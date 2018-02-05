Hiện tượng chảy máu võng mạc là một trong những dấu hiệu sớm nhất của bệnh tiểu đường tuýp 2. Lượng đường tích tụ trong máu quá cao làm mạch máu nhỏ trong mắt bị tắc nghẽn, sưng lên, thậm chí vỡ ra gây chảy máu.

Những vấn đề sức khỏe có thể biểu hiện qua các bộ phận cơ thể, bao gồm đôi mắt. Dưới đây là những dấu hiệu ở mắt cảnh báo bệnh mà các bạn nên lưu ý và cần đi khám ngay để tránh những hậu quả khôn lường.

Nếu mụn lẹo xuất hiện ngoài mí mắt trong thời gian dài hoặc xuất hiện ở cùng một nơi nhiều lần, đây có thể là biểu hiện của ung thư biểu mô tuyến bã. Bạn nên đến gặp bác sĩ để được thăm khám kịp thời.

Nếu không được điều trị kịp thời, tình trạng này dễ dẫn đến suy giảm thị lực, thậm chí có thể gây mù lòa.

Mắt đỏ ngầu

Mắt đỏ là một trong những dấu hiệu cho thấy bạn có thể bị cao huyết áp - Ảnh minh họa: Internet

Mắt thường xuyên đỏ ngầu là dấu hiệu cho thấy bạn có thể bị cao huyết áp. Các chuyên gia cho biết, những người bị cao huyết áp sẽ khiến các mạch máu võng mạc xoắn lại và vỡ ra. Vì thế mắt luôn có màu đỏ.

Mắt có màu vàng nhạt

Những người có vấn đề về gan thường có mắt màu vàng nhạt - Ảnh minh họa: Internet

Mắt chuyển sang màu vàng nhạt có thể do sự tích tụ bilirubin trong máu, thường gặp ở người mắc bệnh vàng da. Tuy nhiên, một số bệnh nghiêm trọng khác có thể xuất hiện dấu hiệu này như viêm hay xơ gan.

Khi thấy màu mắt thay đổi như vậy, bạn nên nhanh chóng đến bệnh viện để thực hiện các xét nghiệm ngay.

Mí mặt bị sụp

Thông thường, mí mắt bị sụp là dấu hiệu cho thấy bạn đang trong trạng thái mệt mỏi, thiếu ngủ. Nhưng nếu ngủ đủ giấc mà vẫn bị sụp mí rất có thể bạn mắc phải chứng nhược cơ gây ra.

Ban đầu, nhược cơ sẽ làm mí mắt một bên bị xệ, sau đó đến bên còn lại, kèm theo nét mặt đờ đẫn, thậm chí gây khó nuốt, khó thở. Chính vì thế, nếu rơi vào trường hợp này bạn nên nhanh chóng đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị sớm.

Mắt bị lồi

Tuyến giáp hoạt động quá mức sẽ khiến mắt ngày càng bị lồi - Ảnh minh họa: Internet

Mắt ngày càng lồi là dấu hiệu cho thấy tuyến giáp đang trong trạng thái hoạt động quá mức. Theo các chuyên gia, tuyến giáp khi hoạt động nhiều sẽ làm cho các mô xung quanh mắt sưng lên và có cảm giác mắt bị đẩy ra ngoài.

Ngoài tình trạng mắt lồi, các bệnh lý về tuyến giáp còn có thể gây ra tình trạng khô mắt và ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực.

Nếu phát hiện những dấu hiệu ở mắt cảnh báo bệnh nguy hiểm này, bạn hãy nhanh chóng đến bệnh viện để được chữa trị kịp thời.