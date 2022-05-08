Muốn nướu khỏe mạnh hơn? Bạn hãy làm theo 5 điều này nhé!

Sống khỏe 08/05/2022 09:14

Hầu hết chúng ta thức dậy vào buổi sáng, đánh răng, hoàn thành công việc vệ sinh cá nhân và bắt đầu làm việc. Mặc dù nhiều người có thể nghĩ rằng đây là một cách tuyệt vời để giữ cho nướu răng của bạn khỏe mạnh, nhưng bạn đã nhầm lẫn một cách đáng buồn.

Nhiều người tuân theo quy tắc đánh răng hai lần một ngày nhưng quên rằng bàn chải đánh răng không thể làm sạch từng kẽ hở trong miệng. Bạn có biết đánh răng chỉ làm sạch 55% bề mặt răng?

Răng của bạn có thể trông khỏe mạnh, nhưng cuối cùng bạn sẽ phải đối mặt với rắc rối trong cuộc sống sau này vì thiếu chăm sóc nướu. Đánh răng hai lần một ngày là không đủ, dùng chỉ nha khoa một lần một ngày, tốt nhất là trước khi đi ngủ, là điều bắt buộc. Tiến sĩ Amruta Dash, Bác sĩ nha khoa thẩm mỹ và đồng thời là người sáng lập Phòng khám nha khoa Ivory Smiles nổi tiếng tại Ấn Độ đa đưa ra các mẹo mà bạn có thể làm theo để chăm sóc nướu tốt hơn.

Chải răng, nướu và lưỡi hai lần một ngày

Muốn nướu khỏe mạnh hơn? Bạn hãy làm theo 5 điều này nhé! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đây là điều quan trọng, vâng, bạn cần làm sạch răng miệng hai lần một ngày. Đảm bảo rằng bạn đánh răng trong hai phút mỗi lần. Chải dọc theo đường viền nướu cũng như lưỡi của bạn. Điều này giúp giảm thiểu vi khuẩn sống trên bề mặt nướu. Nếu bạn chỉ đánh răng chứ không chăm sóc nướu và lưỡi, thì đây không phải là cách chải răng thích hợp.

Dùng chỉ nha khoa mỗi ngày một lần

Muốn nướu khỏe mạnh hơn? Bạn hãy làm theo 5 điều này nhé! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chải răng sẽ thực hiện công việc của nó, nhưng bạn cũng phải dùng chỉ nha khoa hàng ngày. Bàn chải đánh răng không thể len ​​vào kẽ răng của bạn và làm sạch các kẽ hở. Mảng bám và thức ăn mắc kẹt trong những kẽ hở này khiến vi khuẩn hình thành giữa răng và nướu. Màng dính được hình thành trên nướu và răng và gây ra sự hình thành vi khuẩn. Đảm bảo bạn dùng chỉ nha khoa một lần mỗi ngày bằng chỉ nha khoa hoặc bàn chải mềm nữa nhé.

Súc miệng bằng nước súc miệng khử trùng

Muốn nướu khỏe mạnh hơn? Bạn hãy làm theo 5 điều này nhé! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng nước súc miệng giúp loại bỏ mọi vi khuẩn bám trong miệng và giảm nguy cơ nhiễm trùng. Nếu không được để ý, những nguyên nhân này cuối cùng sẽ hình thành mảng bám và dẫn đến các bệnh về nướu. Hãy chắc chắn rằng bạn chọn loại nước súc miệng không chứa cồn vì cồn có thể làm khô miệng của bạn và khiến vi khuẩn khó bị loại bỏ.

Đến gặp bác sĩ nha khoa hai lần một năm

Muốn nướu khỏe mạnh hơn? Bạn hãy làm theo 5 điều này nhé! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ sẽ kiểm tra răng và nướu của bạn để xác định rằng mọi thứ đã ổn định chưa. Bạn rất có thể đang làm mọi thứ mà bạn phải làm nhưng vẫn có thể phát triển bệnh nướu răng. Nha sĩ sẽ kiểm tra tiền sử bệnh của bạn, kiểm tra tình trạng răng miệng cụ thể của bạn. Họ cũng sẽ làm sạch răng để giúp loại bỏ vi khuẩn.

Theo dõi các dấu hiệu của bệnh nướu răng

Muốn nướu khỏe mạnh hơn? Bạn hãy làm theo 5 điều này nhé! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Ngay cả khi bạn đã thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa, việc kiểm tra các dấu hiệu của bệnh nướu răng vẫn rất quan trọng. Để bắt đầu, bạn phải kiểm tra xem bạn có bị đau hoặc sưng nướu không. Nếu bạn đang cảm thấy đau hoặc sưng, bạn nên đến gặp nha sĩ càng sớm càng tốt. Để ý các răng lung lay hoặc tách rời vì đây có thể là dấu hiệu của một vấn đề nghiêm trọng.

Chăm sóc răng miệng không chỉ là chăm sóc răng mà còn chăm sóc nướu răng của bạn. Các vấn đề sẽ ít xảy ra hơn nếu bạn làm theo các bước trên và chăm sóc cho cả răng và nướu của bạn. Lần khám răng tiếp theo của bạn sẽ bớt căng thẳng hơn rất nhiều nếu bạn chăm sóc tốt cho cả răng và nước hiệu quả.

Theo Femina

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