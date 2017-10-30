Mừng rớt nước mắt khi biết được 3 mẹo trị nhiệt miệng tại nhà, chả mất đồng nào mua thuốc

Sống khỏe 30/10/2017 11:01

Nhiệt miệng tuy không gây hại đến sức khỏe nhưng khiến bạn ăn không ngon, uống không yên. Nhiệt có thể do nhiều nguyên nhân: nóng trong, thiếu vitamin C, viêm nhiễm khoang miệng…. Dưới đây là 3 mẹo đơn giản giúp trị nhiệt miệng tại nhà nhanh nhất.

Đắp rau đắng đất

Mừng rớt nước mắt khi biết được 3 mẹo trị nhiệt miệng tại nhà, chả mất đồng nào mua thuốc - Ảnh 1
Nhiệt miệng khiến bạn vô cùng khó chịu - Ảnh: Internet

Theo y học cổ truyền, rau đắng đất có vị đắng ở đầu lưỡi, mang tính mát. Nếu bạn biết sử dụng loại cây này đúng cách sẽ giúp cải thiện hệ tiêu hóa, nhuận gan, ích mật, thanh nhiệt, giải độc toàn diện.

Còn theo y học hiện đại, loại rau này có chứa các thành phần chính như saponin, khoáng chất và vitamin C nên được coi là bài thuốc quý cho bệnh nhân bị nhiệt miệng.

Mừng rớt nước mắt khi biết được 3 mẹo trị nhiệt miệng tại nhà, chả mất đồng nào mua thuốc - Ảnh 2
Rau đắng đất - bài thuốc quý dân gian điều trị nhiệt miệng - Ảnh: Internet

Cách thực hiện đơn giản:

Về nguyên liệu: Rau đắng đất là loại cây dại hay mọc ở các bờ sông, bờ ruộng, chị em có thể dễ dàng tìm thấy ở các vùng nông thôn.

Cách làm: Rau đắng đất mang rửa sạch rồi giã lấy nước cốt. Dùng nước cốt đó để ngậm trong miệng vài phút rồi nuốt dần. Đối với trẻ nhỏ, các mẹ có thể lấy tăm bông chấm nước rau đắng rồi chấm vào vết loét cho bé.

Công hiệu của bài thuốc này nhanh đến mức, chỉ sau 1 ngày ngậm nước rau đắng đất, nhiều người đã cảm thấy bệnh thuyên giảm đáng kể. Để trị khỏi hoàn toàn, chị em nên kiên trì thực hiện đều đặn trong khoảng 3-4 ngày.

Tỏi với đu đủ

Tỏi kết hợp với đu đủ được coi như “thần dược” trong việc trị nhiệt miệng. Tỏi khả năng diệt khuẩn, sát trùng rất tốt. Còn đu đủ có nhiều vitamin A, vitamin C, Vitamin B1, B2, các khoáng chất như kali, magie, sắt, kẽm… Đây đều là những chất cần thiết trong việc tái tạo tế bào mới, cung cấp dưỡng chất cho quá trình điều trị nhiệt miệng. Nếu chỉ đắp tỏi lên vùng bị nhiệt, người bệnh sẽ thấy rất khó chịu bởi mùi tỏi. Tuy nhiên sự kết hợp này sẽ làm giảm đi rất nhiều sự khó chịu ấy.

Mừng rớt nước mắt khi biết được 3 mẹo trị nhiệt miệng tại nhà, chả mất đồng nào mua thuốc - Ảnh 3
Hỗn hợp tỏi xay với đu đủ có khả năng trị nhiệt miệng hiệu quả - Ảnh Internet

Để tiêu diệt các vết lở ở khoang miệng, bạn chỉ cần xay nhuyễn 2-3 nhánh tỏi với một mẩu đu đủ nhỏ rồi thoa trực tiếp lên miệng và ngủ đến sáng. Chỉ sau khoảng 3 ngày thực hiện, các vết lở sẽ “không cánh mà bay”.

Dầu dừa

Mỗi tối trước khi đi ngủ, chị em chỉ cần thoa một chút dầu dừa vào trong miệng, quanh khu vực bị nhiệt. Hôm sau khi tỉnh dậy, các chấm lở sẽ khô hết, vết nhiệt theo đó biến mất sau 2-3 ngày.

Mừng rớt nước mắt khi biết được 3 mẹo trị nhiệt miệng tại nhà, chả mất đồng nào mua thuốc - Ảnh 4
Dầu dừa- vị thuốc thần cuốn bay nhiệt miệng - Ảnh: Internet

Dầu dừa phát huy công dụng “thần thánh" như vậy là do trong dầu có chứa các tinh chất giúp diệt khuẩn, làm sạch khoang miệng và giúp làm lành các vết loét.

Từ khóa:   nhiệt miệng trị nhiệt miệng nhanh nhất mẹo trị nhiệt miệng mẹo chữa nhiệt miệng

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 2 giờ 34 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 3 giờ 19 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 3 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?