phương).

Sarah Sanno, một sinh viên Đại học Rutgers, người đã phải vật lộn với chứng đau bụng kinh vào thời điểm bắt đầu nghiên cứu, đã phân tích các nghiên cứu được đánh giá ngang hàng về chế độ ăn uống và chứng đau bụng kinh.

90% các cô gái vào độ tuổi dậy thì đều cho biết mình bị đau bụng kinh. Đau bụng kinh cũng là nguyên nhân số một khiến phụ nữ tuổi teen phải nghỉ học. Hầu như không có một phương pháp điều trị nào riêng biệt cho vấn đề này.

Nếu bạn thường xuyên bị đau bụng nghiêm trọng khi “đến tháng” thì hãy ăn nhiều món này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một sinh viên y khoa hiện tại của “Temple”? Sanno cho biết rằng: “Tầm quan trọng của chế độ ăn uống liên quan đến chưngd đau bụng kinh thường bị mọi người bỏ qua”. Cô nói thêm: “Tôi muốn đề xuất xem phụ nữ độ tuổi teen có những thay đổi gì để giảm đau khi cải thiện lối sống, thói quen ăn uống và chế độ ăn uống hay không."

Thịt đỏ, đường, muối, các sản phẩm từ sữa, cà phê và dầu ăn được coi là những thực phẩm làm nghiêm trọng thêm tình trạng đau bụng kinh.

Nếu bạn thường xuyên bị đau bụng nghiêm trọng khi “đến tháng” thì hãy ăn nhiều món này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sanno chỉ ra: “Chế độ ăn uống của người Mỹ rất giàu axit béo omega-6. Mặt khác, những người theo chế độ ăn chay có tỷ lệ viêm nhiễm thấp nhất.

Đau bụng kinh xảy ra khi các cơ trong tử cung co lại. Tình hình đau bụng của bạn sẽ càng tồi tệ hơn khi hormone hoạt động sinh lý là prostaglandin được tiết ra với số lượng lớn.

Nếu bạn thường xuyên bị đau bụng nghiêm trọng khi “đến tháng” thì hãy ăn nhiều món này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Giáo sư tại Trung tâm Sức khỏe Tích hợp tại Đại học Chicago, Monica Christmas cho biết lượng prostaglandin cao có thể làm tăng sự co thắt của các mạch máu cung cấp máu đến tử cung. Kết quả là, lưu lượng máu bị co lại, làm cơn đau trở nên dữ dội hơn.

Giáo sư nói rằng: "Tôi tin rằng kết quả của nghiên cứu này có thể được áp dụng cho tất cả các nhóm tuổi, nhưng cần phải nghiên cứu thêm để xác nhận các hiệu quả thực tế."

Giáo sư Christmas cho biết thêm "Sở dĩ các loại thuốc giảm đau không chứa steroid như ibuprofen, Midol, và Aleve có hiệu quả với cơn đau bụng kinh là do chúng ngăn chặn sự bài tiết của prostaglandin và giảm thiểu quá trình co thắt mạch máu."

Nếu bạn thường xuyên bị đau bụng nghiêm trọng khi “đến tháng” thì hãy ăn nhiều món này - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Giáo sư giải thích nghiên cứu lần này cho thấy rằng việc tuân theo một chế độ ăn uống chống viêm có thể làm giảm sự bài tiết của prostaglandin, dẫn đến làm giảm sự co thắt mạch máu.

Trên thực tế, Giáo sư Christmas nói rằng mình chỉ thỉnh thoảng ăn các sản phẩm từ sữa và sushi, còn chủ yếu là theo chế độ ăn thực vật.

Giáo sư còn giới thiệu một thực đơn kiểu Địa Trung Hải đầy trái cây, rau củ, gạo lức hoặc ngũ cốc, yến mạch, thảo mộc tươi và gia vị

Ông nói: “Thực hiện một chế độ ăn uống chống viêm ngay từ khi còn nhỏ có thể giảm đau bụng kinh cũng như giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, viêm khớp và bệnh tim khi bạn già đi”.

Theo Kormedi

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Từ khóa:   cuộc sống khỏe mạnh Chăm sóc sức khỏe mỗi ngày giảm đau bụng kinh

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