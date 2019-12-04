Mức lương cơ sở tăng từ 1/7/2020, tiền thai sản sẽ tăng lên bao nhiêu?

Sống khỏe 04/12/2019 04:03

Mức lương cơ sở tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2020, mức thay đổi này sẽ ảnh hưởng tới tiền thai sản của các cặp vợ chồng sinh con từ 1/7.

Tiền trợ cấp một lần khi sinh tăng 220.000 đồng

Theo Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, lao động nữ sinh con được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh cho mỗi con.

Mức lương cơ sở tăng từ 1/7/2020, tiền thai sản sẽ tăng lên bao nhiêu? - Ảnh 1
Mức lương cơ sở tăng, tiền thai sản tăng lên bao nhiêu

Như vậy, theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP, mức lương cơ sở trước ngày 01/7/2020 là 1,49 triệu đồng/tháng; từ ngày 01/7/2020, mức lương này tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng thì mức trợ cấp một lần khi sinh cũng sẽ tăng. Theo đó:

Mức trợ cấp một lần khi sinh cho mỗi con trước ngày 01/7/2020 bằng 2 x 1,49 triệu đồng = 2,98 triệu đồng.

Mức trợ cấp một lần khi sinh cho mỗi con từ ngày 01/7/2020 bằng 2 x 1,6 triệu đồng = 3,2 triệu đồng.

Nếu so sánh thì những trường hợp sinh con từ ngày 01/7/2020 trở đi sẽ được nhận tiền trợ cấp cho mỗi con cao hơn 220.000 đồng so với thời điểm trước đó.

Mức trợ cấp nêu trên còn được áp dụng cho lao động nam có vợ sinh con mà vợ không tham gia BHXH bắt buộc hoặc chỉ tham gia BHXH  tự nguyện.

Tiền dưỡng sức sau sinh tăng 33.000 đồng/ngày

Theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội:

Trong khoảng 30 ngày đầu trở lại làm việc sau thời gian nghỉ sinh con mà sức khoẻ chưa phục hồi thì lao động nữ được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 - 10 ngày:

- Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ 2 con trở lên;

- Tối đa 7 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

- Tối đa 5 ngày đối với các trường hợp khác.

Trong những ngày này, người lao động sẽ được hưởng trợ cấp với mức 30% mức lương cơ sở mỗi ngày.

Tương tự tiền trợ cấp một lần, nếu lao động nữ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe:

Trước 01/7/2020 thì mức trợ cấp bằng 30% x 1,49 triệu đồng = 447.000 đồng/ngày.

Từ 01/7/2020 thì mức trợ cấp bằng 30% x 1,6 triệu đồng = 480.000 đồng/ngày.

Như vậy, theo mức tăng của lương cơ sở, mức trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho lao động nữ sau sinh từ 01/7/2020 tăng thêm 33.000 đồng/ngày.

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