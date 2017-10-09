Các cô nàng thông thái cần thuộc lòng quy tắc '9 không ăn và 6 không uống' sau đây để bảo vệ sức khỏe cho bản thân.

Đầu tiên là khoai lang, một loại củ có nhiều chất dinh dưỡng. Trong những ngày se se lạnh thế này mà có củ khoai lang nướng thơm phức làm ấm bụng thì còn gì bằng? Hấp dẫn thật đấy nhưng bạn đừng ăn khi đói nhé! Bởi khoai lang có chứa chất tannin và nhựa sẽ làm tăng hàm lượng axit trong dạ dày khiến bạn thấy khó chịu, đầy bụng, ợ chua...

2. Hồng và cà chua

Quả hồng và cà chua có chứa axit tannic và chất nhựa pectin. Vì thế, nếu ăn lúc đói sẽ làm các chất này phản ứng với các axit trong dạ dày tạo thành các cục đặc quánh khó hòa tan, về lâu dài sẽ tạo thành sỏi dạ dày. Nếu giữ thói quen này lâu ngày sẽ gây cảm giác buồn nôn, thậm chí loét thủng dạ dày.

3. Chuối

Đừng nên ăn chuối khi đói!

Chuối cũng là một trong những loại quả bạn tuyệt đối đừng nên ăn khi đói. Bởi chuối chứa nhiều magie, ăn lúc đói sẽ khiến hàm lượng chất này tăng đột ngột, làm mất cân bằng tim mạch ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Hơn nữa, trong chuối cũng có hàm lượng vitamin C cao dẫn đến tổn thương dạ dày, lâu dài có thể dẫn đến bị viêm dạ dày mãn tính.

4. Thực phẩm lạnh

Khi đói tuyệt đối bạn đừng ăn đồ lạnh kẻo bị lạnh bụng, đau bụng, co thắt dạ dày. Nếu thường xuyên giữ thói quen này dạ dày của bạn sẽ bị tổn thương gây viêm loét dạ dày… Ngoài ra, đừng nên ăn đồ lạnh trong những ngày kinh nguyệt nếu không muốn cơn đau bụng càng dữ dội hơn.

5. Đường hay các thực phẩm chứa nhiều đường

Khi cơ thể bị mất sức, đường sẽ là một chất kích thích giúp tăng khả năng hấp thụ thức ăn, giúp chúng ta mau khỏe hơn. Nhưng nhớ tuyệt đối không nên ăn đường cũng như các thực phẩm chứa nhiều đường khi đói. Nếu không, lượng đường trong máu tăng một cách đột ngột sẽ dẫn đến các bệnh về tiêu hóa cũng như tiểu đường.

6. Quả cam, quả sơn trà

Cam tốt cho sức khỏe nhưng đừng ăn khi đói bụng!

Trong các loại quả này chứa rất nhiều các axit như axit tactric, axit hữu cơ… Vậy nên nếu ăn lúc đói, chúng sẽ khiến lượng axit trong dạ dày tăng cao tạo cảm giác buồn nôn, cồn ruột gây đau dạ dày, có hại cho sức khỏe.

7. Táo tàu khô

Khi đói mà ăn táo tàu khô, các chất pectin và axit tannic của nó sẽ kết hợp với axit dạ dày tạo kết tủa thành cục. Vì vậy đừng dại mà thử món ăn hấp dẫn này lúc bụng rỗng.

8. Dứa

Ăn dứa khi đói sẽ làm tổn thương dạ dày của bạn!

Quả dứa rất giàu enzyme mạnh, giúp hấp thụ chất dinh dưỡng cực tốt nhưng đó là khi bạn đã bổ sung thực phẩm cho dạ dày của mình. Còn khi đói, dứa sẽ làm tổn thương dạ dày cũng như giảm các thành phần dinh dưỡng trong loại quả này.

9. Quả vải

Khi ăn vải chúng ta thấy có vị hơi chát chát chua chua, đó là do vải cũng chứa nhiều axit. Vì thế, bạn không nên ăn món này khi bụng chưa có gì kẻo hại dạ dày.

6 thức uống đừng bao giờ động tới khi đói

1. Sữa và sữa đậu nành

Sữa đậu nành là thức uống không nên dùng khi đói!

Thường khi đói chúng ta hay uống sữa, vừa tiện lợi vừa giàu dinh dưỡng, tốt cho hệ miễn dịch cũng như tăng sức cải thiện hệ xương. Điều đó hoàn toàn đúng khi bạn no, nhưng khi đói thì ngược lại. Lượng protein hấp thụ vào trong cơ thể sẽ chuyển hóa thành năng lượng nhiệt để cơ thể tiêu thụ, làm bụng căng trướng, khó chịu.

Vậy nên nếu uống sữa lúc đói, chúng ta nên ăn kèm đồ ăn như bánh mì chẳng hạn.

2. Rượu và đồ uống có cồn

Bình thường uống rượu quá mức cũng đã gây rất nhiều tác hại cho cơ thể, lúc đói thì càng nguy hiểm hơn, làm tăng nguy cơ đau dạ dày và các bệnh liên quan khác. Khi bụng rỗng, lượng đường trong máu đã giảm, nếu uống rượu hay đồ có cồn vào càng làm giảm hàm lượng đường xuống mức thấp gây chóng mặt, đổ mồ hôi, đói cồn cào.. và hậu quả xấu hơn là trạng thái hôn mê. Vậy nên nếu phải uống rượu hãy lót dạ đã nhé!

3. Cà phê

Buổi sáng, mọi người đặc biệt là dân văn phòng có thói quen uống cà phê khi mà chưa có gì trong bụng. Nhưng đây là thói quen không hề tốt, vì khi đó chúng ta tiếp nạp vào cơ thể các chất gây hại làm mất cân bằng nội tiết tố và có thể gây căng thẳng nữa.

4. Nước soda

Uống soda để giải khát hay chống đói đều không tốt chút nào. Đồ uống này chứa axit nên sẽ làm tăng nồng độ axit ở dạ dày gây buồn nôn, kích thích ruột ảnh hưởng về lâu dài đến hệ tiêu hóa.

5. Thuốc

Uống thuốc khi đói cực hại cho sức khỏe!

Bạn có biết thuốc có thể tạo ra axit gây kích ứng niêm mạc dạ dày không? Vậy nên trước khi uống thuốc hãy làm no cái bụng đã.

6. Trà

Uống trà khi bụng rỗng sẽ làm giảm chức năng tiêu hóa!

Ai cũng biết trà xanh giúp phòng chống ung thư, làm chậm quá trình lão hóa, thế nhưng thưởng thức trà lúc đói thì không tốt chút nào. Trà sẽ làm loãng dịch vị dạ dày, giảm chức năng tiêu hóa, thậm chí bị “say trà” với các triệu chứng như chóng mặt nhức đầu mệt mỏi, bụng dạ khó chịu.

Chúc các bạn sức khỏe!!!